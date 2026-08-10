Las startups biotecnológicas que convierten ciencia rosarina en negocios globales
Negocios

Las startups biotecnológicas que convierten ciencia rosarina en negocios globales

La Capital | Negocios | startups

Con desarrollos que van desde la edición génica hasta proteínas de diseño y nutrición animal, estas empresas atraen inversiones y conquistan mercados globales

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

10 de agosto 2026 · 10:28hs

Rosario es reconocida por su perfil industrial y agroexportador. Sin embargo, en los últimos años también comenzó a consolidarse como un semillero de empresas de base científico-tecnológica, nacidas al calor de universidades, laboratorios y centros de investigación. Con desarrollos propios, inversión de fondos de venture capital y una mirada global desde sus primeros pasos, estas empresas utilizan la biotecnología como punto de partida para desarrollar negocios de alto valor agregado.

Detrás de este fenómeno que contempla múltiples realidades, hay una característica en común y es que todas surgieron a partir de investigaciones científicas que buscan dar el salto del laboratorio al mercado. Sus fundadores apostaron por validar sus tecnologías, atraer inversiones y desarrollar soluciones comerciales, construyendo empresas que sean capaces de competir en una industria donde la innovación y el conocimiento son el principal activo.

El BCR Agtech Forum que se realizó este martes en la Bolsa de Comercio de Rosario y fue la antesala del Congreso de Aapresid 2026 que se desarrolla en la ciudad hasta el jueves.

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Agtech Forum.

Rosario reunirá a startups, inversores y empresas en una nueva edición del BCR Agtech Forum

Para conocer cómo se construye este ecosistema, Negocios de La Capital recorrió las historias de tres startups que reflejan este potencial biotecnológico y la capacidad de llevar un desarrollo de laboratorio a escala industrial. Bioheuris, Syocin y Agrosintex demuestran cómo lo lograron a partir de soluciones que van desde la edición génica en plantas, hasta el diseño de proteínas específicas para combatir bacterias y soluciones para mejorar la nutrición animal. Todas buscan resolver problemas concretos y generar impacto productivo y ambiental en el agro, un sector estratégico que demanda innovación constante.

La revolución de las proteínas

Combatir bacterias con proteínas diseñadas a medida es la propuesta de Syocin, una startup liderada por la biotecnóloga Julia Roulet que busca cambiar la forma en que se protegen los cultivos. A través de herramientas de biología sintética, la empresa desarrolla biomoléculas capaces de atacar exclusivamente a las bacterias que provocan enfermedades en las plantas, preservando al resto de los microorganismos que contribuyen a la salud del suelo.

“Las proteínas son biomoléculas y cada una puede diseñarse de forma específica según la bacteria que se quiere eliminar y el cultivo donde será aplicada. La posibilidad de desarrollar soluciones a medida es uno de los aspectos más innovadores de nuestra tecnología”, explicó Roulet.

El desarrollo que llevan adelante desde sus oficinas y laboratorios, ubicado en Zona I del Polo Tecnológico de Rosario, es pionero en Argentina y en el mundo. La generación de soluciones para la protección de cultivos basados en proteínas todavía es un mercado incipiente a nivel internacional. De hecho, recién hacia fines de 2025 se aprobó el primer fungicida para cultivos que las utiliza. En ese escenario, Syocin busca convertirse en la primera empresa en llevar al mercado un bactericida desarrollado sobre esta tecnología.

Pero no solo es innovador en términos de alcance, sino también en el grado de eficiencia que garantiza. Según la biotecnóloga, cuando se habla de producto biológicos para la protección de cultivos, generalmente se usan microorganismos vivos. Estos deben adaptarse al ambiente donde se los aplica y, justamente por esa razón, muchos productores encontraron limitaciones para incorporarlos ya que su desempeño puede variar según las condiciones climáticas, de suelo, el tipo de planta y otras variables.

Julia Roulet es biotecnóloga, co-fundadora y CEO de Syocin.

Julia Roulet es biotecnóloga, co-fundadora y CEO de Syocin.

