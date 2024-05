Llega una nueva propuesta de regulación de los juegos en línea en Buenos Aires

Por ejemplo, no se presenta ninguna propuesta relacionada con los casinos que aceptan criptomonedas, como los con Solana y Bitcoin como opciones de pago. Muchos argumentan que el proyecto parece más un retrabajo que una verdadera innovación regulatoria. Un especialista en legislación de juegos en línea, que prefirió no ser identificado, comentó que necesitamos propuestas que realmente traigan novedades, y no solo que reiteren lo ya estipulado. El uso de datos biométricos, como huellas digitales, reconocimiento facial o de retina, proporciona un método de identificación bastante seguro y difícil de falsificar debido a la unicidad de estos datos en cada individuo. Pero hay preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información biométrica recopilada.