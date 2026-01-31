Mi Santa Fe: la aplicación que concentra documentos, trámites y servicios digitales de la provincia

La aplicación permite acceder a la licencia de conducir digital, partidas, certificados de vacunación, impuestos, beneficios y gestiones en línea

La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Androes e iOs

El gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en su proceso de modernización administrativa con Mi Santa Fe, la aplicación oficial que centraliza documentos, trámites y servicios públicos en una única plataforma accesible desde el teléfono móvil.

La aplicación permite a la ciudadanía visualizar y utilizar documentación digital con validez legal en todo el territorio provincial , como la licencia de conducir, certificados de vacunación, partidas de nacimiento, información educativa, impuestos provinciales, beneficios sociales y el seguimiento de distintos trámites administrativos.

El secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Ignacio Tabares, explicó que “Mi Santa Fe es la puerta de entrada al ecosistema digital de la provincia, pensada para simplificar la relación de la ciudadanía con el Estado y permitir que, con un solo usuario, se pueda acceder a todos los servicios públicos”.

Uno de los desarrollos más destacados es la licencia de conducir digital, que ya cuenta con validez legal dentro de la provincia de Santa Fe y puede exhibirse ante controles policiales o de tránsito directamente desde la aplicación. En paralelo, el gobierno provincial avanza en la carga progresiva de estas licencias en la aplicación nacional Mi Argentina, con el objetivo de extender su reconocimiento a todo el país.

“La incorporación de la licencia fue un paso clave, pero Mi Santa Fe ofrece mucho más. Es una herramienta en permanente evolución, que seguirá sumando funcionalidades”, señaló Tabares.

Entre los servicios disponibles se encuentra el Boleto Educativo, cuya inscripción y uso cotidiano se realizan íntegramente a través de la aplicación, desde la sección “Beneficios”.

La plataforma también permite consultar el registro de vacunación, con el detalle de dosis aplicadas y fechas correspondientes, incluso cuando se hayan administrado en el ámbito privado, ya que la información se integra al sistema provincial.

En materia educativa, las familias pueden acceder a datos escolares, la libreta digital y otra información vinculada a niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

Asimismo, mediante los módulos de Atención Virtual y Gestiones Frecuentes, los usuarios pueden iniciar trámites administrativos a distancia, adjuntar documentación, solicitar turnos y realizar seguimientos sin necesidad de concurrir a dependencias públicas.

“Nos propusimos que, hacia mediados de este año, el 100 % de los trámites provinciales pueda realizarse de forma digital. Esto amplía el acceso, especialmente para quienes viven en el interior y antes debían trasladarse en reiteradas ocasiones para completar una gestión”, subrayó el funcionario.

Territorio 5.0 y digitalización del Estado

La implementación de Mi Santa Fe se enmarca en las políticas de digitalización y modernización del Estado provincial y forma parte del programa Territorio 5.0, una estrategia integral orientada a incorporar tecnología, innovación y conectividad en la gestión pública.

El programa tiene como objetivo acercar el Estado a la ciudadanía, reducir la burocracia, simplificar los trámites y garantizar igualdad de acceso a los servicios públicos en todo el territorio, en particular en las localidades del interior, promoviendo una administración más ágil, eficiente y transparente.

Para utilizar Mi Santa Fe, es necesario registrarse con el CUIL como usuario único, lo que permite unificar el acceso a todos los sistemas provinciales. Quienes aún no cuenten con usuario pueden crearlo desde la propia aplicación mediante el escaneo del DNI con el teléfono móvil.

“Unificamos credenciales para evitar múltiples usuarios y contraseñas. Se trata de una única identidad digital ciudadana para todos los servicios del Estado”, explicó Tabares.

Dónde descargar la aplicación

La aplicación Mi Santa Fe está disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS y puede descargarse desde las tiendas oficiales. Una vez instalada, permite acceder de manera segura y centralizada a documentos, trámites, beneficios y servicios provinciales.

La herramienta representa un paso decisivo hacia un Estado más moderno, eficiente y cercano, en línea con los objetivos del programa Territorio 5.0 y con las nuevas formas de vinculación digital entre la ciudadanía y la administración pública.