“Las proteínas tienen una ventaja muy importante, podemos hacer que funcionen siempre de la misma manera. Los desafíos tecnológicos para desarrollarlas son mucho mayores, pero una vez resueltos permiten obtener soluciones mucho más precisas y consistentes. Hoy trabajamos sobre bacterias que afectan distintos cultivos, entre ellas Xanthomonas y Pseudomonas, y estamos desarrollando soluciones para enfermedades que afectan a los cítricos”, aseguró Roulet, quien también es Doctora en Ciencias Biológicas.

Un modelo comercial en ascenso

Aunque la tecnología ya fue validada a nivel de laboratorio, el principal desafío ahora es atravesar el proceso regulatorio que les permita convertir el desarrollo en un producto listo para salir al mercado. Mientras atraviesan ese camino, Syocin trabaja a través de alianzas estratégicas con compañías de protección de cultivos, tanto con aquellas que ya comercializan productos biológicos como con empresas que comenzaron a migrar desde soluciones químicas hacia alternativas más sustentables. “Nosotros desarrollamos proteínas a medida para otras empresas”, sintetiza Roulet.

Ese modelo de negocios comenzó a generar los primeros ingresos de la startup, aunque el crecimiento sigue apoyándose en el financiamiento de fondos de venture capital que son quienes posibilitan a Syocin cumplir objetivos. Si bien sus primeros inversores fueron argentinos, después se sumaron fondos de Estados Unidos y Europa. “Hoy buscamos que la empresa sea autosustentable a partir de los acuerdos comerciales, pero el desarrollo tecnológico y los procesos regulatorios requieren montos importantes que recibimos de nuestros inversores”, señaló la biotecnóloga.

La estrategia de internacionalización también comenzó desde una etapa temprana. Parte del desarrollo científico de la compañía se realizó en Estados Unidos, donde Roulet completó un trayecto de su formación académica en California y donde hoy la empresa mantiene presencia por tratarse de uno de los mercados más relevantes para este tipo de tecnologías.

“California concentra una parte muy importante de la producción de frutas y vegetales de Estados Unidos, algunos de los cultivos más afectados por enfermedades bacterianas. Por eso era estratégico estar allí y pensar la empresa con una mirada global desde el inicio”, sostuvo y aclaró que, aunque falta camino por recorrer, ya tienen diseñado el formato de aplicación del producto. Las proteínas podrán comercializarse tanto en formulación líquida, pulverizando cultivos, como en polvo, pudiendo disolverse antes de su aplicación.

Editar el futuro del agro

“Mucha gente nos decía que estábamos locos”. Así recuerda Lucas Lieber los primeros años de Bioheuris, la startup rosarina que dirige y que apostó por la edición génica cuando todavía era una tecnología incipiente para el desarrollo de cultivos. Hoy la empresa trabaja en soluciones para acelerar el mejoramiento vegetal, atraer inversiones y llevar su tecnología a algunos de los principales mercados agrícolas del mundo.

“Mi familia hace agricultura en Argentina desde hace tres generaciones. Cuando era niño podía ver el efecto que tenían tecnologías como la siembra directa y los cultivos con tolerancia a insectos y herbicidas. La productividad que lográbamos en nuestro campo era enorme y me despertó el interés por desarrollar soluciones similares”, explicó Lieber, quien estudió la carrera de Agronomía en Rosario, donde conoció al docente Hugo Permingeat, con quien fundó su primera startup en el año 2009.

Lucas Lieber es el cofundador y actual director ejecutivo de Bioheuris.

Lucas Lieber es el cofundador y actual director ejecutivo de Bioheuris.

Tras esa experiencia inicial, Lieber continuó su formación e investigación en el Imperial College de Londres, una de las universidades más prestigiosas de Europa. En 2015, mientras se encontraba en el Reino Unido, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en aprobar un marco regulatorio específico para los desarrollos de edición génica. Al identificar el potencial que abría la nueva normativa, decidió regresar al país y, junto a Permingeat y otros socios, fundó Bioheuris.

