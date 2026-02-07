Paso del Bosque: Nueva ampliación con fecha de inauguración

Paso del Bosque confirma la ampliación de su centro comercial sumando 11.000 m² en el área donde operó hasta el año pasado uno de los hipermercados Micropack. Esta nueva ala, que incorporará 30 locales, fortalecerá la oferta comercial y posicionará al complejo como un polo de referencia para el hogar, la construcción y servicios afines.

La gerencia de Paso del Bosque anuncia que ya se han firmado los primeros contratos de alquiler, alcanzando un 55% de ocupación de los locales disponibles, con la incorporación de “pesos pesados” del rubro que aportarán variedad y prestigio a la propuesta.

El nuevo sector estará orientado principalmente a rubros vinculados al hogar: amoblamiento, decoración, bazar, blanquería, iluminación, cortinas, dirección de proyectos de arquitectura e interiorismo, revestimientos, seguridad del hogar, jardinería y muebles de exterior, pinturería, ferretería, herramientas profesionales, sanitarios y grifería, aberturas, y algunos rubros relacionados con el mundo automotor.

También la propuesta cuenta con un espacio de coworking y oficinas individuales con servicio de gastronomía.

Esta especialización responde a una demanda creciente de consumidores que buscan soluciones integrales para la vivienda y el mantenimiento, en un entorno de compra cómodo y con servicios complementarios.

Paso del Bosque: Un nuevo hogar para tus ideas

La fecha estimada de inauguración de esta nueva ampliación es septiembre de 2026. Las obras de adecuación comenzarán el mes que viene y contemplan la reconversión del antiguo salón del supermercado y una parte del depósito donde funcionó la sucursal de Micropack, para dejar configurada la nueva sección comercial.

Cabe recordar que el año pasado Paso del Bosque ya se había extendido hacia el este, sumando locales comerciales, un centro de salud, renovando el sector de entretenimientos para chicos y el complejo de salas de cine con tecnologia dolby atmos, lo que incrementó notablemente el flujo de público y la propuesta de entretenimiento del complejo.

“Con la última extensión del shopping ganamos muchísimo público al ampliar la propuesta de entretenimiento y con el servicio de salud, y ahora tenemos las mismas expectativas al sumar 30 locales que transformarán el lugar en un polo de productos y servicios para el hogar” “parte del objetivo es sumar más rubros y servicios para una oferta completa y donde el público pueda hacer todo en un mismo lugar”, expresó la gerencia de Paso del Bosque, destacando la apuesta por consolidar el centro como destino integral para compras, servicios y ocio.

Paso del Bosque invita a las empresas interesadas en formar parte de esta nueva etapa. La administración ofrece atención personalizada para acompañar a los locatarios durante el proceso de incorporación y puesta en marcha.

Quienes estén interesados en obtener información pueden comunicarse con Matías Antonio Núñez Corredor Inmobiliario Mt. 2004 al teléfono 3416 47-8581 o con Paso del Bosque al 11 2808-0434, [email protected].