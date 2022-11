Pésimas noticias para la selección. Una turbulencia que no tuvo en todo el ciclo, en el momento más inadecuado. La paz se alteró, no hay forma de que eso no pase. Tres jugadores fueron dados de baja a último momento (Nicolás González, Joaquín Correa y Giovani Lo Celso), dos de ellos dentro de la lista de 26 y se presume que puede haber más.