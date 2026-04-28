La Capital | Negocios | Miguel Ángel Russo

Se conocieron gracias a Miguel Ángel Russo e invirtieron en un café de especialidad

Yoana Don, periodista, y Juvenal Rodríguez, integrante del cuerpo técnico que encabezaba Russo, inauguraron La Gloria Coffee, una cafetería boutique en Rosario

28 de abril 2026 · 08:26hs
Juvenal Rodríguez y Yoana Don junto a representantes de Aroma & Co

Juvenal Rodríguez y Yoana Don junto a representantes de Aroma & Co, con quienes traen el café de especialidad de Colombia.

“La gloria no tiene precio”. La recordada frase de Miguel Ángel Russo, el fallecido exentrenador de Rosario Central tiene un peso especial en la ciudad y, sobre todo, entre sus allegados. Es el caso de Yoana Don y Juvenal Rodríguez, quienes forjaron una amistad que fue creciendo en torno al director técnico y que hoy dio como fruto la creación de La Gloria Coffee, un café boutique erigido en calle España 727. “Para él era muy importante el café. Era el momento de las decisiones, de retar, tranquilizar y seguir. Lo disfrutaba mucho”, recuerdan.

Yoana es abogada, escribana y periodista. Fue elegida como Miss World Argentina en 2014 y, si bien nació en Selva, Santiago del Estero, tiene un vínculo especial con Rosario: “Me vine a estudiar cuando era muy chica. Tuve la posibilidad de recibirme, hice tres carreras y pude trabajar de lo que siempre amé hacer, que es el periodismo. Desde ese amor y ese agradecimiento hacia la ciudad es que decidimos emprender acá”. Además, será una de las figuras de La Capital +, el nuevo streaming del multimedio.

Juvenal, por su parte, es un histórico integrante del cuerpo técnico que encabezaba Russo. Actualmente, continúa su recorrido profesional en el equipo de Claudio Ubeda, en Boca Juniors. “De Rosario me enamoró la gente, el amor que le daban a Miguel y que nos dieron a nosotros. Son amigos de verdad. Estuve a punto de volver a Colombia, pero no me pude subir al avión, uno siente un amor infinito por la ciudad”, cuenta.

La JOYA cAFÉ
El espacio ofrecerá variedad de café y opciones de comida para desayunos o brunchs.

El espacio ofrecerá variedad de café y opciones de comida para desayunos o brunchs.

Ambos se conocieron en 2023, durante el tramo final de la Copa de la Liga Profesional que terminó ganando Central. Coincidieron en el gimnasio, bajo la tutela del mismo instructor, que resultó ser un hincha fanático del Canalla. “Antes de que partiéramos a Buenos Aires, Miguel fue al gimnasio y desde ahí nació la amistad, siempre en la búsqueda de nuevos proyectos. Este tema del bar lo llegamos a hablar con él en vida, pero lo pospusimos. Después de su muerte, dijimos que era el momento de empezar y, con Yoana, que es tan activa, encontramos a las personas adecuadas para hacerlo”, relata Rodríguez.

La apertura del café

La búsqueda de Don llegó a Evelyn Bazan, dueña del local de indumentaria Diamonds. La Gloria Coffee funciona en el mismo espacio para presentar un concepto de moda y café boutique. La apertura definitiva tuvo lugar el 28 de marzo y contó con la visita de Mónica Croavara, la esposa de Russo, y de sus amigos más cercanos.

>> Leer más: Nutricionista y doctora en biología abre su primer local de alimentos saludables

Por supuesto que, más allá del nombre de la cafetería, los guiños al DT no terminan ahí: quienes asistan podrán pedir un “espresso Miguelo” preparado tal como le gustaba al ex entrenador. No obstante, si bien la propuesta nació como un homenaje, no se trata de un bar temático. La idea es que esta primera sucursal funcione como una prueba piloto para luego desarrollar la marca a mayor escala.

Embed

La Gloria por dentro

La estrella de La Gloria Coffee es su materia prima. A través de la firma Aroma & Co lograron traer a Argentina la marca La Cucha, un grano de café de especialidad cultivado en altura, en Colombia, con una calificación SCA (Specialty Coffee Association) superior a los 83 puntos en todas sus variedades.

Actualmente cuentan con cinco tipos de café. Sin embargo, se encuentran completando los trámites legales para poder ampliar el catálogo a once. Eventualmente, el proyecto contempla la venta al público de bolsas fraccionadas para consumo doméstico.

La Gloria café
Yoana Don y Juvenal Rodríguez junto a Evelyn Bazan, dueña de la marca de indumentaria Diamonds.

Yoana Don y Juvenal Rodríguez junto a Evelyn Bazan, dueña de la marca de indumentaria Diamonds.

“Es un café premium al que el paladar argentino no está tan acostumbrado. Quisimos hacer una apuesta por ese nicho”, explica Yoana. La infusión se complementa con una carta breve, con opciones de pastelería de autor y algunos platos para desayunos y meriendas.