El objetivo era desarrollar tecnologías genéticas que aportan tolerancia a insectos, sequías o herbicidas. “Muchos no lo entendían y pensaban que no íbamos a poder porque compañías como Bayer, Monsanto y Syngenta invertían cientos de millones de dólares en este tipo de desarrollos, mientras nosotros buscábamos hacerlo con una inversión cincuenta veces menor y en cinco años, frente a los quince que les demandaba a esas grandes empresas”, señaló Lieber.

Finalmente, focalizaron el trabajo en resolver uno de los problemas más importantes que tienen los productores: el control de malezas. “Un productor elige la variedad que quiere sembrar y, casi inmediatamente, empieza a pensar cómo va a controlar las malezas. Nosotros queríamos ofrecer una solución que redujera tanto los tiempos como los costos”, aseguró Lieber.

>>Leer más: Los emprendedores que pusieron en un mapa a todas las startups de Rosario

Venderle a las grandes semilleras

Cinco años después de su fundación, Bioheuris logró llevar al mercado su primer desarrollo: Sauron, una tecnología aplicada al sorgo que permite tolerancia a múltiples familias de herbicidas. Fue realizado con una inversión inferior a los u$s 2 millones, financiada a través de rondas de inversión y acuerdos de codesarrollo con empresas semilleras. La compañía ya comercializa esta tecnología en Argentina y proyecta su llegada a Brasil y Estados Unidos.

Su modelo de negocio se diferencia del de las compañías tradicionales del sector. “Nosotros no vendemos semillas. Lo que hacemos es vender inteligencia, licenciamos nuestras mejoras genéticas a las empresas semilleras para que ellas incorporen esa tecnología a sus variedades”, explicó Lieber.

Otro cultivo que miran con potencial es el arroz. La idea es aplicar su tecnología para mejorar el manejo del cultivo y contribuir a una producción más eficiente en el uso del agua y con menor impacto ambiental. Esto se debe a que el arroz suele cultivarse en campos inundados, una práctica que favorece la generación de metano por la baja disponibilidad de oxígeno en el suelo, convirtiéndolo en uno de los cultivos agrícolas con mayor aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero.

“No queremos hacer todo, queremos enfocarnos en resolver problemas concretos y trabajar en red con otras compañías. Creo que esa forma de trabajo es una de las claves del éxito para una startup”, resumió.

Ganadería más productiva y saludable

Agrosintex nació a partir del cruce entre la ciencia y los negocios. La empresa fue creada por los biotecnólogos Fernán Gizzi y Gonzalo Martínez Peralta, quienes desarrollaban un proyecto científico, junto con Lucía Belga, licenciada en Administración de Empresas y actual CEO de la compañía. Se conocieron mientras cursaban en la Universidad Austral, cuando Belga se sumó a un equipo de investigadores para participar en una competencia de modelos de negocio, aportando la mirada empresarial.

Lo que en un primer momento era una idea incipiente se transformó en un proyecto que ganó una incubación durante 2024 y, hacia fines de ese mismo año, constituyeron formalmente la empresa. En 2025, se incorporaron a la incubadora del INTA Rafaela, con el objetivo de convertir una investigación científica en una solución tecnológica aplicable a la producción ganadera: un aditivo alimenticio capaz de reducir hasta un 90% las emisiones de metano del ganado bovino, uno de los principales responsables de la huella ambiental del sector.

El equipo de Agrosintex está formado por Gonzalo Martínez Peralta, Fernán Gizzi y Lucía Belga.

El equipo de Agrosintex está formado por Gonzalo Martínez Peralta, Fernán Gizzi y Lucía Belga.

“Las bacterias metanogénicas vuelven menos eficiente al animal porque generan inflamación y consumen parte de la energía proveniente del alimento. Observamos que cuanto mayor es la proporción de pasturas en la dieta, mayor es la proliferación de bacterias metanogénicas. No buscamos eliminarlas completamente, sino inhibirlas para mejorar la salud del animal y aprovechar mejor la energía del alimento”, explicó la CEO de Agrosintex.

