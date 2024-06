A 30 años del doping de Diego, el médico de la selección dijo que "el positivo era previsible"

A treinta años de lo sucedido, el médico de ese momento habló y dejó diversas frases en una entrevista con el programa "Era por abajo" (Radio Ciudad).

“No soy de tener cenas fuera de mi casa, soy una persona huraña, pero antes del Mundial tuvimos una cena con el señor Basile (Alfio, el DT de aquella selección), su asistente técnico (el Panadero Rubén Díaz, su ayudante de campo) y el profe (Ricardo Echeverría, el preparador físico). Ahí yo les advertí que el gran problema era lo que se venía y había que prever eso. Había que preverlo porque sabía lo que iba a suceder. Había algo que no estaba bien, era totalmente previsible lo que iba a pasar (por el positivo). Y sucedió”.

“Yo quería hacer un control preventivo, sorpresivo. Ya lo habíamos hecho con el doctor Madero antes del Mundial de Italia. Dos chequeos hicimos, y nos sorprendieron. ¿Por qué? Porque aparecieron cositas, nada graves, pero de alguna sustancia que desconocíamos, y le pusimos más énfasis (en prevenir). Yo era el que estaba en los controles en Italia y no tuvimos ningún problema con ningún jugador, pero ya lo teníamos bien controlado. Para Estados Unidos 94 (el nuevo control preventivo) lo había planificado en dos laboratorios, uno en Argentina y otro en Boston, pero no lo pude hacer. Así que después de prever lo que iba a suceder y sucedió, no me quedaban más ganas de estar ahí”.

“Estaba Don Julio Grondona en la puerta (del vestuario) el día del examen famoso en Boston ante Nigeria, y me miró con esa cara que solía ponerme, mirando hacia el piso y hacía mí, y me dijo ‘¿Cómo estamos?’. Era de pocas palabras Don Julio. Y yo le dije «Mío, está limpio». Ahí se agarró la cabeza y dijo «Bueno». ¿Si se agarró la cabeza de manera literal? Sí, sí. Era un hombre muy lúcido Don Julio. Sabría muy bien lo que estaría por pasar”.

“¿Cómo supe que era Maradona, y no otro jugador, el del positivo? Sabía que era Maradona, si él fue a hacer el control antidoping. También fue Vázquez (Sergio) al control, pero no tenía ninguna presunción que el positivo fuera Vázquez. No tenía ninguna duda que (Maradona) iba a ser positivo”.

“La efedrina es absurda. Si me están hablando de otra cosa, bueno… En la Copa América de Chile hubo un jugador que se aplicó un descongestivo nasal, nos enteramos, y no jugó. Si se descubre efedrina, es efedrina, no tengo dudas. Y si dice positivo, es positivo. El análisis se hizo en uno de los mejores laboratorios del mundo”.

“(La enfermera) era una asistente técnica que cumplía una orden. Tenía que llevarlo (al control), como pasó con otros jugadores. Lo llevó de una manera amable. Diego tomó una medicación que no correspondía, dio positivo y se acabó la historia. ¿Si (Estados Unidos) lo estaba esperando? No, en absoluto. Salió porque tenía que salir. En los sorteos no hay fichas frías ni calientes, se cuentan todos los números, no hay nada raro. No hay teorías conspirativas”.

"Se supuso que Diego había tomado un antigripal, pero fui al lugar (por la habitación de Cerrini en la concentración argentina) y constaté lo que se había hecho. Se habían equivocado de estimulante. Había algunos con efedrina y otros sin efedrina. Eso fue”.

Signorini dijo que Grondona sacó a Diego del Mundial

Por otra parte, el ex preparador físico del Diez, Fernando Signorini, el fallecido Julio Humberto Grondona, titular de la AFA en ese momento, "lo sacó del Mundial" a Maradona tras un supuesto acuerdo con la Fifa.

"Se mandó a hacer la contraprueba, fue Roberto Peiró (uno de los jefes médicos de Argentina) y vio que los tubos decían la sustancia que debían buscar. Inmediatamente les dijo a los tipos que la iban a analizar «esto viola el protocolo, la contraprueba no tiene valor». Por lo tanto Diego estaba dentro del Mundial porque todo estaba direccionado".

La ilusión de que Diego continuara en competencia duró escasos segundos porque cuando Peiró salió del lugar se encontró con Grondona y le contó lo sucedido. La respuesta y reacción no fue la esperada.

"«Don Julio, Diego está adentro porque violaron el protocolo», le dijo Peiró. Y él le contestó: «No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial»", recordó Signorini sobre el diálogo que hubo en ese momento.