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Hinchas de Central festejaron cerca de la cancha de Newell's y hubo incidentes

Personal policial dispersó con balas de goma e ingresó al club rojinegro, donde detuvo a varias personas

29 de septiembre 2026 · 23:30hs
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Hinchas de Central festejaron cerca de la cancha de Newells y hubo incidentes

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Fanáticos de Rosario Central que festejaron la obtención del título de la Supercopa Internacional protagonizaron incidentes en el Parque Independencia, tras agredirse a piedrazos con hinchas de Newell's, lo cual motivó la irrupción de personal policial en el club disparando balas de gomas. Finalmente la situación fue controlada y los uniformados se llevaron varias personas demoradas.

Los incidentes se produjeron en la noche del martes, después de que los hinchas de Central se encontraran con el plantel canalla en el Monumento a la Bandera para celebrar el campeonato obtenido el pasado sábado en Santiago del Estero.

Un grupo de hinchas de Central se dirigió en autos al Parque Independencia luego de los festejos y se produjo un intercambio de piedrazos entre fanáticos de ambas parcialidades en inmediaciones del Coloso.

Personal de la Brigada Motorizada de la Policía ingresó al club rojinegro y, tras disparar postas de goma para dispersar, ingresó y en la zona de parrilleros demoró a algunas personas.

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