Del laboratorio al campo

Con esa evidencia en mano, decidieron abrir una primera ronda de inversión ya que el equipo tenía en claro que una cosa era validar una hipótesis bajo condiciones controladas y otra muy distinta comprobarla en un establecimiento productivo. “Hicimos una ronda ángel por menos de u$s100.000. Era una ronda chica, pero nos permitió salir del laboratorio y desde hace dos meses estamos realizando ensayos a campo en Buenos Aires junto a uno de nuestros inversores, haciendo pruebas en 20 animales”, explicó Belga.

Los primeros resultados mostraron una tendencia prometedora. “Queremos que el productor gane dinero reduciendo la cantidad de alimento necesaria para engordar el animal. Incluso creemos que podemos lograr una mayor ganancia de peso. Estamos viendo una disminución cercana al 8% en el consumo diario de alimento y creemos que podría llegar hasta un 15%. La hipótesis que estamos validando es que los animales coman menos y mantengan la misma ganancia de peso”, señaló la emprendedora.

Los socios prevén iniciar la etapa comercial en el 2026, aunque antes deberán estandarizar el producto que lleva el nombre de Bamax y se fabrica en formato de pellet seco por su facilidad de ser agregado a la alimentación vacuna. Otro de los principales desafíos será atravesar el proceso regulatorio del Senasa. “Las startups de innovación solemos encontrarnos con que nuestras tecnologías no encajan dentro de las categorías regulatorias existentes y hay que construir nuevos esquemas de evaluación”, explicó Belga.

En paralelo, preparan una ronda de inversión semilla que espera lanzar en Argentina hacia fines de este año. El objetivo es financiar la etapa de escalado y el ingreso al mercado. “La idea es consolidarnos primero en el mercado argentino, que es enorme, y después pensar en la expansión”, señaló la CEO.

startups biotecnológicas negocios empresas agro
Noticias relacionadas
Emiliano Contino junto a su socio Gustavo Ciarrocchi, fundadores de la plataforma MesaLista.

Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

La demanda de franquicias de bajo costo supera el 70% del mercado en Argentina.

Demanda de franquicias: las low cost son las más solicitadas

Adrián De Jesús creció en la industria gráfica y es un apasionado del trabajo que hacen día a día.

La diversificación es la clave del crecimiento de la industria gráfica

El Congreso Aapresid 2026 se realizará los días 4, 5 y 6 de agosto en el Salón Metropolitano

Banco Santa Fe llegará a Aapresid con líneas de financiamiento y soluciones para el agro

Ver comentarios

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más
El Mundo

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos
La Ciudad

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso
Policiales

Le robó la billetera a un hombre mientras le hacía RCP: lo imputarán por hurto calamitoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Drones prohibidos en la despedida de Jorge Messi tras la invasiva cobertura de canales porteños

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Lo más importante
Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Tembló Colombia: un terremoto de 7,4 azotó Bogotá y varias ciudades más

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Dos balaceras y una entradera a jubilados: cómo el sistema Lince logró resolver los casos

Ovación
La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto
Ovación

La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: Lo aprendí de él

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Luca Regiardo, tras la derrota de Newells: Tenemos que encarar los partidos de otra manera

Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera"

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp
La Ciudad

EPE: siete de cada diez reclamos técnicos se gestionan y se resuelven por WhatsApp

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó
La Ciudad

En la zona sur: motociclista lesionada tras chocar con un auto que escapó

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el arco opositor definirá su estrategia tras la reforma electoral

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el estadio multipropósito abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027
Política

Sectores del PJ piden mantener la unidad de cara las elecciones de 2027

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío
Agro

Crónicas de campaña: el maíz viene tardío

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial
Ovación

Jorge Messi murió en el Sanatorio Centro: qué dice el comunicado oficial

Mauricio Brizuela: Defendemos nuestra soberanía industrial
Economía

Mauricio Brizuela: "Defendemos nuestra soberanía industrial"

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables
La región

Sufrió una descarga eléctrica cuando su camión tocó unos cables

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste
La ciudad

Un incendio destruyó una casa de dos plantas en la zona noroeste