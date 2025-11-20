La Capital | Novedades | Rosario Fashion Sunset

El evento del año: Rosario Fashion Sunset: edición aniversario y éxito total frente al río Paraná !

20 de noviembre 2025 · 12:38hs
El evento del año: Rosario Fashion Sunset: edición aniversario y éxito total frente al río Paraná !

Rosario volvió a brillar con una celebración inolvidable: la 10ª edición del Rosario Fashion Sunset, el evento creado por Leo Saleh, nacido en esta ciudad y que justamente ayer festejó su aniversario con un despliegue impecable en el exclusivo salón Villa Margherita , frente al imponente río Paraná. Cómo invitada especial Florencia Peña, Barby Franco, Hernán Drago y el cierre de Claudia Arce.

foto 1 leo

El clima acompañó con el mejor día del año: sol radiante, cielo limpio y una tarde mágica que enmarcó un sunset perfecto.

hosting local, la ventaja que mas valoran las empresas rosarinas

Hosting local, la ventaja que más valoran las empresas rosarinas

nueva escuela preuniversitaria con el sello de la ugr en la rinconada

Nueva Escuela Preuniversitaria con el sello de la UGR en La Rinconada

La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y del propio Leo Saleh, quienes aportaron frescura, ritmo y elegancia a una edición histórica.

foto 2 leo
foto 3 leo

Florencia Peña: la invitada de lujo que deslumbró

foto 4 leo

La gran protagonista del evento fue Florencia Peña, invitada de lujo y figura central de la jornada. Flor llegó radiante con un increíble vestido verde de Diamonds, que resaltaba su silueta, mostrando un estilo sexy, audaz y sofisticado.

foto 5 leo

Su presencia cautivó al público y a la prensa, convirtiéndola en el foco de todas las miradas y en la gran estrella del Sunset. Además , Flor llegó bien acompañada por su hijo Juan Otero.

foto 6 leo
foto 7 leo
oto 8 leo

Un evento que nació en Rosario y recorrió grandes destinos

foto 9 leo

Lo que comenzó como un proyecto local hoy es una marca de estilo internacional.

Rosario Fashion Sunset, nacido en esta ciudad, ya tuvo ediciones en Punta del Este, Miami, Salta y Buenos Aires, llevando la impronta de Leo Saleh a diferentes escenarios. Esta décima edición reafirmó su crecimiento y su prestigio dentro de la escena fashion.

4f0480d3-1234-463d-93d2-7c50926783e2
foto 11 leo

Gastronomía de primer nivel y un ambiente imbatible

La propuesta gourmet estuvo marcada por la excelencia de Poética y el catering de Catherig, acompañados por barras premium con tragos, bebidas y vinos servidos a orillas del río, creando un ambiente chic, relajado y vibrante.

Los invitados también disfrutaron de los icónicos barcos de SushiClub Rosario, que navegaron frente al evento aportando un sello distintivo y novedoso.

descarga (3)

Disfrutaron de los exquisitos vinos de BordeRio Bodega y Viñedos y Heredero con sus gin exquisitos.

La música: un momento inolvidable en el Sunset

La musicalización de la tarde estuvo íntegramente a cargo de Tomás Caturla, quien presentó un set potente con canciones súper reconocidas, fusionadas con bases electrónicas que hicieron cantar y bailar a todos.

La gente vibró, coreó hits y disfrutó de la mejor energía mientras brindaban con tragos de la barra y vinos premium, creando una atmósfera única en plena luz dorada del atardecer.

Desfile internacional y cierre exclusivo

foto 14 leo
foto 15 leo
foto 16 leo

La pasarela reunió marcas de Rosario, Buenos Aires y Uruguay, mostrando diseño, creatividad y vanguardia.

Las marcas que brillaron en pasarela fueron Diamonds by Eve Bazán, Europtica, Sarah Joyas con una pasada exclusiva de Barby Franco, Universo by Leo Saleh, Eliana Dresses, Yellow Alfaparf Milano, Charo La Mode, Claudia Design, Thompson & William. Y el cierre, impactante y aplaudido, estuvo a cargo de la diseñadora Claudia Arce, con una colección exclusiva y de alto impacto visual.

foto 17 leo
foto 18 leo
foto 19 leo
foto 21 leo
foto 22 leo

After Party de lujo

foto 24 leo

La noche culminó con el After Party producido por Carola Scarponi, que llevó la celebración a un clima nocturno elegante, moderno y lleno de energía.

foto 25 leo
foto 26 leo

Fotografías: @brunogreppi.ph

Rosario Fashion Sunset Leo Saleh Florencia Peña
Noticias relacionadas
dia mundial de la construccion

Día Mundial de la Construcción

Brindis TV en vivo desde la Fiesta de Colectividades  

Brindis TV sigue transmitiendo la Fiesta de Colectividades

martin fierro de la salud: el hospital italiano de rosario es la unica institucion privada local nominada

Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio “no es irreversible” y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida
Ovación

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Policiales
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

La Ciudad
Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones