La inteligencia artificial llega a los servicios profesionales en un seminario virtual gratuito

La UAI Rosario, Spuches & Asociados y MolaData organizan el webinar "La IA aplicada a los servicios profesionales", el martes 13 de octubre a las 18.00, con inscripción sin costo

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro: es una herramienta concreta que está transformando el modo en que los profesionales trabajan, toman decisiones y gestionan sus negocios. Bajo esa premisa, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la consultora rosarina Spuches & Asociados y la firma tecnológica MolaData organizan un seminario virtual de acceso gratuito orientado a quienes quieran incorporar la inteligencia artificial a su práctica profesional cotidiana.

El evento se realizará el martes 13 de octubre a las 18.00 y tendrá una duración de 60 minutos. La modalidad es virtual, a través de la plataforma Zoom, y convoca tanto a profesionales de Rosario como de Buenos Aires. La inscripción es sin costo, los interesados en participar deben inscribirse con anticipación en www.uai.edu.ar o a través del enlace bit.ly/iaplica. Para consultas adicionales, los interesados pueden escribir a [email protected].