Nueva edición de la Cena del Foro Regional Rosario

Esta edición, que se llevará a cabo en Punta Barranca, tendrá la presencia del intendente Pablo Javkin y de representantes de todo el arco político local, provincial y nacional. Las principales fuerzas políticas ya confirmaron su participación en una cena en la que no faltará el análisis de lo que sucederá en Argentina a partir del 10 de diciembre.

En este hacer de una institución que tiene más de 25 años y donde la seguridad y la justicia han sido grandes protagonistas, se destacan: la creación y consolidación de PROSA (Protegiendo a Santa Fe), que reúne a más de 30 instituciones tanto sectoriales como no sectoriales en la provincia de Santa Fe; el haber logrado la sanción de la ley de "Fortalecimiento de la Justicia Federal"; la generación de un modelo de transparencia en las cuentas públicas subnacionales; la creación del espacio denominado Compromiso Rosario que trabaja sobre la participación ciudadana y la formulación de políticas públicas para luchar contras las adicciones y el narcotráfico.

“Este es un año muy particular pero en el que tenemos mucho para celebrar. Nuestros logros han trascendido las fronteras, ya que hemos obtenido reconocimiento a nivel internacional por nuestra labor en la prevención de la violencia urbana, colaborando estrechamente con la red Peace In Our Cities para contribuir a un futuro más seguro y pacífico para nuestras comunidades”, señalan desde el Foro, institución que además se ha comprometido con que sus acciones tengan un impacto global. De ahí surge la iniciativa de trabajar en la creación de la Oficina de Prevención de Violencia (OVPS) de articulación público privada, junto con la Municipalidad de Rosario.

Para poder seguir por este camino, el Foro convoca una vez más a todos los sectores para que a través de su presencia en la Cena Anual, reafirmen su compromiso de seguir constituyéndose como una voz unida, una fuerza que trasciende los obstáculos, que comprende la sociedad en la que se desenvuelve y que sigue adelante con determinación para, entre todos, asegurar un futuro prometedor para la región y para las generaciones que vendrán.

Para más información y la adquisición de tarjetas contactarse vía mail a [email protected]