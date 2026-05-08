Cata de vinos, show de arte y música de los 90 y 2000 en un solo evento en Rosario

El Complejo Forest y la Vinería Bodega Uno organizan una experiencia que combina degustación de más de 50 etiquetas, gastronomía y el DJ Tomás Caturla, el viernes 15 de mayo desde las 20.00

El Complejo Forest propone para el viernes 15 de mayo una velada que combina cata de vinos, show de arte, gastronomía y música en vivo. El evento, organizado junto a la Vinería Bodega Uno , arranca a las 20.00 y se extiende hasta las 4.00 del día siguiente. El ingreso es exclusivamente por reserva previa , a través de las redes sociales del complejo, el local de Bodega Uno o el sistema de venta online TQR.

La propuesta reúne la participación de 20 bodegas con más de 50 etiquetas disponibles para degustar , lo que la convierte en una oportunidad poco habitual para recorrer en una sola noche una selección amplia del mapa vitivinícola argentino. La cata estará acompañada por un show de arte y un stand de atracciones, además de una sorpresa que los organizadores no anticiparon en la convocatoria.

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Gastronomía con opciones para todos los gustos

La oferta de comida incluye empanadas, ciabatta de bondiola y sushi, con alternativas sin TACC y vegetarianas para quienes tienen restricciones alimentarias o preferencias específicas. La incorporación de estas opciones responde a una tendencia que se consolida en los eventos gastronómicos rosarinos, donde la diversidad en el menú dejó de ser un diferencial para convertirse en una exigencia del público.

El maridaje entre vinos de distintas regiones y una carta de alimentos variada es uno de los ejes centrales de la propuesta del Complejo Forest. Las experiencias gastronómicas funcionarán durante toda la primera parte de la velada, mientras las degustaciones estén activas, es decir, hasta la medianoche.

De la cata a la pista de baile

A las 0.00 el formato cambia por completo. Según los organizadores, "se apagan las luces y comienza el show del DJ". Tomás Caturla tomará los controles con una selección de hits de los años 90 y 2000 para extender la noche hasta las 4.00. El pasaje de una instancia más contemplativa, como es una cata, a una fiesta bailable es el concepto que el Complejo Forest busca instalar como experiencia diferenciada en la agenda nocturna de la ciudad.

Caturla es un DJ con presencia en la escena electrónica y de música popular de Rosario, y su convocatoria para este evento apunta a un público que vivió esa época musical o que la reivindica desde la nostalgia. Los hits de esas décadas tienen una vigencia renovada en las pistas, tanto en Argentina como en el resto de América Latina, impulsados en parte por plataformas de streaming y por una nueva generación que los redescubrió.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Complejo Forest, ubicado en Brown 3198. Las reservas también pueden gestionarse en el local de la Vinería Bodega Uno, en Entre Ríos y Pasco y Corrientes y 9 de Julio o llamando al 341-213-9272. La modalidad de acceso por reserva previa busca garantizar la experiencia y controlar el aforo, algo habitual en propuestas de este tipo donde la calidad del servicio depende del número de asistentes.

La combinación de vinos, arte, gastronomía y música en un mismo espacio y en una sola noche refleja un modelo de evento que gana terreno en Rosario. La ciudad tiene una escena gastronómica y cultural activa que encuentra en este tipo de propuestas un punto de encuentro entre públicos que, en otros contextos, no se solaparían: el del mundo del vino y el de la fiesta bailable.