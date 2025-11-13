La Capital | Novedades | Argentina

Solo 1 de cada 10 hogares argentinos está asegurado

Grupo San Cristóbal impulsa la protección del hogar

13 de noviembre 2025 · 14:13hs
Solo 1 de cada 10 hogares argentinos está asegurado

La aseguradora busca promover una cultura de prevención y concientizar sobre la importancia de cuidar la vivienda y el patrimonio familiar.

En Argentina, apenas 1 de cada 10 hogares cuenta con un seguro, según estudios recientes del sector. A pesar de que la vivienda es uno de los bienes más valiosos para las familias, asegurarla sigue siendo una práctica poco extendida, lo que deja expuesto un patrimonio esencial frente a imprevistos como incendios, robos, explosiones o daños por fenómenos climáticos.

 Argentina sumó puntaje ideal en la primera fase tras sus victorias ante Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0).

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Argentina sigue a paso firme en el Mundial sub-17 de Qatar 2025.

Mundial sub-17: rival, día y TV para la presentación Argentina en 16avos

Con el objetivo de visibilizar esta brecha y generar cultura aseguradora, Grupo San Cristóbal presentó su nueva campaña de Hogar y busca invitar a reflexionar sobre una contradicción cotidiana: aunque la mayoría de las personas protege su vehículo, son muchas menos las que aseguran su vivienda, a pesar de su valor emocional y económico.

Las razones detrás de esta baja cobertura son múltiples. La falta de información, la baja percepción de riesgo, ciertos prejuicios sobre el costo y la alta informalidad habitacional son algunos de los factores que limitan el acceso a pólizas tradicionales y desalientan la contratación.

Ante este escenario, la aseguradora busca acercar soluciones simples y accesibles que ayuden a revertir esa tendencia. El Seguro de Hogar ofrece coberturas integrales con requisitos mínimos de contratación y un enfoque educativo que promueve la prevención como hábito. Así, la compañía reafirma su compromiso con la educación aseguradora y la protección del patrimonio familiar, impulsando un diálogo necesario sobre el valor de anticiparse a los imprevistos.

Con más de 85 años de trayectoria y una presencia consolidada en todo el país, Grupo San Cristóbal se propone fortalecer el vínculo con las personas y el canal de productores asesores, acompañando la evolución del mercado hacia modelos más conscientes, inclusivos y orientados al cuidado de lo que realmente importa: el hogar y la tranquilidad de sus asegurados.

Acerca de Grupo San Cristóbal : Somos un equipo de personas que trabajamos para hacer que nuestros clientes estén seguros, cuidando su bienestar y patrimonio. Nos esmeramos por entender sus necesidades y los ayudamos a tener éxito, superando sus expectativas.

A través de nuestras marcas (San Cristóbal Seguros, Asociart ART, iúnigo, San Cristóbal Retiro, San Cristóbal Servicios Financieros, Asociart Servicios y San Cristóbal Caja Mutual) brindamos soluciones de seguros y servicios financieros para individuos, empresas y el agro. Junto a los Productores Asesores tenemos presencia en Argentina y Uruguay.

Trazamos y ejecutamos políticas activas para promover una gestión responsable, contribuir al desarrollo sostenible y construir una organización conectada con las personas, íntegra, empática con sus comunidades, comprensiva de la realidad, diversa e inclusiva.

Conocé más en www.gruposancristobal.com.ar

Argentina Grupo San Cristóbal aseguradora Hogares
Noticias relacionadas
Lía Salgado habló sobre su retiro de los medios y apuntó contra Jorge Rial y Cristina Kirchner.

La confesión de Lía Salgado: "Jorge Rial me jodió la vida y Cristina Kirchner me prohibió"

El estudio fue llevado a cabo por científicos de Conicet del Instituto de Antropología de Córdoba 

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

Argentina selló su pase a 16avos del Mundial sub-17 de Qatar.

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Fiyi

Los datos que deben completar los docentes en este formulario

Censo nacional docente: qué es, cómo se completa y hasta cuándo hay tiempo de responder

Ver comentarios

Las más leídas

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Lo último

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

Detuvieron a una mujer por usurpación de una vivienda en el sudoeste de Rosario

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto

Los vecinos alertaron a la policía tras escuchar los gritos de auxilio del menor, que fue rescatado. Más tarde, llegó a la vivienda la mamá con su novio, y ambos fueron detenidos.
Echesortu: rescatan a un nene de 4 años que estaba solo y encerrado en el balcón, sin ningún adulto
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que lleven chaleco si van a Brasil
La Ciudad

Es rosarino, dueño de un balneario, y se hizo viral por pedir que "lleven chaleco" si van a Brasil

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado
OVACIÓN

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Voy a dirigir a Newells en algún momento: la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

"Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen dos cuartos al precio de uno

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Ovación
Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Por Juan Iturrez
Ovación

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain: Newells tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

El futbolista al que allanaron en una causa por difusión de pornografía infantil no está detenido ni imputado

Policiales
Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible
Policiales

Imputan al exjefe de la policía rosarina y otros nueve uniformados por el millonario fraude con combustible

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada por un colectivo

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia de género

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

Allanan la casa de un futbolista de Unión por una causa internacional por trata de personas

La Ciudad
El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río
La Ciudad

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia de Giovani Mvogo a poco de cumplirse un año de su muerte

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Cae la inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

Rosario potencia su identidad creativa con el impulso al diseño local

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y temperatura en aumento

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero
OVACIÓN

El club de Messi sumó su primer refuerzo para jugar en la C: es un delantero extranjero

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords
Información General

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado sigue batiendo récords

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: Ojalá recauden mucho
Político

Adorni, irónico contra el Campamento Anticapitalista: "Ojalá recauden mucho"

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario
La Ciudad

Expertos analizan cómo será el clima este verano en Rosario

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: Periodista de la ópera y el sobre
Política

Viviana Canosa explotó contra Trebucq: "Periodista de la ópera y el sobre"

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado
Policiales

Dos condenados a prisión perpetua por un crimen en el barrio Parque Casado

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año
Información General

Unicef: los hogares más vulnerables pasaron del 48 % al 31 % en un año