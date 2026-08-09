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Son amigos y crearon una plataforma que conecta clientes con un chef a domicilio

La idea se les ocurrió en pandemia, pero recién en mayo de este año la lanzaron y llevan registrados 280 cocineros de distintas ciudades

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

9 de agosto 2026 · 08:05hs
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Emiliano Contino junto a su socio Gustavo Ciarrocchi

Emiliano Contino junto a su socio Gustavo Ciarrocchi, fundadores de la plataforma MesaLista.

Corría la cuarentena en Argentina cuando Emiliano Contino comenzó a pensar cómo podía replicar la experiencia de un restaurante puerta para adentro, desde su casa. Si no podía salir a cenar, ¿por qué no llevar un chef a domicilio? Lo que empezó como una inquietud nacida del encierro quedó en pausa hasta que, años más tarde, junto a su amigo Gustavo Ciarrocchi, decidió transformarla en MesaLista, una plataforma que conecta cocineros independientes con personas que buscan vivir una experiencia gastronómica en sus hogares.

El sitio ya reúne a casi 300 chefs provenientes de distintas ciudades del país y proyecta sumar un marketplace de productos gastronómicos para ampliar su modelo de negocios. “Hay chefs que ya ofrecen este tipo de servicio, pero no existía una plataforma que los reuniera. Nosotros conectamos al chef con la persona que quiere contratarlo, somos un puente. Cada uno crea su perfil, arma sus propios menús y fija el precio que quiere, con un modelo que para nosotros es muy similar al de Airbnb”, explicó Emiliano.

Una vidriera gastronómica

Mientras que Emiliano es gerente de una empresa de logística de alcance nacional, Gustavo proviene de una empresa familiar, donde ganó experiencia en todo lo vinculado a la gestión de un negocio. Juntos, decidieron sentar las bases de MesaLista y profesionalizar el proyecto, contratando a un equipo de desarrollo y marketing de Rosario, que los acompañó en la creación de la web y la estrategia de lanzamiento.

Si bien los socios fueron contactando a algunos chefs de alto perfil para contarles de la plataforma e invitarlos a que registren su usuario sin costo, reconocen que la mayor cantidad de inscriptos les llegó de forma orgánica, a través de las redes del emprendimiento y del boca a boca en el sector. Tras una prueba piloto realizada en noviembre del año pasado, la plataforma se lanzó oficialmente en mayo de este año y en solo tres meses, ya logró 33 contrataciones a través de su página, un número que, según los amigos, superó las expectativas para estos primeros meses de funcionamiento.

La plataforma tiene 280 chefs acreditados que van a los domicilios de los clientes.

La plataforma tiene 280 chefs acreditados que van a los domicilios de los clientes.

“Hoy tenemos 280 chefs registrados y 90 ya armaron y cargaron diferentes menús para ofrecer experiencias a domicilio a los potenciales clientes. Comenzamos operando en Rosario y Funes, que fue nuestra plaza inicial, pero desde hace un par de semanas ya estamos presentes a nivel nacional, con chefs en provincias como Misiones, Chaco, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro”, explicó Ciarrocchi.

Ganar-ganar

Los emprendedores remarcaron que no cobran ningún costo a los chefs por registrarse en la plataforma y que tampoco hay gastos de permanencia. Lo único que abonan es una comisión del 20% cuando se concreta una venta, un porcentaje que el propio chef suele incorporar al valor del menú. “Hoy tenemos propuestas que van desde los $25.000 hasta los $100.000, por lo que hay opciones para distintos presupuestos”, destacó Contino.

También explican que, una vez dentro de la plataforma, el cliente puede recorrer todos los perfiles disponibles o filtrar la búsqueda según el tipo de experiencia gastronómica que desee contratar, ya sea pastas, sushi, carnes asadas, cocina de autor, pastelería u otras especialidades. Cada chef exhibe su trayectoria, los menús que ofrece y sus precios, mientras que un sistema de calificaciones y reseñas permite conocer la experiencia de otros usuarios antes de realizar la contratación. De esta manera, los cocineros mejor valorados ganan mayor visibilidad dentro de la web.

>> Leer más: A puertas cerradas: crece el servicio de chef a domicilio en Rosario

En cuanto al pago, una vez que el usuario elige al chef, selecciona el menú y define la fecha del evento, debe abonar el monto total de la contratación a través de la plataforma. De esa manera queda confirmada la reserva y se garantiza la disponibilidad del cocinero para el día acordado. Además, durante el proceso puede sumar servicios adicionales, como vajilla externa, mozo o ayudante de cocina extra, barra de tragos y hasta musicalización, según las opciones que ofrezca cada chef.

“Una vez que se hace la transferencia y el servicio se brinda, nosotros nos encargamos de depositarle el dinero al chef en su cuenta, con un plazo breve de entre 24 y 48 hs. También trabajamos junto al asesor gastronómico Marcelo Sulichín, quien asesora a marcas importantes del rubro y ahora acompaña a los cocineros que tienen dudas para asesorarlos sobre cómo armar su perfil, la presentación del menú y los valores. Es un servicio que tiene gratis por sumarse a nuestra marca”, explicó Ciarrocchi.

Ampliar los servicios

Los fundadores aseguran que el negocio comenzó a expandirse hacia otros segmentos y que la idea es potenciar las consultas para desayunos empresariales, reuniones de trabajo, eventos corporativos y celebraciones de mayor escala. Uno de los primeros casos fue durante una actividad organizada por el Colegio de Arquitectos de Rosario. Una empresa que participaba del encuentro terminó contratando el catering del evento a través de MesaLista. Desde entonces, también comenzaron a sumarse firmas especializadas en catering que utilizan la plataforma como una nueva vidriera para ofrecer sus servicios.

“Queremos que MesaLista sea mucho más que un espacio para contratar chefs a domicilio. Nuestra idea es que cualquier empresa vinculada con la gastronomía pueda vender a través de nuestro ecosistema”, señalaron los emprendedores. Con ese objetivo ya trabajan en el desarrollo de MesaLista Store, un marketplace donde se comercializarán productos relacionados con el rubro gastronómico, desde bebidas e insumos hasta utensilios de cocina y demás artículos.

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