Para este Central de capa caída no parece haber plan, ni A ni B ni C ni ningún otro. Porque los nombres pasan, algunos salen, otros entran y el resultado sigue siendo el mismo, el de un equipo al que parece haber perdido la brújula y que no encuentra en las decisiones de Carlos Tevez la solución a lo que ya es un problema con todas las letras.

Carlos Tevez: "No me voy a bajar del barco por nada del mundo"

En esta nueva apuesta se la jugó por varios juveniles y no está mal que eso suceda, pero siempre y cuando haya una idea de por medio, superadora a lo que había. Es que si de falencias se trata, sonó poco entendible que Frías fuera referente de área y con Cerrudo, Infantino y Buonanotte detrás suyo, una de las principales armas haya sido el pelotazo frontal. Todo un contrasentido.

El tema por estos días ya es ese funcionamiento que parece lejísimo de asentarse y mientras ello no ocurra no habrá soluciones a todos los inconvenientes futbolísticos que tiene el canalla.

El tema es que con otros jugadores en cancha, la mayoría de ellos de mucha más experiencia que algunos de los chicos que estuvieron en Victoria, la cosa no varía. Y contra ello no hay ni el más mínimo atisbo de reacción.

Este Central no gana porque no llega al arco y eso no lo hace porque no genera, ni con titulares de experiencia, ni con chicos, ni con habituales titulares, ni con las alternativas. La liviandad en el juego a esta altura ya hace que se enciendan todas las alarmas y que tome cada vez más fuerza que mientras el equipo no juegue a algo, con los nombre que sea, no habrá soluciones a mano.

Imposible soslayar que hace un par de semanas ganó el clásico y enseguida goleó a Arsenal. ¿Por qué? Porque no sólo no supo capitalizar ese envión, sino que se trató del inicio de una debacle futbolística frente a la cual Tevez está parado viendo cómo pasan esos partidos en los que sus decisiones tienen poco peso y todo eso que intenta es para mal. Hoy Tevez y Central no tienen plan.