Otra particularidad es que ofrecerán panela, un endulzante natural colombiano. “No tiene refinamiento, entonces es 100% natural y orgánico; conserva minerales como el potasio y el magnesio. En Colombia lo usan hasta para el dolor de cabeza”, agrega Don.

Un local bien boutique

“Tenemos capacidad para 18 personas sentadas en mesas. Es un lugar chico, bien boutique. También contamos con venta de café en las cuadras del centro que nos rodean: tenemos personal que sale a ofrecerlo y, además, hacemos venta al paso”, describe.

El interior tiene una impronta con mucho diseño, pensada para “refugiarse del caos del centro”. La apuesta inicial por Rosario tiene que ver con el cariño que sienten los fundadores por la ciudad, pero también tienen en mira a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El emprendimiento de Yoana y Juvenal tiene origen en un homenaje a un entrenador que dejó una huella profunda en todos los sitios por los que pasó. Independientemente del lugar de nacimiento de ambos socios, La Gloria Coffee tiene fuertes raíces rosarinas y, desde el microcentro de la ciudad, apuesta a crecer y posicionarse en un segmento con fuerte competencia.

Noticias relacionadas
Gisella Miretti creó la marca de joyería contemporánea que lleva su nombre.

La santafesina que lleva joyería contemporánea a Nueva York

Estados Unidos, el país que recibirá la mayor cantidad de encuentros, tendrá movimientos por u$s 11.100 millones.

Mundial 2026 impacto económico récord y dudas sobre su rentabilidad real

Ver comentarios

Las más leídas

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Lo último

Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó la gestión de 2003

A 23 años de las inundaciones en Santa Fe, el gobierno provincial criticó la gestión de 2003

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que está cada vez mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que está cada vez mejor"

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, anticipó los primeros datos de la encuesta que se está realizando

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados
ECONOMIA

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto
POLICIALES

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20%
La Región

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20%

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco
Policiales

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

La tripleta de Cocoliso González obliga a Central a golear en Venezuela para ser líder

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Central goleó en Venezuela y es líder del grupo H de la Libertadores

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Ovación
Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió cambiar las reglas para el Mundial
Ovación

Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió cambiar las reglas para el Mundial

Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió cambiar las reglas para el Mundial

Tarjeta roja por taparse la boca: la Fifa decidió cambiar las reglas para el Mundial

Vóley: Ramiro Núñez, el ex-Sonder campeón en Israel que vive la guerra en primera persona

Vóley: Ramiro Núñez, el ex-Sonder campeón en Israel que vive la guerra en primera persona

En Newells, Kudelka está obligado a meter mano hasta en el último acto del Apertura

En Newell's, Kudelka está obligado a meter mano hasta en el último acto del Apertura

Policiales
Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco
Policiales

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Investigan un confuso accidente de tránsito fatal cerca del puente a Victoria

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

La Ciudad
Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas
La Ciudad

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Tren metropolitano: el gobierno provincial pone a Rosario como epicentro

Tren metropolitano: el gobierno provincial pone a Rosario como epicentro

Ema Monzón: No puedo dormir tranquilo si no hago algo por alguien

Ema Monzón: "No puedo dormir tranquilo si no hago algo por alguien"

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo

Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial
Ovación

Brasil pierde otro jugador: Militão debió operarse y se quedará sin Mundial

Abucheos y gritos de vendepatria: el CEO de Cocos no pudo dar su charla
Información General

Abucheos y gritos de "vendepatria": el CEO de Cocos no pudo dar su charla

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa
Policiales

Brutal robo en Baigorria: le dieron machetazos y perdió un dedo al defender su casa

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación
La Ciudad

Denuncia en las inferiores de Rosario Central: la Fiscalía encabeza una investigación

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra
La Ciudad

Un concejal libertario quiso denigrar a municipales y se le volvió en contra

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez
La Región

Provincia aumentó 50 % los aportes a municipios y comunas para la niñez

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio
Economía

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump
Información General

EEUU emitirá pasaportes conmemorativos con la foto de Trump

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario
POLICIALES

Red internacional de explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso
LA CIUDAD

Barrio Lourdes: un pintor murió al caer desde un primer piso

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle
La Ciudad

Bares de Rosario recolectan prendas para personas en situación de calle

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido
POLICIALES

Acuerdan condenas por llevar 2,5 kg de cocaína en cápsulas que habían ingerido

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario
La Ciudad

Eje en la conexión regional: avanza el proyecto de tren metropolitano en Rosario

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias
Ovación

Central retomó las actividades en la categoría 2013 tras las denuncias

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: No me gustaba el fútbol

Por Luis Castro
Ovación

De albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Hospital Animal de Rosario atiende a unas cien mascotas por día

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre
la ciudad

Fallo inédito en Rosario: podrá viajar fuera del país sin autorización del padre

Bebé baleado en barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso
Policiales

Bebé baleado en barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por presencia de camiones
La Región

Demoras y congestión en rutas del cordón industrial por presencia de camiones

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno
LA CIUDAD

Paro universitario: el rector de la UNR salió al cruce de la intimación del gobierno