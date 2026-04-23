Cobertura médica para visa Schengen: requisitos y montos mínimos

Descubrí qué cobertura médica exige la visa Schengen, cuál es el monto mínimo obligatorio y cómo cumplir con todos los requisitos formales para viajar a Europa

Si estás planeando un viaje a Europa y necesitás tramitar la visa Schengen, hay un documento que no podés pasar por alto: la cobertura médica para visa Schengen es obligatoria y debe cumplir con requisitos específicos establecidos por el Reglamento (CE) N.º 810/2009 de la Unión Europea. Este comprobante forma parte del expediente de solicitud y sin él tu trámite será rechazado, incluso si el resto de la documentación está completa.

Acá te contamos en detalle qué exige cada país, cuál es el monto mínimo y qué coberturas deben estar incluidas para que tu cobertura médica para visa Schengen sea aceptada sin inconvenientes.

En marzo de 2004, la Unión Europea decidió introducir la obligatoriedad de contar con un seguro médico para la emisión de visas de corta estadía en el Espacio Schengen, con el objetivo de que los viajeros no dependan de la atención médica pública durante su estancia.

Esta medida busca proteger tanto a los sistemas de salud locales como a los propios visitantes, que podrían enfrentar gastos médicos elevadísimos en caso de emergencia.

Los países del Espacio Schengen exigen que la póliza tenga una cobertura de al menos 30.000 euros para gastos médicos por enfermedad o accidentes, hospitalización, repatriación sanitaria y otros imprevistos de salud. Además, el seguro debe ser válido en todos los países del espacio Schengen y durante toda la duración de la estancia, sin excepciones ni franquicias.

Monto mínimo y coberturas obligatorias

El monto mínimo de cobertura exigido es de €30.000, equivalente a aproximadamente USD 50.000. Este importe debe cubrir específicamente tres áreas:

Gastos médicos de emergencia: atención hospitalaria, consultas, tratamientos y medicamentos necesarios durante la estadía.

Repatriación sanitaria: traslado médico al país de origen en caso de enfermedad grave o accidente que requiera atención en casa.

Repatriación de restos: cobertura de los costos asociados al traslado del cuerpo en caso de fallecimiento.

La póliza debe incluir hospitalización y repatriación por enfermedad o fallecimiento, ser válida en todos los países Schengen, no tener deducibles ni franquicia, y cubrir todo el periodo de estancia solicitado en la solicitud del visado. Cualquier póliza que no cumpla con estos estándares será rechazada por las autoridades consulares.

Qué países integran el Espacio Schengen en 2026

En 2026, el Espacio Schengen está compuesto por 29 países, siendo Bulgaria y Rumanía las últimas incorporaciones en 2024. La lista completa incluye: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Es importante aclarar que el Espacio Schengen y la Unión Europea no son lo mismo: algunos miembros de la UE no forman parte del Acuerdo Schengen y requieren visas separadas. Por ejemplo, el Reino Unido e Irlanda no integran la zona Schengen, mientras que Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein sí lo hacen sin ser miembros de la UE.

Validez geográfica del seguro obligatorio

El seguro debe ser válido en todos los países del espacio Schengen, ya que el visado permite circular libremente entre ellos, y la póliza debe garantizar cobertura médica y repatriación en cualquier país miembro durante toda la estancia autorizada. No alcanza con contratar una póliza que cubra solo el país de ingreso: debe abarcar todo el territorio Schengen sin restricciones.

Visa 2 Fuente: Unsplash

Documentación que debés presentar ante el consulado

Al momento de solicitar tu visa Schengen, el seguro médico de viaje debe cubrir al menos 30.000 euros, ser válido en toda la zona Schengen y hacer frente a los gastos de repatriación por motivos médicos o por defunción, así como a la asistencia médica de urgencia o la atención hospitalaria de urgencia durante todo el período de la estancia.

Los certificados de seguro deben mostrar toda la información de manera claramente visible, incluyendo tu nombre completo y fecha de nacimiento correspondientes a tu pasaporte, cobertura para toda la duración de tu estancia prevista, importe mínimo de cobertura de 30.000 € para gastos médicos y cobertura para tratamientos médicos de emergencia. Muchas aseguradoras emiten este certificado de forma inmediata tras la contratación, lo que facilita el trámite consular.

