Crearon un truck para eventos infantiles que lleva diversión, maquillaje y spa

Habiendo estudiado la misma carrera en la Universidad de Rosario y unidas por una amistad de largos años, tres amigas decidieron que era momento de emprender un proyecto juntas, con los más pequeños como disparador. Así fue como unos meses atrás comenzaron a pensar en montar una propuesta de cumpleaños diferente y sobre ruedas para llevar diversión a distintos espacios. Si bien la idea nació en la ciudad de San Nicolás, de donde las emprendedoras son oriundas, ya tienen consultas para festejos en Rosario y otras localidades santafesinas.

Evangelina Menichelli, Silvana Rassiga y Fernanda Zini son las creadoras de Party Truck , el emprendimiento con el que dieron vida a un tráiler diseñado para eventos infantiles. La propuesta está pensada para cumpleaños que buscan ofrecer una experiencia diferente, combinando entretenimiento, creatividad y diversión . Se trata de un spa móvil donde las niñas pueden disfrutar de juegos y actividades inspiradas en rutinas de belleza que suelen observar en sus madres o en mujeres mayores de su entorno.

Negocios entrevistó a las tres amigas para conocer la idea que originó este proyecto y cómo llegaron a materializarlo. Silvana, a quien sus amigas reconocieron como la que llevó la inquietud al grupo, señaló que lanzaron las redes a principios de mayo y ya tuvieron en un mes decenas de consultas de ciudades de Buenos Aires y Santa Fe . “Nos llegaron pedidos de Rosario, Funes, San Lorenzo y Arroyo Seco. Viene generando mucho interés y a pesar de haberlo lanzado hace un mes, ya lo movimos a La Emilia, una localidad a 15 km de San Nicolás, para un cumpleaños donde aprovechamos para hacer una prueba piloto y algunas fotos”, contó la emprendedora.

El corazón del Party Truck es una propuesta de spa infantil pensada para que las niñas vivan una experiencia diferente durante cumpleaños y eventos . Dentro del tráiler, acondicionado con estética inspirada en Barbie y con capacidad para entre 12 y 14 participantes, las chicas reciben batas y vinchas, disfrutan de música relajante, realizan mascarillas con productos neutros, se maquillan con brillos y participan de juegos vinculados al cuidado personal. Está diseñada como una actividad recreativa y lúdica, donde cada participante cuenta con sus propios elementos, como peine, desmaquillante y toallita, siempre bajo la supervisión de adultos .

“Hicimos un evento social al que asistieron chicas de distintas edades. Las más pequeñas suelen ser las más inquietas, pero logramos que todas se relajaran, siguieran los pasos del spa y disfrutaran de la experiencia. Estaban felices y fascinadas con todo lo que veían. Ponemos música de relajación y generamos un espacio para que se diviertan, pero sobre todo lo planteamos como un juego. Y quienes no quieran participar del spa pueden elegir otras opciones. Lo mismo ocurre si hay algún festejo mixto, si algún varón quiere sumarse al spa no hay ningún problema”, comentó Evangelina.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 17.42.07 (1) El Party Truck está ambientado con estaciones de belleza, espejos y accesorios para las niñas. Foto: gentileza Party Truck.

Justamente, pensando en que las celebraciones pueden incluir niñas y niños, las socias idearon una propuesta integral que va más allá del spa e incorpora talleres con distintas actividades. De esta forma, los participantes pueden elegir entre opciones de cocina, pintura de tote bags, decoración de tazas, jardinería, personalización de gorras y pilusos, así como la creación de anteojos, vinchas y pulseras. “A muchas invitadas, cuando tienen doce años o más, les gusta el taller de gorras; a las del medio todo lo que sea cocinar y a las más chiquitas, los brillos”, contó Evangelina.

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Además, para eventos mixtos y en el marco del Mundial, también desarrollaron propuestas vinculadas a la pintura de figuras en 3D, como camisetas, pelotas, imanes o llaveros, para que los niños también encuentren actividades acordes a sus intereses.

Materializar su sueño

Las conversaciones para hacer realidad el Party Truck comenzaron durante la primavera pasada. Tras definir la idea, iniciaron la búsqueda de alguien que pudiera ayudarlas a diseñar y construir el tráiler. En diciembre, dieron con una diseñadora de Buenos Aires que comprendió rápidamente el concepto que tenían en mente y comenzó a trabajar en la fabricación y el ploteo con la identidad visual de la marca. Las tres emprendedoras también participaron activamente del proceso, definiendo cada detalle del equipamiento interior: desde el mobiliario, las mesas plegables y los asientos, hasta la iluminación y los elementos decorativos.

Pero convertir la idea en una propuesta itinerante implicó superar varios desafíos. Uno de los más importantes fue la homologación del tráiler, un trámite indispensable para que pudiera circular de manera legal y segura por rutas y calles. Finalmente, tras varios meses de trabajo y una inversión cercana a los $2,5 millones, lograron obtener la homologación y la patente, lo que les permitió ampliar el alcance de la propuesta más allá de San Nicolás.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 13.45.03 (1) El truck es ideal para eventos en barrios privados y espacios al aire libre con suficiente lugar para estacionarlo y una conexión eléctrica cercana. Foto: gentileza Party Truck.

Fernanda explicó que ellas se hacen cargo de trasladar el truck al espacio acordado y de todo lo referido a la coordinación de los talleres y el spa, aunque aclaró: “no siempre vamos las tres, por lo general va una sola de nosotras al evento y contratamos dos chicas más para que nos asistan en todo el festejo”. El tiempo de permanencia suele ser de tres horas, que es lo que duran en promedio los festejos.

“La comida la ponen los padres, no llevamos nada comestible. Solamente tenemos bidones de agua porque los niños tienen que poder hidratarse, tanto en el spa como en los talleres. Siempre aclaramos que lo que brindamos es un servicio porque no somos organizadoras de eventos”, explicó Silvana y agregó que ya tienen fechas reservadas hasta febrero del próximo año y continúan recibiendo consultas. Así, las socias siguen trabajando en pulir los detalles del Party Truck que está dando sus primeros pasos y promete recorrer muchos kilómetros.