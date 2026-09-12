Una argentina rumbo a la Presidencia Mundial de FCEM

Patricia Isabel García fue oficialmente admitida como candidata a la Presidencia Mundial de FCEM, la organización internacional que reúne a mujeres empresarias de todo el mundo

La Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME) anunció oficialmente la admisión de la candidatura de Patricia Isabel García , representante de Argentina, a la Presidencia Mundial de FCEM – Mujeres Empresarias Mundiales , una de las principales organizaciones internacionales que nuclea a mujeres empresarias y dirigentes de distintos países.

La candidatura de García fue admitida oficialmente por la Junta Mundial de FCEM , mediante una decisión adoptada por mayoría y de acuerdo con los Estatutos de la organización. La resolución fue comunicada por la Secretaria General Mundial de FCEM, Joëlle Baccialon .

Con esta oficialización, Patricia García queda habilitada para desarrollar su campaña ante las integrantes de FCEM de los distintos países miembros, de cara a la elección de la próxima Presidenta Mundial.

La elección tendrá lugar el 6 de octubre de 2026 en Praga, República Checa , en el marco del Congreso Mundial de FCEM , donde se definirá quién estará al frente de la organización durante el próximo período.

Para OAME, la candidatura representa un acontecimiento de especial relevancia para Argentina y para el desarrollo de la participación de las mujeres empresarias en los espacios internacionales de decisión.

“Esta candidatura nos honra y nos representa. Es también el reconocimiento a una trayectoria de compromiso con el empresariado femenino y con la construcción de redes internacionales que generan oportunidades, intercambio y crecimiento”, señalaron desde OAME.

Patricia Isabel García cuenta con una extensa trayectoria dentro de OAME y del ámbito empresarial e institucional. Durante ocho años ejerció la Presidencia de la organización y actualmente continúa vinculada a su Comisión Directiva. Asimismo, ocupa la Vicepresidencia para América Latina de FCEM, desde donde ha desarrollado una activa participación en el ámbito internacional.

Desde OAME expresaron su acompañamiento a García en esta nueva etapa y destacaron que su candidatura constituye una oportunidad para fortalecer la presencia de Argentina y de América Latina en el escenario mundial de las mujeres empresarias.

La elección del 6 de octubre será, de este modo, un momento trascendente no solo para FCEM, sino también para la representación argentina en una organización con presencia internacional y más de siete décadas de trayectoria.