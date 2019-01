Acuerdo: al irse Pachi contratarían a Duván

Central oficializará hoy la venta de Federico Carrizo a Cerro Porteño. Lo hará una vez que se firmen los respectivos contratos que cruzaron ayer. El volante cordobés pasará por el country de Arroyo Seco para saludar al plantel y cuerpo técnico, mientras que viajará a Asunción entre mañana y pasado. Además, todo marca que en esta jornada matinal se anunciaría el arribo del quinto refuerzo canalla. "Como se va Pachi decidimos cerrar de palabra la compra del 80 por ciento de la ficha de Duván Vergara a Envigado. Pero como resta pulir un tema no menor quedamos en definir todo mañana (hoy) a primera hora", argumentó una fuente auriazul.

Carrizo seguirá su carrera en Paraguay. Pachi logró llegar a un acuerdo con el canalla y el ciclón guaraní, que a su vez accedió a desembolsar un dinero más para poder llevarse al mediocampista. Hoy se sellará el acuerdo, al menos es lo que todas las partes anhelan.

Como Carrizo se fue, Central fue en busca de Vergara. Ayer hubo consenso con Envigado, que ahora no puso tantos reparos, pero todo se legalizará hoy porque en Arroyito desean antes aclarar un punto en el contrato, que por ahora es poco confuso. Sin embargo, en Arroyito reina el optimismo.

Otro que está al caer es el lateral derecho Nahuel Molina. Ayer no se hizo el traspaso porque la dirigencia de Boca estaba abocada al amistoso que sostuvieron anoche el xeneize y Unión en Mar del Plata. No obstante, el ex Defensa y Justicia jugará en el canalla.

Mientras que Independiente no se resigna y tiene en la mira a Zampedri. Central ya avisó que la única manera de desprenderse del goleador es sólo si los de Avellaneda vienen con 3,5 millones de dólares netos. Caso contrario seguirá en el club. A su vez, por el Colorado Gil siguen los sondeos, pero nada oficial.