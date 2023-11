Pilay sale a seducir a clientes ABC1 con su nuevo producto Inversión Plus 

Primero se hicieron sólidos con su sistema financiado en largos años para adquirir departamentos, luego sumaron condominios como el de Palos Verdes o Los Pasos, después llegó el momento del llamado housing que es la construcción de casas con un diseño específico como el de Verbenas y además se lanzaron a las urbanizaciones como 5 Lagos o Santomas. Y ahora llegó el turno de hacer un producto para un segmento ABC1 como es Inversión Plus, un modelo pensado para quienes quieren mayor diseño y metros cuadrados en sus unidades. Martín Prez, CEO de Pilay adelanta a suplemento Negocios de La Capital el nuevo modelo para el 2024: “Este producto lo estamos ya comercializando en Santa Fe, en el edifico Atenea, y en Rosario lo vamos a lanzar para el proyecto que tenemos en el ex terreno de Fecovita. Esto va a ser una novedad para Pilay en la ciudad porque es la primera vez que tendremos unidades de dos y tres dormitorios grandes más una apuesta al diseño” .

A la hora de explicar por qué han decidido seguir diversificándose, sumando esta propuesta, Prez agrega que “Inversión Plus busca ese público inversor donde el prototipo habitual de Pilay no le resulta seductor o atractivo y necesita una opción con más diseño y metros cuadrados”. La zona para hacer la apuesta es clave, porque todo ese corredor se está revalorizando, buscando ser la continuidad para el segmento que ya eligió Puerto Norte para vivir . En lo que respecta a Santa Fe, ya están comercializando Atenea, un edificio en el corazón de la llamada recoleta santafesina que está teniendo buena respuesta de parte de los inversores.

05.png Así son los diseños con valor agregado en el modelo Inversión Plus en Santa Fe y que se replicarán en Rosario. Imagen: gentileza Pilay.

En lo que respecta a el momento actual de la construcción, el CEO de Pilay da su visión sobre la actualidad: “En los últimos años ha estado estable el sector, pero más que nada de la mano de la solidez de las empresas. Lo que vemos en todas las plazas donde está Pilay operando, como Rosario, Santa Fe, Paraná o Córdoba, es que las constructoras y desarrolladoras están sólidas, quizás ha habido mermas o menor nivel de ventas, pero eso no las ha llevado a malvender unidades para hacer caja, como ha sucedido en otras épocas donde se ha vendido a valores menores que el costo. Eso ahora no pasa”. Prez agrega que “lo que se está haciendo es ir un poco más despacio hasta que aclare el panorama. Las empresas están fuertes, tienen su stock y su capital de trabajo que les permite seguir operando”.

Condominios: un modelo testeado con éxito

En el caso de Pilay, lo próximo que se viene es la entrega en marzo de las dos primeras torres de Los Pasos Fisherton, que son en total 7 bloques con departamentos de uno y dos dormitorios rodeados de espacios parquizados construidas junto a su socio histórico, Bauen Arquitectura. Lo cierto es que se lanzaron a hacer esta propuesta tras la buena respuesta que tuvieron del lado de los inversores y propietarios de los condominios de Palos Verdes entregados en 2018. En el caso del proyecto de Fisherton, que está frente al estadio mundialista de Hockey, Prez detalla que tuvo un tiempo de ejecución mucho más rápido y eficiente porque ya venían con expertise en este tipo de obra y ya adelanta que se vienen Los Pasos II en siete hectáreas cercanas al actual predio donde construirán 800 unidades más.

Cámara 02 - Final B.jpg En marzo comenzarán a entregar los primeros bloques de Los Pasos I, frente al estadio mundialista de hockey. Imagen: gentileza Pilay.

Por otro lado, están analizando destinar algunas áreas de sus proyectos para uso comercial, entendiendo que el modelo de tener servicios a mano es muy demandado en las urbanizaciones fuera del centro de las ciudades. Frente a Palos Verdes tienen terrenos para poder desarrollar un modelo de este tipo y están analizando opciones que también evalúan para la segunda etapa de Los Pasos. En Santomas, en la zona de countries de Santa Fe, la urbanización tendrá un área de servicios que contempla salud y la instalación de un colegio privado.

Y otro de los desarrollos que caminan viento en popa para Pilay en Ibarlucea es 5 Lagos, el proyecto que tienen junto al equipo de Life Desarrollos. Allí ya tienen comercializados 250 terrenos de los 300 que tienen, por lo cual ya proyectan ampliar su participación en la urbanización.

Los inversores hoy

Respecto del mercado inmobiliario en general, donde los márgenes se han achicado, Prez señala que “hoy los inversores buscan lisa y llanamente el ladrillo como resguardo de valor y como una diversificación de su cartera de inversión, es cierto que hoy el mercado inmobiliario no es tan tentador porque no tiene la misma rentabilidad que tenía antes, pero si bien en el corto plazo no se espera un salto en los precios de los inmuebles sí creemos que va a ocurrir en el mediano plazo”. Por otra parte, detalla que donde sí se están logrando márgenes interesantes es en los loteos, “tanto para el inversor como para el desarrollador, pero llevan un tiempo de ejecución más largo, con dos o tres años de trámites y luego el desarrollo, pero la rentabilidad es atractiva”.