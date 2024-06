A 30 años del doping de Maradona y su último partido con la selección argentina

>> Leer más: Se cumplen 30 años del último gol de Maradona en la selección antes de que "le cortaran las piernas"

La imagen del 10 junto a Carpenter recorrió el mundo, así como sus icónicas declaraciones luego de recibir una suspensión de 15 meses. “Juro por mis hijas que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia para que FIFA me deje afuera de este Mundial”, afirmó el capitán y figura de la selección argentina.

Maradona doping Mundial 1994.mp4

“No quiero dramatizar pero te juro que me cortaron las piernas”, aseguró Diego entre lágrimas, unos días después de su último partido. Tanto el equipo de Basile como el país entero sintieron el duro golpe y, a partir de allí, todo fue cuesta arriba para la Argentina.

Tras la rápida sanción y las declaraciones de Maradona, la Albiceleste cayó por 2-0 ante Bulgaria en una pobre presentación, pero obtuvo su clasificación a octavos de final como mejor tercero. La derrota lo llevó a enfrentarse a Rumania, que lo superó por 3-2 y dejó a los de Basile afuera del Mundial.

Embed

El cruce con la FIFA

Detrás de la imagen de Maradona junto a la enfermera había una larga historia ante la FIFA. Si bien todo se trata de un error humano fatal, la rígida actitud de la máxima entidad del fútbol mundial venía por su presidente, el brasileño Joao Havelange, quien no tenía un buen trato con el 10.

>> Leer más: Maradona Junior fue elegido como entrenador de un equipo del fútbol italiano

Según su propio testimonio, Diego se había “preparado como nunca antes” para la competencia, con una exigente preparación física a cargo del profe Fernando Signorini. En la previa a la Copa del Mundo, Maradona volvió a la selección para obtener la clasificación en el Repechaje contra Australia y encender así la ilusión de los argentinos.

maradona.jpg Diego festeja con alma y vida su gol ante Grecia en el Mundial de 1994, el que sería su último grito con la selección argentina.

Para encarar su preparación, tomaba suplementos diarios que terminaron siendo el combo fatal que derivó en la sanción. Una vez que se acabaron, tuvieron que ser repuestos en Estados Unidos, donde compraron Ripped Fast, que contenía efedrina, en lugar de Ripped Fuel. Dicha sustancia no estaba permitida por el reglamento FIFA y fue la causa por la que Maradona debió alejarse de las canchas.