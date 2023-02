Azur Real Boutique, en la ciudad de Córdoba, seleccionado dentro de los mejores hoteles boutique del mundo.

El presidente de la Corte de Santa Fe aseguró que en Rosario la policía perdió el control de la calle

Erbetta advirtió que "el proceso de autonomización de la policía no es nuevo". "Se inicia varios años atrás. Porque de lo contrario no podrían pasar las cosas que pasan. Tampoco tener los niveles de integrantes de la fuerza sometidos a proceso penal. No es común", lanzó.