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Una argentina rumbo a la Presidencia Mundial de FCEM

Patricia Isabel García fue oficialmente admitida como candidata a la Presidencia Mundial de FCEM, la organización internacional que reúne a mujeres empresarias de todo el mundo

12 de septiembre 2026 · 00:00hs
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Una argentina rumbo a la Presidencia Mundial de FCEM

La Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME) anunció oficialmente la admisión de la candidatura de Patricia Isabel García, representante de Argentina, a la Presidencia Mundial de FCEM – Mujeres Empresarias Mundiales, una de las principales organizaciones internacionales que nuclea a mujeres empresarias y dirigentes de distintos países.

La candidatura de García fue admitida oficialmente por la Junta Mundial de FCEM, mediante una decisión adoptada por mayoría y de acuerdo con los Estatutos de la organización. La resolución fue comunicada por la Secretaria General Mundial de FCEM, Joëlle Baccialon.

Con esta oficialización, Patricia García queda habilitada para desarrollar su campaña ante las integrantes de FCEM de los distintos países miembros, de cara a la elección de la próxima Presidenta Mundial.

La elección tendrá lugar el 6 de octubre de 2026 en Praga, República Checa, en el marco del Congreso Mundial de FCEM, donde se definirá quién estará al frente de la organización durante el próximo período.

Para OAME, la candidatura representa un acontecimiento de especial relevancia para Argentina y para el desarrollo de la participación de las mujeres empresarias en los espacios internacionales de decisión.

“Esta candidatura nos honra y nos representa. Es también el reconocimiento a una trayectoria de compromiso con el empresariado femenino y con la construcción de redes internacionales que generan oportunidades, intercambio y crecimiento”, señalaron desde OAME.

Patricia Isabel García cuenta con una extensa trayectoria dentro de OAME y del ámbito empresarial e institucional. Durante ocho años ejerció la Presidencia de la organización y actualmente continúa vinculada a su Comisión Directiva. Asimismo, ocupa la Vicepresidencia para América Latina de FCEM, desde donde ha desarrollado una activa participación en el ámbito internacional.

Desde OAME expresaron su acompañamiento a García en esta nueva etapa y destacaron que su candidatura constituye una oportunidad para fortalecer la presencia de Argentina y de América Latina en el escenario mundial de las mujeres empresarias.

La elección del 6 de octubre será, de este modo, un momento trascendente no solo para FCEM, sino también para la representación argentina en una organización con presencia internacional y más de siete décadas de trayectoria.

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