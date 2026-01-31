La Capital | La Ciudad | Festival Faro

Trova rosarina y ritmos urbanos copan el Festival Faro: la programación de este sábado

Artistas rosarinos se presentan este sábado en el Festival Faro, con una grilla que cruza tradición y nuevos sonidos.

31 de enero 2026
El festival Faro continúa este sábado en el parque Urquiza con una programación que combina música rosarina, propuestas urbanas para bailar y una amplia agenda de actividades culturales y recreativas pensadas para toda la familia. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe junto a sponsors privados, vuelve a poner el espacio público como escenario central de la cultura local.

La jornada de este sábado se desarrolla en dos escenarios principales, el Anfiteatro Municipal y el parque Urquiza, además de múltiples dispositivos distribuidos en el predio, que incluyen experiencias para infancias, ciencia, arte contemporáneo, diseño y gastronomía.

La música de este sábado

El Anfiteatro Municipal Humberto de Nito será escenario de una noche atravesada por la trova rosarina. La grilla incluye las presentaciones de Mercedes Borrell, el rock de Ike Parodi y Los Picantes y el encuentro de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Tras un set especial en vinilo a cargo de Andrea G, el cierre estará a cargo de Killer Burritos y La Grecia.

En simultáneo, el escenario montado en el parque Urquiza ofrecerá una propuesta orientada al baile y los nuevos sonidos. La apertura estará a cargo de DJ Simo, seguida por Azul Velázquez y Amira. Luego será el turno de Crema y Lisandro Skar, antes del cierre con el funk bailable de Groovin’ Bohemia.

Un festival más allá de los recitales

Además de los shows, Faro propone una experiencia integral que se despliega en distintos sectores del predio. Hay espacios especialmente pensados para la primera infancia, con juegos y propuestas participativas, y otros destinados a niñas y niños para la construcción de objetos que acompañan el recorrido por el festival.

El Museo Experimental de Ciencias participa con una propuesta que traslada parte de sus actividades al parque, a través de dispositivos de observación como microscopios, periscopios y telescopios, que invitan a mirar lo cotidiano desde otras perspectivas. En ese espacio también interviene el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, con experiencias científicas abiertas al público.

Cerca del Anfiteatro se ubican propuestas de artistas emergentes, con obras del Centro de Expresiones Contemporáneas y el Museo Aerosolar. En las inmediaciones del Planetario funciona el espacio NERD, dedicado al arte tecnológico. En el centro del predio se concentra la feria de diseño local, con 20 proyectos rosarinos seleccionados por la Secretaría de Cultura y Educación, y junto al sector gastronómico se desarrolla el gran picnic colectivo.

>> Leer más: Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Otro de los espacios destacados es la Mini Escuela Ciclista, a cargo del programa Calle Recreativa, que funciona de 19 a 0 y permite que personas de distintas edades circulen en bicicleta dentro del predio, con acompañamiento y bicicletas adaptadas.

Acceso y continuidad

El ingreso al festival es gratuito, pero requiere la descarga previa de un código QR para personas mayores de 12 años, disponible en el sitio oficial del municipio. FARO continuará este domingo con una jornada dedicada a la música electrónica, el indie pop y la cumbia santafesina, como cierre de esta edición.

