Pensemos en Marketing 2025. Desafiemos lo que sabemos

Se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el  Bioceres Arena · Rosario, Argentina. Organizado por la Asociación de Profesionales de Marketing (APMKT)

10 de noviembre 2025 · 13:31hs
Pensemos en Marketing 2025. Desafiemos lo que sabemos

Pensemos en Marketing (PEM) es el congreso anual internacional que desde 2012 realiza la Asociación de Profesionales de Marketing (APMKT) y que convoca a una multiplicidad de públicos —profesionales, empresarios y emprendedores— para pensar las distintas aristas de la profesión y del mundo de los negocios.

Con consignas como “Sumemos Negocios”, “Sumemos Valor”, “Sumemos Experiencias”, “Sumemos Inspiración”, “Sumemos Interacción” y “Sumemos Conciencia”, el PEM creció edición tras edición con oradores de jerarquía y temáticas innovadoras sobre herramientas, tendencias y perspectivas del marketing, la comercialización, la comunicación y los negocios, convirtiéndose en uno de los puntos más relevantes de la agenda del sector.

En 2019 iniciamos una etapa de cambios con “Transformemos Negocios”, que se profundizó con la edición 2021 “Nuevo Mundo, Nuevo Marketing” —la primera y única online—. El 2022 nos reencontró cara a cara con una audiencia ávida de novedades a la que invitamos a “detenerse a pensar y planificar hacia dónde vamos”. Con más de 1.000 asistentes y un City Center repleto, celebramos la 10ª edición.

En 2025 ponemos el foco en las inteligencias y en reflexionar cuáles de ellas son claves para cumplir objetivos de negocio, medir resultados, apoyar decisiones, gestionar equipos, activar acciones y potenciar la creatividad; en pocas palabras: para hacer marketing. “Pensemos en Marketing, hablemos de inteligencias” es la propuesta de este año, porque cuando hablamos de inteligencia, hablamos de marketing. No hay marketing sin inteligencia.

La nueva edición presencial —a realizarse el 13/11/2025 en Bioceres Arena— buscará batir récords de asistencia, inspirar, invitar al intercambio, innovar, despertar la creatividad y fortalecer la industria que más amamos. El line up de speakers fue cuidadosamente seleccionado para que las charlas se complementen entre sí y la agenda sea un verdadero diferencial para todos los asistentes: especialistas, líderes en su campo y con un vasto recorrido en el mundo empresarial que compartirán sus experiencias en primera persona.

¿Por qué asistir? Contenido de vanguardia, networking de alto nivel e inspiración orientada a la acción. El PEM es el lugar de encuentro de empresas, emprendedores, profesionales y la omunidad académica, donde se conocen las innovaciones que cambian las prácticas del marketing en Argentina y la región.

Speakers 2025

Eliana Bracciaforte

Emprendedora en tecnología, cofundadora de Workana —la mayor plataforma de talento remoto de Latinoamérica—. Formación en administración y MBA (IAE Business School). Referente en liderazgo, innovación y diversidad.

Tema: Inteligencia de talento y tecnología para un marketing global

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bracciaforte/

Franco Pisso

Abogado y Máster Internacional en Oratoria. Docente y formador en comunicación y liderazgo.

Especialista en construir mensajes persuasivos y presentaciones de alto impacto para negocios.

Tema: Inteligencia de comunicación: persuadir, inspirar, movilizar

LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/franco-pisso-079b7510b

Walter Castro

Doctor en Economía (ESEADE) y Máster en Dirección de Empresas. Profesor y consultor. Trabaja en estrategia y análisis económico aplicados a entornos complejos y decisiones comerciales.

Tema: Inteligencia estratégica: datos, contexto y decisiones en marketing

LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/walter-castro-a13b1188

Dylan Rosemberg

Fundador y CEO de Growth Rockstar. Experiencia en +400 empresas de LATAM. Integra growth, producto y estrategia para escalar negocios. Formación ejecutiva (Harvard Business School).

Tema: Inteligencia de crecimiento: marketing, producto y experimentación

Linkedin: https://ar.linkedin.com/in/dylanrosemberg/en

Ramiro Rodríguez André

Especialista en transformación digital y growth; fundador de Cuatro de Enero. Acompaña compañías tecnológicas y de consumo en la adopción de estrategias de marketing de alto impacto.

Tema: Inteligencia integral: humana, digital y de datos para potenciar el marketing

LinkedIn: https://ar.linkedin.com/in/ramiro-rodriguez-and

Entradas disponibles en https://PEM2025.eventbrite.com.ar

