Solo 1 de cada 10 hogares argentinos está asegurado

La aseguradora busca promover una cultura de prevención y concientizar sobre la importancia de cuidar la vivienda y el patrimonio familiar.

En Argentina, apenas 1 de cada 10 hogares cuenta con un seguro , según estudios recientes del sector. A pesar de que la vivienda es uno de los bienes más valiosos para las familias, asegurarla sigue siendo una práctica poco extendida, lo que deja expuesto un patrimonio esencial frente a imprevistos como incendios, robos, explosiones o daños por fenómenos climáticos.

Con el objetivo de visibilizar esta brecha y generar cultura aseguradora, Grupo San Cristóba l presentó su n ueva campaña de Hogar y busca invitar a reflexionar sobre una contradicción cotidiana: aunque la mayoría de las personas protege su vehículo, son muchas menos las que aseguran su vivienda, a pesar de su valor emocional y económico.

Las razones detrás de esta baja cobertura son múltiples. La falta de información, la baja percepción de riesgo, ciertos prejuicios sobre el costo y la alta informalidad habitacional son algunos de los factores que limitan el acceso a pólizas tradicionales y desalientan la contratación.

Ante este escenario, la aseguradora busca acercar soluciones simples y accesibles que ayuden a revertir esa tendencia. El Seguro de Hogar ofrece coberturas integrales con requisitos mínimos de contratación y un enfoque educativo que promueve la prevención como hábito. Así, la compañía reafirma su compromiso con la educación aseguradora y la protección del patrimonio familiar, impulsando un diálogo necesario sobre el valor de anticiparse a los imprevistos.

Con más de 85 años de trayectoria y una presencia consolidada en todo el país, Grupo San Cristóbal se propone fortalecer el vínculo con las personas y el canal de productores asesores, acompañando la evolución del mercado hacia modelos más conscientes, inclusivos y orientados al cuidado de lo que realmente importa: el hogar y la tranquilidad de sus asegurados.

Acerca de Grupo San Cristóbal : Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.

A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.

Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva.