Un clásico modernizado: los juegos más llamativos del casino online

Clásicos en vivo

Una de las tendencias de los últimos tiempos en el mundo del casino online es la apuesta por las emisiones en vivo de contenidos vía streaming, algo que ha proporcionado la opción de trasladar clásicos típicos de la sobremesa a las pantallas con un crupier real dirigiendo la sesión e interactuando. Una de las propuestas más habituales es la ruleta, con sus múltiples variantes, en las que el profesional se hará cargo de resolver las dudas que puedan surgir, agrupar y limitar el tiempo de apostar, lanzar el mecanismo circular, o anunciar la casilla ganadora.

Otro de los juegos de gran popularidad que se han decantado por el directo para romper la distancia entre el usuario y la casa es el blackjack. En este caso, el repartidor no tiene un papel ni mucho menos pasivo, sino que la partida en el conocido como vingt-et-un enfrenta a ambos. En todo momento, se estarán viendo los avances de la partida y, como particularidad, cabe mencionar que existen algunas modalidades que, además de las acciones básicas, contemplan bonificaciones adicionales para obtener mayores recompensas, como la apuesta 21+3.

También haciendo uso de la emisión de contenidos en tiempo real, una de las últimas incorporaciones son los conocidos como game shows. Estos no dejan de ser programas de concurso televisivos de gran éxito en su día como Deal or No Deal o Who Wants to Be a Millonaire? llevados a todo tipo de pantallas donde poder jugar desde cualquier lugar. El presentador tiene un papel fundamental para el desarrollo dinámico de la partida y se caracteriza por los minijuegos que pueden dar distintos premios a los usuarios.

El nuevo bingo

El bingo ha sido un juego popular, caracterizado por su sencillez y velocidad de las partidas. En la era digital, ha migrado a internet con títulos en los que se permite combinar más de un cartón por partida y en el que los números coincidentes pueden dar paso a rondas de bonificación. Normalmente, se suelen encontrar bombos con 90, 75 o 60 bolas, y el proceso de jugar y obtener una victoria es totalmente automático. A las funciones adicionales y premios, cabe sumar la opción de pedir bolas extras para acercarse al bote.