Rosario será sede del FranquiDay este jueves 8 de octubre

Energía solar, negocios digitales, viajes y fitness: más de 30 franquicias se reunirán con emprendedores en Rosario.

En la cuenta regresiva del evento, Rosario se prepara para recibir una nueva edición del FranquiDay. Este jueves 8 de octubre, más de 30 franquicias de distintos sectores llegarán a la ciudad para reunirse cara a cara con emprendedores e inversores interesados en conocer modelos de negocio y evaluar nuevas oportunidades.

La jornada se desarrollará de 9.30 a 18 hs en el Salón Muelle de la Terminal Fluvial de Rosario y tendrá participación 100% gratuita para emprendedores, con inscripción y reserva previa de reuniones.

Organizado por NegoZona, el FranquiDay celebrará su 11.ª edición con una modalidad basada en reuniones uno a uno de 30 minutos. Cada participante puede elegir previamente con qué franquicias quiere conversar y organizar su propia agenda para el día del evento.

Una de las particularidades de esta edición será la diversidad de propuestas. Participarán franquicias vinculadas con gastronomía, servicios, tecnología, energías renovables, indumentaria, turismo, fitness, comercio especializado y servicios para empresas y consumidores.

Dentro del sector gastronómico y de alimentos estarán Carnave, especializada en productos frescos; Morita, de empanadas; La Fábrica, de sándwiches; Dulce Hora, de panaderías; Daniel Helados, Experiencia Smart y Tento Helados, en heladerías; Criollo, de gastronomía; Don Antonio, de pizzas y empanadas; By Papas, de comidas rápidas; y Eqonatura, dedicada a dietéticas. Se sumarán Glück, con cervecería artesanal y gastronomía, y Mamma Pasta, con su propuesta gastronómica centrada en pastas.

También habrá opciones vinculadas con la sustentabilidad: Kit Solar presentará su modelo de energía solar y Murban, su propuesta de micromovilidad eléctrica. Las reuniones permitirán conocer cómo se comercializan estas soluciones, qué capacitación recibe el franquiciado y qué condiciones requiere cada negocio. Casa del Constructor, por su parte, acercará su modelo de alquiler de equipos para quienes quieran explorar oportunidades en el sector de la construcción.

En turismo participarán Viajes TDH, Aterrizar Viajes y Planisferio Viajes. Los interesados podrán comparar sus modelos de agencias, conocer las herramientas de trabajo y consultar por el acompañamiento que ofrece cada red. Los servicios también tendrán su espacio con Lavatería, en lavanderías y tintorerías, y Fusor, especializada en limpieza láser.

La tecnología estará representada por CrediApp, una franquicia financiera digital que conecta clientes y comercios mediante una aplicación para financiar consumos, y Washer, que gestiona servicios de lavado de vehículos a domicilio desde una app. En fitness, CORE acercará su modelo de entrenamiento sin pesas basado en calistenia. La marca en

expansión combina centros boutique, grupos reducidos y atención personalizada, y permitirá conocer la operación de un centro y el acompañamiento a sus franquiciados.

La oferta se completa con Vancouver, de indumentaria; Kio, de accesorios de moda; Ominim, de regalería; y Giro Didáctico, de juguetería didáctica. CyberPlay y Bondy Gamer sumarán alternativas de entretenimiento y gaming. En el cuidado animal estarán Alem Veterinaria y Sivet, dos propuestas que permitirán consultar sobre la estructura del negocio, el equipo necesario y el perfil que requiere cada franquicia.

Reuniones uno a uno para conocer cada negocio

A diferencia de una feria tradicional, el FranquiDay propone que cada emprendedor pueda organizar de antemano con qué marcas quiere reunirse.

Desde la plataforma del evento es posible consultar las franquicias participantes, conocer información inicial sobre sus propuestas y reservar reuniones con aquellas que resulten de mayor interés. Cada encuentro tiene una duración de 30 minutos y permite conversar directamente con los responsables de las marcas.

Durante esas reuniones, los participantes pueden consultar sobre inversión, características del modelo, funcionamiento del negocio, zonas disponibles y condiciones para convertirse en franquiciados.

La modalidad permite también comparar alternativas de distintos sectores dentro de una misma jornada. Un emprendedor puede, por ejemplo, reunirse con una franquicia gastronómica, una propuesta de servicios, una empresa tecnológica y una marca vinculada con energías renovables sin tener que coordinar encuentros separados durante distintas semanas.

Cómo prepararse para las reuniones

Para aprovechar la jornada, es recomendable investigar previamente las franquicias de interés y anotar las preguntas clave para cada una. Revisar sus propuestas en la web del evento permitirá llegar con una primera idea del negocio y dedicar el encuentro a profundizar en los aspectos más relevantes.

Entre las consultas que conviene llevar están: ¿cuál es la inversión inicial total?, ¿qué incluye el canon de entrada?, ¿cuál es el plazo estimado de recuperación de la inversión? y ¿qué apoyo brinda la marca en la operación diaria? También será útil preguntar por las zonas disponibles y contar con qué experiencia, presupuesto y ubicación se está evaluando emprender.

Preparar las consultas con anticipación ayudará a obtener información concreta y comparar las alternativas después del evento.

Últimos días para reservar reuniones

El FranquiDay Rosario se realizará este jueves 8 de octubre de 2026, de 9.30 a 18 hs, en el Salón Muelle de la Terminal Fluvial de Rosario.

La participación para emprendedores es 100% gratuita, con cupos limitados y reserva previa. Para asistir es necesario registrarse en la plataforma y agendar al menos una reunión con alguna de las franquicias participantes.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) como socio estratégico y el sponsoreo de Franquicias que Crecen y Silcook, empresa especializada en equipamiento gastronómico. Noticias D y La Oficina participan como media partners.

Reservas y más información: www.franquiday.com/ferias/rosario-2026

Instagram: @negozona.arg

WhatsApp: 11-2399-0230