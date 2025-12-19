Fundar Cultura: una mirada integral que conecta arquitectura, ciudad y comunidad 19 de diciembre 2025 · 12:31hs

A lo largo del año, Fundar profundizó su compromiso con la ciudad a través de Fundar Cultura, un eje que reúne acciones orientadas a acompañar y potenciar el desarrollo cultural, urbano y social de Rosario. Desde esta mirada, la empresa entiende la arquitectura y el desarrollo como herramientas para generar espacios que se viven, se disfrutan y se comparten, más allá de su función constructiva.

En este marco, se llevaron adelante diversas iniciativas que fortalecen el vínculo con la cultura local. Entre ellas, se destacan dos rodajes cinematográficos realizados en Frida, edificio desarrollado por Fundar ubicado en Av. Rivadavia y Balcarce; colaboraciones con bandas rosarinas; la continuidad del trabajo conjunto con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, promoviendo el intercambio académico y profesional; y la organización de nuevas actividades con el Museo Castagnino.

Taller de Fundar en Fapyd Colaboración Mamita Peyote Este enfoque integral también se refleja en el aporte al espacio público y a la vida urbana. La empresa avanza en la nueva plaza del Mercado del Patio, desarrollada en conjunto con Crucijuegos y próxima a inaugurarse, y en el Pasaje del Tricentenario, una donación de Fundar a la ciudad en el marco de su 300 aniversario. Este nuevo pasaje urbano, ubicado junto al proyecto Ana, conectará las calles Grondona y Carballo, revitalizando la zona y generando un nuevo espacio de circulación y encuentro.

En sintonía con esta manera de entender la ciudad, Fundar celebró el último encuentro del año junto con la Comunidad Fundar con un brindis de fin de año en el Salón del Hipódromo, reuniendo a clientes, inversores y equipo en un clima distendido y de celebración. El encuentro puso en valor una forma diferente de relacionarse con quienes eligen los proyectos de la empresa, desde la cercanía, la experiencia compartida y el disfrute.

Así, tanto Fundar Cultura como Comunidad Fundar expresan una misma convicción: construir ciudad implica ir más allá de lo edilicio, generando vínculos, promoviendo la cultura y creando espacios que fortalecen la vida colectiva y el sentido de comunidad Comunidad Fundar (1) Comunidad Fundar (2) (1) Comunidad Fundar (3)