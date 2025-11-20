El evento del año: Rosario Fashion Sunset: edición aniversario y éxito total frente al río Paraná !

Rosario volvió a brillar con una celebración inolvidable: la 10ª edición del Rosario Fashion Sunset, el evento creado por Leo Saleh, nacido en esta ciudad y que justamente ayer festejó su aniversario con un despliegue impecable en el exclusivo salón Villa Margherita , frente al imponente río Paraná. Cómo invitada especial Florencia Peña, Barby Franco, Hernán Drago y el cierre de Claudia Arce.

El clima acompañó con el mejor día del año: sol radiante, cielo limpio y una tarde mágica que enmarcó un sunset perfecto.

Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y del propio Leo Saleh, quienes aportaron frescura, ritmo y elegancia a una edición histórica.

La gran protagonista del evento fue Florencia Peña, invitada de lujo y figura central de la jornada. Flor llegó radiante con un increíble vestido verde de Diamonds, que resaltaba su silueta, mostrando un estilo sexy, audaz y sofisticado.

foto 5 leo

Su presencia cautivó al público y a la prensa, convirtiéndola en el foco de todas las miradas y en la gran estrella del Sunset. Además , Flor llegó bien acompañada por su hijo Juan Otero.

foto 6 leo

foto 7 leo

oto 8 leo

Un evento que nació en Rosario y recorrió grandes destinos

foto 9 leo

Lo que comenzó como un proyecto local hoy es una marca de estilo internacional.

Rosario Fashion Sunset, nacido en esta ciudad, ya tuvo ediciones en Punta del Este, Miami, Salta y Buenos Aires, llevando la impronta de Leo Saleh a diferentes escenarios. Esta décima edición reafirmó su crecimiento y su prestigio dentro de la escena fashion.

4f0480d3-1234-463d-93d2-7c50926783e2

foto 11 leo

Gastronomía de primer nivel y un ambiente imbatible

La propuesta gourmet estuvo marcada por la excelencia de Poética y el catering de Catherig, acompañados por barras premium con tragos, bebidas y vinos servidos a orillas del río, creando un ambiente chic, relajado y vibrante.

Los invitados también disfrutaron de los icónicos barcos de SushiClub Rosario, que navegaron frente al evento aportando un sello distintivo y novedoso.

descarga (3)

Disfrutaron de los exquisitos vinos de BordeRio Bodega y Viñedos y Heredero con sus gin exquisitos.

La música: un momento inolvidable en el Sunset

La musicalización de la tarde estuvo íntegramente a cargo de Tomás Caturla, quien presentó un set potente con canciones súper reconocidas, fusionadas con bases electrónicas que hicieron cantar y bailar a todos.

La gente vibró, coreó hits y disfrutó de la mejor energía mientras brindaban con tragos de la barra y vinos premium, creando una atmósfera única en plena luz dorada del atardecer.

Desfile internacional y cierre exclusivo

foto 14 leo

foto 15 leo

foto 16 leo

La pasarela reunió marcas de Rosario, Buenos Aires y Uruguay, mostrando diseño, creatividad y vanguardia.

Las marcas que brillaron en pasarela fueron Diamonds by Eve Bazán, Europtica, Sarah Joyas con una pasada exclusiva de Barby Franco, Universo by Leo Saleh, Eliana Dresses, Yellow Alfaparf Milano, Charo La Mode, Claudia Design, Thompson & William. Y el cierre, impactante y aplaudido, estuvo a cargo de la diseñadora Claudia Arce, con una colección exclusiva y de alto impacto visual.

foto 17 leo

foto 18 leo

foto 19 leo

foto 21 leo

foto 22 leo

After Party de lujo

foto 24 leo

La noche culminó con el After Party producido por Carola Scarponi, que llevó la celebración a un clima nocturno elegante, moderno y lleno de energía.

foto 25 leo

foto 26 leo

Fotografías: @brunogreppi.ph