Cata de vinos, show de arte y música de los 90 y 2000 en un solo evento en Rosario
Novedades

Cata de vinos, show de arte y música de los 90 y 2000 en un solo evento en Rosario

La Capital | Novedades | vinos

El Complejo Forest y la Vinería Bodega Uno organizan una experiencia que combina degustación de más de 50 etiquetas, gastronomía y el DJ Tomás Caturla, el viernes 15 de mayo desde las 20.00

8 de mayo 2026 · 11:55hs

El Complejo Forest propone para el viernes 15 de mayo una velada que combina cata de vinos, show de arte, gastronomía y música en vivo. El evento, organizado junto a la Vinería Bodega Uno, arranca a las 20.00 y se extiende hasta las 4.00 del día siguiente. El ingreso es exclusivamente por reserva previa, a través de las redes sociales del complejo, el local de Bodega Uno o el sistema de venta online TQR.

La propuesta reúne la participación de 20 bodegas con más de 50 etiquetas disponibles para degustar, lo que la convierte en una oportunidad poco habitual para recorrer en una sola noche una selección amplia del mapa vitivinícola argentino. La cata estará acompañada por un show de arte y un stand de atracciones, además de una sorpresa que los organizadores no anticiparon en la convocatoria.

arquitectura contemporanea en rosario: la vision de loza y sus nuevas intervenciones

Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

¿que proyector 4k comprar en argentina a buen precio para ver los partidos del mundial?

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

Embed

Gastronomía con opciones para todos los gustos

La oferta de comida incluye empanadas, ciabatta de bondiola y sushi, con alternativas sin TACC y vegetarianas para quienes tienen restricciones alimentarias o preferencias específicas. La incorporación de estas opciones responde a una tendencia que se consolida en los eventos gastronómicos rosarinos, donde la diversidad en el menú dejó de ser un diferencial para convertirse en una exigencia del público.

El maridaje entre vinos de distintas regiones y una carta de alimentos variada es uno de los ejes centrales de la propuesta del Complejo Forest. Las experiencias gastronómicas funcionarán durante toda la primera parte de la velada, mientras las degustaciones estén activas, es decir, hasta la medianoche.

De la cata a la pista de baile

A las 0.00 el formato cambia por completo. Según los organizadores, "se apagan las luces y comienza el show del DJ". Tomás Caturla tomará los controles con una selección de hits de los años 90 y 2000 para extender la noche hasta las 4.00. El pasaje de una instancia más contemplativa, como es una cata, a una fiesta bailable es el concepto que el Complejo Forest busca instalar como experiencia diferenciada en la agenda nocturna de la ciudad.

Caturla es un DJ con presencia en la escena electrónica y de música popular de Rosario, y su convocatoria para este evento apunta a un público que vivió esa época musical o que la reivindica desde la nostalgia. Los hits de esas décadas tienen una vigencia renovada en las pistas, tanto en Argentina como en el resto de América Latina, impulsados en parte por plataformas de streaming y por una nueva generación que los redescubrió.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Complejo Forest, ubicado en Brown 3198. Las reservas también pueden gestionarse en el local de la Vinería Bodega Uno, en Entre Ríos y Pasco y Corrientes y 9 de Julio o llamando al 341-213-9272. La modalidad de acceso por reserva previa busca garantizar la experiencia y controlar el aforo, algo habitual en propuestas de este tipo donde la calidad del servicio depende del número de asistentes.

La combinación de vinos, arte, gastronomía y música en un mismo espacio y en una sola noche refleja un modelo de evento que gana terreno en Rosario. La ciudad tiene una escena gastronómica y cultural activa que encuentra en este tipo de propuestas un punto de encuentro entre públicos que, en otros contextos, no se solaparían: el del mundo del vino y el de la fiesta bailable.

vinos música Arte Forest

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
las estrategias de icbc para ganarle a la inflacion y proteger el ahorro

Las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

buenos aires sin apuro: el arte de escaparse a recoleta en un fin de semana xl

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

la unr relanza su incubadora de empresas con un enfoque estrategico en la aceleracion de startups

La UNR relanza su Incubadora de Empresas con un enfoque estratégico en la aceleración de startups

Ver comentarios

Las más leídas

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Edición impresa

viernes 8 de mayo de 2026

Tapa

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. Santa Fe busca sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria
Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis
La Ciudad

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío
La Ciudad

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes
La Ciudad

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario
La Región

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones
Economía

Números en rojo: la industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en 2025 y preocupan las importaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Ponen a la venta un histórico bodegón de la región y evalúan un proyecto inmobiliario

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Central, en carrera: qué puesto ocupa en el ranking para el Mundial de Clubes de 2029

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Llegó el aumento del transporte interurbano del Gran Rosario: ¿cuánto cuesta el boleto?

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Central en playoffs: Independiente recupera a un titular y no sabe si podrá contar con otro

Lo más importante
Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Alerta, Uber: calculan que los autos de aplicaciones en Rosario ya duplican a los taxis

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Personas que duermen en la calle: dónde llamar para conseguir ayuda ante el frío

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana: bufanda, gorro y guantes

Ovación
Quinteros, DT de Independiente: A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar
Ovación

Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

El ex- Newells que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

El ex- Newell's que llegó como DT a Chile con la misión de salvar a un equipo del descenso

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian censura

Central rechazó las acreditaciones de los medios de Independiente, que denuncian "censura"

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Mundial 2026: México definió que las clases terminen seis semanas antes

Policiales
Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable
Agroclave

Michelin llevó a Expoagro su gama de neumáticos, con foco en movilidad sustentable

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes sin lluvia pero con viento y ráfagas

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero
Política

Pullaro busca posicionar a Santa Fe como socio industrial del boom minero

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía
Economía

Anunciaron los oferentes que pasarán a la instancia final de la licitación de la Hidrovía

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años
La Ciudad

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados
Política

Ofensiva opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo
Policiales

Hallan muerto a un hombre que había desaparecido en Rufino y detienen a su hijo

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses
Economía

La industria registró en marzo su primer rebote anual en nueve meses

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste
Policiales

Tres perpetuas por un crimen en un intento de asalto en zona oeste

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo
Policiales

La condenaron a 11 años de cárcel por el asesinato de Yanina Beatriz Merlo

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias
Economía

La provincia anunció un bono fiscal para las concesionarias

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción
Política

El socialismo provincial busca ratificar la unidad y reelegir a su conducción

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La situación de Campaz no pinta sencilla y es duda para el partido ante Independiente

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo
Información General

Estados Unidos podría permitir que se envíen armas de fuego por correo

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno
Política

Financiamiento universitario: conceden un recurso al gobierno

Súper Rigi: cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso
Política

"Súper Rigi": cómo es el nuevo proyecto que Milei mandará al Congreso

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado
Policiales

Seguirán presos los imputados por el crimen de Sofía Delgado

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá ningún impuesto nuevo
Economía

Rutas y puertos: la provincia aclara que no habrá "ningún impuesto nuevo"

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas
Política

El PJ santafesino prende la mesa de acción política para zanjar peleas

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen
la region

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario
La Ciudad

Advertencia de la Daia tras la denuncia de un artefacto explosivo en Rosario