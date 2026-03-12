La Capital | Novedades | La Rinconada

La Rinconada abre su temporada de Torneos de Golf

Este sábado 14 de marzo, el Club La Rinconada abre su temporada de torneos de golf con el clásico Torneo Apertura en esta edición sponsoreado por “Marcucci Guma y Asoc.”, que ya bate sus propios records con una altísimia participación de inscriptos.

12 de marzo 2026 · 14:40hs
La Rinconada abre su temporada de Torneos de Golf

“El 2026 será un año muy activo para el golf en el Club La Rinconada”, nos cuenta David Tarrab, Presidente de la Comisión de Golf del club. “En el mes de abril comienza la 2da edición del Torneo Abierto Copa Airlines, el cual se extenderá hasta el mes de noviembre a una fecha por mes, será en parejas y el premio final serán pasajes y estadía en República Dominicana para la pareja ganadora. En el mismo mes de abril seremos sede de una fecha del Ranking Senior de la Federación de Golf del Sur del Litoral, a la cual anexaremos la 1er Copa Challenger Juan Carlos Poet, en homenaje a quien fuera socio de La Rinconada y gran conocedor de nuestro deporte, además de dirigente en el ámbito del golf durante más de 40 años.”

WhatsApp Image 2026-03-11 at 18.03.47
WhatsApp Image 2026-03-11 at 18.06.19

“En mayo Club La Rinconada será sede del Campeonato Intercubles de la FGSL, que nuclea 25 clubes de la región, en junio nos esperan 3 jornadas del mejor golf de menores y juveniles con experiencia internacional, al disputarse el 29° Internacional Ranking de Menores y Juveniles y el Abierto de Santa Fe con puntuación Ranking Mundial.”

“Estamos definiendo fecha para el habitual Campeonato de Golf del Club que establece cada año a los campeones en cada categoría entre los socios, y estamos además planificando con nuestros sponsors la realización de torneos abiertos en nuestro club. Y como lo venimos haciendo durante los últimos años, en octubre se disputará el Lady Day, un evento social y deportivo que congrega a las mujeres y que abarca todas las diciplinas de La Rinconada: equitación, paddle, tenis y golf.”

La Rinconada Golf
Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Lo último

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

El diablo viste a la moda 2: lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

"El diablo viste a la moda 2": lanzaron un nuevo teaser y confirmaron la fecha de estreno

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

La gigante de venta y envío de productos desembolsará una millonada para ampliarse y la ciudad es uno de los puntos elegidos. Nueva nave en una zona estratégica

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

Central lo jugó de menos a más y logró hacer un buen negocio en La Paternal

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Ovación
¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima
Ovación

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

¿Dónde jugarán Argentina y España? Uefa y Conmebol buscan nueva sede para la Finalissima

Newells: cuándo y dónde debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo y dónde debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 gramos de alcohol en sangre

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso pero con la mínima apenas en 16º

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Por Luis Castro
Ovación

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo