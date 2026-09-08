Finalizó la obra de una nueva torre en Los Pasos Fisherton

Una nueva torre se incorpora a Los Pasos Fisherton, complejo de 7 torres de condominios ubicado sobre Av. Miglierini 906, en un entorno que combina naturaleza, conectividad y cercanía con distintos puntos de la ciudad.
Se suman 72 nuevos departamentos al proyecto que Pilay lleva adelante en uno de los sectores de mayor crecimiento de Rosario.
Una nueva torre se incorpora a Los Pasos Fisherton, complejo de 7 torres de condominios ubicado sobre Av. Miglierini 906, en un entorno que combina naturaleza, conectividad y cercanía con distintos puntos de la ciudad.
La finalización de la obra marca un nuevo avance dentro del proyecto, que continúa consolidándose en la zona oeste. La nueva construcción cuenta con 52 unidades de dos dormitorios y 20 de un dormitorio, distribuidas en planta baja y cinco pisos, con diferentes tipologías de distribución.
El complejo está compuesto por un total de siete torres y se desarrolla sobre una superficie de 3,42 hectáreas. Ofrece a sus residentes espacios comunes pensados para el disfrute, entre ellos dos SUM y una plaza de juegos infantiles, que complementan la propuesta residencial y favorecen la vida al aire libre y el encuentro.
La torre fue concebida bajo el concepto que caracteriza a Los Pasos Fisherton: combinar las comodidades de la vida en departamento con espacios abiertos y una mayor conexión con la naturaleza. Cuenta con tres núcleos de circulación vertical, cada uno compuesto por escalera y ascensor, y todas las unidades disponen de balcón con parrillero de uso exclusivo.
La obra estuvo a cargo de Bauen Arquitectura y contempló materiales y terminaciones seleccionados para acompañar los estándares constructivos del proyecto. Entre sus principales características se destacan los pisos flotantes en dormitorios, estar comedor y pasillos; frentes corredizos de placard en melamina blanca; aberturas exteriores de aluminio y cortinas de enrollar en estar y dormitorios.
Con esta incorporación, Pilay suma 4.836 m2 a las seis torres ya construidas y continúa avanzando en la consolidación de Los Pasos Fisherton como uno de sus principales proyectos residenciales en Rosario.
La profesora de historia, de 39 años, sufrió migrañas, estuvo internada en coma y quedó con una incapacidad del 70%. La Cámara Federal de Rosario acreditó el nexo causal entre la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 y las lesiones denunciadas.