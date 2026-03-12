La Rinconada abre su temporada de Torneos de Golf

“El 2026 será un año muy activo para el golf en el Club La Rinconada”, nos cuenta David Tarrab, Presidente de la Comisión de Golf del club. “En el mes de abril comienza la 2da edición del Torneo Abierto Copa Airlines, el cual se extenderá hasta el mes de noviembre a una fecha por mes, será en parejas y el premio final serán pasajes y estadía en República Dominicana para la pareja ganadora. En el mismo mes de abril seremos sede de una fecha del Ranking Senior de la Federación de Golf del Sur del Litoral, a la cual anexaremos la 1er Copa Challenger Juan Carlos Poet, en homenaje a quien fuera socio de La Rinconada y gran conocedor de nuestro deporte, además de dirigente en el ámbito del golf durante más de 40 años.”