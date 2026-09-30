City Center Rosario se suma al Turismo Carretera como sponsor del Rus Med Team

El complejo de entretenimientos será auspiciante de uno de los equipos en las carreras que se disputarán el 24 y 25 de octubre en el Autódromo de la ciudad

City Center Rosario selló una alianza estratégica para formar parte del Turismo Carretera (TC) que regresará a la ciudad el fin de semana del 24 y 25 de octubre para correr en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio . El complejo de entretenimiento acompañará a Rus Med Team durante la competencia.

Por eso, para celebrar su colaboración con uno de los equipos de las principales categorías del automovilismo argentino, el propio City Center será escenario de la presentación oficial de este acuerdo este jueves 1º de octubre .

El evento comenzará a las 18 con una propuesta abierta al público en el ingreso principal del casino y contará con la exhibición de los autos del equipo, la presencia de sus pilotos, sorteos y merchandising.

Con respecto a esta colaboración, desde el complejo señalaron: “Para City Center Rosario, acompañar al RUS MED Team representa una oportunidad de seguir fortaleciendo nuestro vínculo con el deporte y con la comunidad rosarina” .

“Nos une la pasión por los grandes espectáculos y el desafío de generar experiencias que trasciendan nuestros espacios. Estamos muy contentos de formar parte de este proyecto y de acompañar al equipo en un cierre de temporada que tendrá momentos muy especiales para Rosario y toda la región”, indicaron.

>> Leer más: TC Mouras en el autódromo de Rosario: el joven Nicolás Jaime ganó la carrera

A su vez, este sponsoreo tendrá además dos fechas especialmente relevantes para Rosario y la región. Los días 3 y 4 de octubre, City Center Rosario y Hotel Pullman Rosario estarán presentes en la competencia de Turismo Carretera en San Nicolás, previo a las jornadas del 24 y 25 de octubre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, y contará además con la presencia de City Center Online.

Alianza estratégica

Por otro lado, Mauro Medina, director general del Rus Med Team destacó: “Para nosotros es un enorme orgullo contar con el apoyo del centro de entretenimientos más grande del país y de Sudamérica. City Center Rosario es un lugar donde todo el año pasan eventos, figuras destacadas de todo orden, y mucha gente que opta por el entretenimiento”.

“En ese sentido Rus Med Team a través de sus seguidores, de sus pilotos y de sus sponsors tendrá una gran sinergia con el complejo. Estamos seguros que, como todas nuestras relaciones, será por muchos años. Agradecemos a las autoridades del City Center por confiar en nosotros”, agregó.

Desde el City Center apuntan a continuar ampliando su presencia en grandes eventos deportivos y generando nuevas propuestas que integran entretenimiento, experiencias y contenidos en torno a uno de los espectáculos deportivos con mayor tradición y convocatoria del país.