Errores comunes que causan rechazo

Entre los errores más frecuentes al presentar el seguro están: que la póliza tenga menos de €30.000 de cobertura mínima, que no incluya provisión de repatriación (requisito obligatorio para la aprobación de la visa), o que el término "cobertura del área Schengen" o "costos médicos de emergencia" no estén claramente establecidos en la póliza. También se rechazan certificados emitidos en idiomas no oficiales de la UE sin traducción certificada, o aquellos que no coincidan con las fechas exactas del viaje.

Asistencia al viajero Europa: más allá del mínimo exigido

Aunque el mínimo obligatorio es de 30.000 euros, existen opciones con coberturas más amplias que ofrecen mayor seguridad frente a problemas graves de salud, evitando gastos elevados y garantizando una atención médica más completa durante el viaje. Muchas pólizas incluyen servicios adicionales como asistencia legal, cobertura por pérdida de equipaje, demora de vuelos o cancelación de viaje.

La asistencia al viajero para Europa debe cubrir gastos médicos, hospitalización y repatriación, y ser válida durante toda tu estadía en el continente. No cumplir con este punto puede derivar en la denegación de ingreso, incluso si tenés el resto de la documentación en regla.

¿Qué pasa si viajás sin visa pero con pasaporte argentino?

Los argentinos no necesitan visa para ingresar a Europa y pueden permanecer en calidad de turistas en los países incluidos en el Tratado Schengen por hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días. Sin embargo, es obligatorio tener un seguro de viaje cuando viajás a cualquier país que forme parte del Tratado de Schengen, con una cobertura mínima de 30.000 euros que garantice que los turistas puedan cubrir cualquier gasto médico de urgencia.

Aunque no necesites tramitar visa, las autoridades migratorias pueden solicitarte el comprobante de cobertura al momento de ingresar. Por eso, es fundamental contratar la asistencia al viajero Europa antes de partir.

Seguro obligatorio: cómo elegir la póliza correcta

El seguro Schengen cumple con requisitos específicos obligatorios para obtener el visado, como cobertura mínima, repatriación y validez en todo el espacio Schengen; otros seguros internacionales pueden tener coberturas más amplias, pero deben adaptarse a los requisitos si se usan con fines de visado.

Al momento de contratar, verificá que la póliza:

Indique claramente el monto de cobertura (mínimo €30.000).

Incluya repatriación sanitaria y funeraria.

Sea válida en los 29 países Schengen.

No tenga franquicias ni deducibles.

Cubra todas las fechas de tu estadía.

Debés presentar un certificado que incluya tu nombre, fechas de cobertura, suma asegurada (mínimo 30.000 €), países cubiertos y confirmación de que incluye asistencia médica y repatriación; el documento debe estar en inglés o en el idioma del país donde se tramita el visado.

Reembolso en caso de rechazo de visa

Muchas aseguradoras ofrecen reembolso íntegro si tu solicitud de visado es rechazada; el procedimiento suele requerir que envíes una copia de la carta oficial de rechazo de visado de la embajada o consulado, y el reembolso se procesa en 5-7 días laborables al método de pago original. Esta opción te da tranquilidad al momento de contratar, sabiendo que no perderás el dinero si el trámite no prospera.

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Contar con la cobertura médica para la visa Schengen adecuada es un paso indispensable para viajar a Europa sin contratiempos. El monto mínimo de 30.000 euros, la validez en todo el Espacio Schengen y la inclusión de repatriación sanitaria y funeraria son requisitos no negociables que debés cumplir al pie de la letra. Más allá de la obligatoriedad, tener una buena asistencia al viajero te protege frente a imprevistos que pueden resultar muy costosos en el exterior.

Antes de presentar tu solicitud de visa, revisá que tu póliza cumpla con todos los criterios formales, que el certificado esté correctamente emitido y que las fechas coincidan con tu itinerario. Así te asegurás de que tu trámite avance sin demoras y podés disfrutar de tu viaje con la tranquilidad de estar protegido en todo momento.