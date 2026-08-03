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Rosario reunirá a startups, inversores y empresas en una nueva edición del BCR Agtech Forum

El encuentro se realizará el 4 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco del Congreso Aapresid 2026. Habrá rondas de negocios y charlas con especialistas, además de espacios para conectar startups con inversores

Patricia Martino

Por Patricia Martino

3 de agosto 2026 · 06:10hs
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La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Agtech Forum.

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de una nueva edición del Agtech Forum.

El ecosistema de innovación volverá a reunirse en Rosario. El martes 4 de agosto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) será sede de una nueva edición del BCR Agtech Forum, un encuentro que reunirá a startups, empresas, productores, inversores y referentes del sector para debatir los principales desafíos y oportunidades de la innovación aplicada al agro.

La actividad se desarrollará en el marco del Congreso Aapresid 2026 y es organizada por la Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure AgriFood Tech, con el apoyo de BID Lab. El objetivo será conectar a quienes desarrollan soluciones tecnológicas con empresas y productores que buscan incorporar herramientas como inteligencia artificial, bioproductos, drones y otras innovaciones para mejorar la competitividad del sector. Pero también vincular al ecosistema con posibles inversores.

Bajo el lema "Conectar para transformar el futuro del agro", uno de los principales atractivos del foro volverán a ser las rondas de vinculación uno a uno, un espacio diseñado para generar encuentros entre empresas líderes de la agroindustria, startups, inversores, productores y referentes tecnológicos.

Consolidado como un ámbito de referencia para el ecosistema agtech, este formato genera cada año más de 150 reuniones de negocios orientadas a identificar soluciones innovadoras, impulsar alianzas estratégicas y acelerar proyectos de inversión y desarrollo.

El foro busca consolidarse como un puente entre tecnología, producción y capital, acercando soluciones concretas a los desafíos de la cadena agroalimentaria.

Acercar inversores tradicionales al mundo startup

El director de Relaciones Institucionales de la Bolsa de Comercio de Rosario, Andrés Williams, destacó el trabajo que viene realizando la entidad para fortalecer el ecosistema agtech y señaló que el desafío es trasladar la experiencia de la Bolsa como creadora de mercados hacia la construcción de un "mercado de la innovación". En ese sentido, remarcó la importancia de acercar inversores tradicionales al mundo de las startups y generar nuevas alternativas de financiamiento para emprendimientos tecnológicos.

Como parte de esa estrategia, adelantó que el próximo 6 de octubre Rosario será sede del Oktober Invest Fest Latam 2026, un encuentro organizado por el Estado de Baviera que conectará los ecosistemas de innovación de Alemania y América Latina. El evento estará orientado a generar oportunidades de inversión, promover la coinversión internacional y fortalecer los vínculos entre emprendedores, empresas y fondos de capital.

Un nuevo fondo para startups

Otro de los anuncios que sobresaldrán durante el encuentro estará vinculado al financiamiento. En los próximos días, el fondo Innova CFI, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzará una nueva convocatoria destinada a startups tecnológicas.

La segunda edición contará con un fondo de 30 millones de dólares y estará abierta tanto a emprendimientos argentinos como internacionales en etapas pre-seed, seed y Serie A. Cada proyecto podrá acceder a inversiones de hasta 20 mil dólares, con el objetivo de acelerar su crecimiento y facilitar su inserción en nuevos mercados.

La agenda

El BCR Agtech Forum comenzará a las 8.30 con la acreditación y abrirá con un panel sobre financiamiento de la innovación, que reunirá a representantes de BID Lab, Arcap e Innventure.

A lo largo de la mañana también habrá espacios dedicados al liderazgo en la agroindustria, presentaciones de startups que expondrán sus desarrollos tecnológicos, un panel sobre el uso de drones en agricultura y ganadería y otro sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de bioproductos.

La agenda reunirá a referentes de empresas como GDM, Boortmalt, Calice, Elytron y Kresko RNA Tech, junto con especialistas del Inta, IPCVA y otras organizaciones vinculadas a la innovación agroalimentaria.

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