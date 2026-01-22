La Capital | Novedades | Banco Macro

Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país.

Compra de participación en el ecosistema bancario-fintech

22 de enero 2026 · 12:54hs
De izquierda a derecha: Juan Parma

De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Esta asociación permitirá a Personal Pay ofrecer a sus clientes una propuesta de valor única en el mercado que combina la practicidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a productos y servicios financieros bajo el respaldo de un banco líder.

Por su parte, a través de ésta adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios y potencia su llegada a nuevos segmentos de clientes.

La operación se concretó por un monto de US$ 75 millones por el 50% del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal.

Ciudad de Buenos Aires, 22 de enero de 2026.- Telecom Argentina y Banco Macro anuncian un acuerdo estratégico, por el cual Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual de Personal, apostando a su crecimiento y con el objetivo de fortalecer la posición de la billetera en el mercado fintech argentino, ampliando la oferta de productos y servicios financieros a más clientes, con el respaldo de un banco líder.

Este acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados mundiales, donde bancos y fintechs se unen creando ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros; impulsando un mercado más eficiente y amplio, poniendo a sus clientes en el centro. De esta manera Personal Pay, a través de Banco Macro estará en condiciones de incorporar a su portfolio, servicios financieros competitivos, incluso ampliando la oferta de crédito, entre otras herramientas. Mientras que Banco Macro, potenciará su llegada a nuevos segmentos de la mano de la fintech telco más grande de Argentina.

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar éste paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

“Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes", afirma Roberto Nobile, CEO de Personal. “Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, concluye.

“Como parte de nuestro plan de negocios, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo, también buscamos ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados. Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal", afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro.

“Este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio. Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, señaló Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Con esta alianza, entre Telecom Argentina y Banco Macro, Personal Pay continuará impulsando la inclusión financiera, profundizando su crecimiento local y regional, a partir de la suma de capacidades de ambos negocios.

La compra que impacta de manera positiva en el ecosistema financiero del país, es producto de una visión compartida por dos destacados protagonistas de los servicios digitales y de la banca, como son el ecosistema de Personal y Banco Macro, respectivamente, y se enfoca en potenciar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y promover la simplicidad financiera, características que impulsarán en esta nueva etapa, con el objetivo de lograr la principalidad en el ecosistema de pagos y finanzas argentino.

Bajo la plaza 25 de Mayo: hallaron en pleno centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Bajo la plaza 25 de Mayo: hallaron en pleno centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Desde el gobierno provincial confirmaron que el carnet estará disponible en Mi Santa Fe y se podrá exhibir desde el teléfono celular durante los controles

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Ovación
El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi
Ovación

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Policiales
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

La Ciudad
Bajo la plaza 25 de Mayo: hallaron en pleno centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
La Ciudad

Bajo la plaza 25 de Mayo: hallaron en pleno centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Información General

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo