El empresario rosarino que lleva 36 años transformando pymes con tecnología aplicada a la gestión

Gustavo Viceconti, CEO de NeuralSoft, analiza los cambios en la forma de administrar pymes. El desafío no es sólo incorporar tecnología, sino convertirla en una ventaja competitiva.

La gestión de la administración en las pequeñas y medianas empresas ha tenido cambios profundos en las últimas décadas . Las tecnológicas a nivel global han seguido de cerca esos cambios y en Rosario un caso emblema es el de NeuralSoft. La compañía, que se fundó hace 36 años cuando su presidente Gustavo Viceconti sólo tenía 19 años, ha sido protagonista de esa evolución.

Hace más de tres décadas, cuando NeuralSoft comenzaba a desarrollar soluciones de gestión para empresas argentinas, gran parte de las pymes administraba su operación con planillas impresas, procesos manuales y sistemas aislados que apenas resolvían tareas puntuales. La información viajaba lentamente entre áreas y la toma de decisiones dependía, muchas veces, de datos que llegaban tarde.

Tres décadas después, la realidad es completamente distinta. Las empresas operan en mercados más dinámicos, manejan mayores volúmenes de información y necesitan responder con rapidez a escenarios que cambian constantemente . La transformación digital dejó de ser una tendencia para convertirse en una condición necesaria para competir.

Con más de 800 implementaciones realizadas en organizaciones de todo el país, NeuralSoft fue observando de primera mano, cómo cambiaron las necesidades de gestión de las pymes argentinas.

Hoy las empresas necesitan contar con una visión integral de su operación para poder decidir en tiempo real.

Mucho más que digitalizar procesos

Durante los años noventa y principios de los 2000, el principal objetivo de la tecnología era informatizar tareas que hasta entonces se realizaban de manera manual. La prioridad estaba puesta en reducir errores, agilizar la administración y ordenar la información.

Con el tiempo, las empresas comenzaron a demandar algo más complejo: integrar áreas, conectar procesos y acceder a información confiable para tomar decisiones con mayor velocidad.

“Durante muchos años el desafío era digitalizar procesos. Hoy las empresas necesitan algo diferente: contar con una visión integral de su operación para poder decidir en tiempo real. La gestión ya no puede depender de información fragmentada o de procesos que funcionan por separado”, explica Gustavo Viceconti, fundador y CEO de NeuralSoft.

La evolución de los ERP, que son plataformas de planificación de recursos en las empresas, acompañó ese cambio. Lo que antes era una herramienta administrativa pasó a convertirse en una plataforma estratégica capaz de integrar todas las áreas del negocio y transformarse en el centro de operaciones de la empresa.

La transformación digital ya no es un proyecto tecnológico

A diferencia de lo que ocurría años atrás, incorporar tecnología dejó de ser el principal desafío. Actualmente, la dificultad está en lograr que procesos, personas y herramientas evolucionen de manera coordinada.

Muchas organizaciones cuentan con sistemas digitales, pero continúan enfrentando problemas derivados de la dispersión de información, la duplicación de tareas o la falta de visibilidad sobre indicadores clave del negocio.

“La tecnología por sí sola no resuelve los problemas de gestión. Lo que genera resultados es la capacidad de transformar datos en información útil y convertir esa información en decisiones. Ahí es donde hoy se genera la verdadera ventaja competitiva”, señala Viceconti.

Por ese motivo, las empresas más avanzadas están orientando sus esfuerzos hacia modelos de gestión más ágiles, integrados y adaptables, capaces de acompañar los cambios permanentes del mercado.

El rol de la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial marca una nueva etapa en este proceso evolutivo. Ya no se trata únicamente de automatizar tareas o acelerar procesos operativos, sino de potenciar la capacidad de análisis de las organizaciones.

Las nuevas herramientas permiten detectar patrones, anticipar escenarios, identificar oportunidades de mejora y asistir a los equipos en la toma de decisiones. Sin embargo, para que la IA genere valor, las empresas necesitan una condición previa: contar con información confiable, integrada y accesible.

NeuralSoft opera desde hace 36 años en Rosario y ha sido protagonista de los cambios en gestión en las empresas. Foto gentileza

“La inteligencia artificial es tan valiosa como los datos sobre los que trabaja. Por eso el desafío sigue siendo construir organizaciones con procesos sólidos, información centralizada y capacidad de adaptación. La IA potencia la gestión, pero no reemplaza la necesidad de gestionar bien”, afirma Viceconti.

El futuro pertenece a las empresas que saben adaptarse

Después de acompañar durante 36 años la evolución de cientos de organizaciones argentinas, en NeuralSoft observan una constante: “las empresas que logran crecer sostenidamente no son solamente aquellas que incorporan más tecnología, sino las utilizan dicha tecnología para adaptarse más rápida y eficientemente”.

La digitalización, la automatización y la inteligencia artificial continuarán transformando la forma de gestionar negocios. Pero, advierten desde NeuralSoft, el verdadero diferencial “seguirá estando en la capacidad de las organizaciones para integrar tecnología, procesos y talento humano en decisiones más ágiles y efectivas” y concluyen “más allá de las herramientas disponibles, el crecimiento sostenible de una empresa depende de cómo las personas utilizan esa información, colaboran y lideran el cambio”.