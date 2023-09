En una provincia y ciudad donde los niños y el ambiente no se ven

Tal vez usted rosarino o residente de alguna ciudad o localidad de Santa Fe, este lunes se haya despertado eufórico o eufórica porque ganaron los candidatos que votó ayer. Tal vez se haya levantado mascullando bronca porque perdió. Ojalá pueda pensar a este nuevo período que comienza como colectivo: no ganó o perdió usted, esto nos impregna a todos y todas, sobre todo a los que ya están viviendo en la indigencia y la pobreza. Y en orden de buscar culpas, ojalá, no apunte los dardos solo hacia el votante sino a los agentes de gobierno con decisión que han hecho tan mal las cosas o no las han hecho.