La llegada a Rosario del Turismo Carretera en octubre tiene su prólogo con el TC Mouras

El fin de semana hay promesa de gran espectáculo en el Fangio de Rosario, con el TC Mouras, TCPM, TC 4000, la F-3 Metropolitana y la Copa Bora

EL TC Mouras estará el fin de semana en Rosario, como previa al arribo del Turismo Carretera en octubre.

El Turismo Carretera volverá a Rosario después de siete años y por segunda vez en la historia. Eso será el fin de semana del 24 y 25 de octubre, para la tercera fecha de la Copa de Oro. Cada vez falta menos para la propuesta automovilística más impactante para la ciudad. Pero antes, el Juan Manuel Fangio tendrá un muy buen prólogo con la presencia de las categorías teloneras de la Asociación Corredores Turismo Carretera, el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que llegarán este fin de semana para cerrar la etapa regular junto a los monopostos de la Fórmula 3 Metropolitana, Turismo 4000 Argentino y la Copa Bora.

Este viernes, a las 13.15 en el salón VIP del autódromo, se presentará la carrera, con autoridades de la categoría, pilotos y el presidente del autódromo, Favián Svegliati.

Francisco Luengo (número 141) lidera el campeonato de la tercera divisional de la ACTC, cuyo campeón tendrá el pase asegurado al TC en 2028. Y el que viene de ganar la última es Valentino Alaux (26), con una Dodge del Galarza Racing de Acebal, que tiene de piloto además a Nicolás Jaime (176). Además, Thiago Falivene (46) y Santiago Arrigoni (139) son del RUS Med Team rosarino.

Este viernes habrá entrenamientos extraoficiales pero la actividad comenzará oficialmente el sábado, con un parque muy nutrido sobre todo de la F-3, que tiene a 25 inscriptos, con dos pilotos del Castro Racing rosarino, Renato Longarzo Skanata (65) y Sebastián Caram (3).

Tanto los TCM y TCPM como los del TC 4000 (de la Federación Metropolitana), cuentan con los modelos usados hasta hace poco tiempo en el TC y que les dieron paso a los autos de nueva generación. Así que es una buena oportunidad para verlos en acción. Las entradas, solo en el autódromo: General: $30.000; acceso a Boxes: $50.000 y menores de 12, gratis.