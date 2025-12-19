La Capital | Novedades | Fundar

Fundar Cultura: una mirada integral que conecta arquitectura, ciudad y comunidad

19 de diciembre 2025 · 12:31hs
Fundar Cultura: una mirada integral que conecta arquitectura, ciudad y comunidad

A lo largo del año, Fundar profundizó su compromiso con la ciudad a través de Fundar Cultura, un eje que reúne acciones orientadas a acompañar y potenciar el desarrollo cultural, urbano y social de Rosario. Desde esta mirada, la empresa entiende la arquitectura y el desarrollo como herramientas para generar espacios que se viven, se disfrutan y se comparten, más allá de su función constructiva.

En este marco, se llevaron adelante diversas iniciativas que fortalecen el vínculo con la cultura local. Entre ellas, se destacan dos rodajes cinematográficos realizados en Frida, edificio desarrollado por Fundar ubicado en Av. Rivadavia y Balcarce; colaboraciones con bandas rosarinas; la continuidad del trabajo conjunto con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, promoviendo el intercambio académico y profesional; y la organización de nuevas actividades con el Museo Castagnino.

emerger: prevencion y primeros auxilios ante los riesgos mas frecuentes del verano

Emerger: Prevención y primeros auxilios ante los riesgos más frecuentes del verano

Equipo completo de Borgonovo Publicidad 

Borgonovo celebra 80 años cumpliendo y sigue mirando hacia adelante

Taller de Fundar en Fapyd
Colaboración Mamita Peyote

Este enfoque integral también se refleja en el aporte al espacio público y a la vida urbana. La empresa avanza en la nueva plaza del Mercado del Patio, desarrollada en conjunto con Crucijuegos y próxima a inaugurarse, y en el Pasaje del Tricentenario, una donación de Fundar a la ciudad en el marco de su 300 aniversario. Este nuevo pasaje urbano, ubicado junto al proyecto Ana, conectará las calles Grondona y Carballo, revitalizando la zona y generando un nuevo espacio de circulación y encuentro.

En sintonía con esta manera de entender la ciudad, Fundar celebró el último encuentro del año junto con la Comunidad Fundar con un brindis de fin de año en el Salón del Hipódromo, reuniendo a clientes, inversores y equipo en un clima distendido y de celebración. El encuentro puso en valor una forma diferente de relacionarse con quienes eligen los proyectos de la empresa, desde la cercanía, la experiencia compartida y el disfrute.

Así, tanto Fundar Cultura como Comunidad Fundar expresan una misma convicción: construir ciudad implica ir más allá de lo edilicio, generando vínculos, promoviendo la cultura y creando espacios que fortalecen la vida colectiva y el sentido de comunidad

Comunidad Fundar (1)
Comunidad Fundar (2) (1)
Comunidad Fundar (3)
Fundar Arquitectura
Noticias relacionadas
personal: la nueva era de servicios digitales en argentina

Personal: La nueva era de servicios digitales en Argentina

Grupo Corven inaugura su planta fotovoltaica de autoconsumo en Venado Tuerto, la más grande de Santa Fe

Una apuesta que mira al futuro: Corven inaugura la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Santa Fe

dia del oftalmologo

Día del Oftalmólogo

vision y confianza: la filosofia de adolfo del cueto para transformar la gestion patrimonial

Visión y confianza: la filosofía de Adolfo del Cueto para transformar la gestión patrimonial

Ver comentarios

Las más leídas

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Además, se ponen a la venta un predio en Buenos Aires y otro en Entre Ríos. Qué pasa con las obras "paradas" en Rosario

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo
La Ciudad

La licitación del nuevo estacionamiento medido consiguió luz verde en el Concejo

Reforma laboral: postergar el debate fue lógico y acertado, según Carolina Losada
POLITICA

Reforma laboral: postergar el debate "fue lógico y acertado", según Carolina Losada

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: Sobreviví al infierno

El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Ovación
El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica
Ovación

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

El DT que sonó en Newells le dijo no a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos

El DT que sonó en Newell's le dijo "no" a un equipo de Chile porque tiene otros objetivos

Newells: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Newell's: arranca la pretemporada con la dupla Orsi-Gómez al mando

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron el cadáver de una mujer en una pileta en Villa Gobernador Gálvez

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio
Policiales

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal
POLICIALES

Arrancaron el medidor de energía y robaron en un local a metros de la peatonal

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia