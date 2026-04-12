La historia detrás de La Montevideana que mantiene vigente al helado argentino

La Montevideana es un histórico jugador en el rubro de helados y con más de 40 mil puntos de ventas y casi 60 productos en catálogo mantiene la vigencia de las grandes marcas

Los chicos caminando por las calles o las familias con el pote sobre la mesa, La Montevideana forma parte del ideario popular argentino. El helado clásico argentino que cuenta con una larga historia que entre cucuruchos y palitos supo sumar publicidad con las artistas más importantes de los escenarios nacionales. Camino a cumplir 60 años, la marca que salió de Rosario al país se mantiene vigente y refuerza la idea de que lo viejo funciona.

Este 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, fue una fecha elegida para fomentar el consumo de este producto, pero en La Montevideana “es un día más ya que estamos acostumbrados y somos heladeros todo el año, es nuestra vocación”, señaló a La Capital, Mauricio Comanducci, titular de Montehelados S.A., la empresa que nuclea a la marca.

La Montevideana nación en 1967 y se forjó como el helado de la mesa de los argentinos. Es común recordar sobre la mesa los potes de helado con el tradicional camión personificado y contento. Con el paso del tiempo, la familia Comanducci tomó el control de la marca y el camión sigue andando en los más de 40 mil puntos de ventas en todo el país.

En su catálogo, La Montevideana cuenta con casi 60 productos entre los que se destacan el Bugy, el Summun (helados de agua), los cucuruchos Tuo o el famoso Palito Bombón, repartido hasta el cansancio en los estadios de fútbol y otros deportes . En las últimas temporadas sumó productos sin tacc y para diabéticos así como impulsó la campaña “Un corazón por la vida” que consiste en aportar un porcentaje de las ventas de un producto con forma de corazón a la Asociación Argentina de Oncología Clínica (Aaoc)

Montehelados S.A. es una fábrica rosarina que produce helados La Montevideana y productos para otras importantes marcas. La firma nació en 2006 a través de los Comanducci, pero la experiencia de la familia data de un siglo atrás.

Una historia detrás del helado

Mauricio Comanducci dice haber nacido “adentro de una fábrica de helados”. Su padre comenzó fabricando este postre en 1927 en Italia “cuando el helado se hacía con hielo y tres o cuatro meses al año”. Escapando de la segunda guerra mundial, Pedro Comanducci, se instaló en Rosario y allí comenzó un camino que hoy completan con maquinaria italiana de tecnología de avanzada y sus nietos, la tercera generación a cargo de la empresa.

“Tenemos una tradición, hacemos las cosas por pasión y siempre nos estamos superando día a día”, dice Comanducci, que estudió veterinaria, pero la profesión de su padre pudo más. Los hijos de Mauricio siguen el mismo camino y completan la primera zaga de la familia detrás del helado.

Helado 10.4

Desde sus primeros pasos en una fábrica de helados hasta la actualidad, Comanducci reconoció que cambió mucho la forma de producir y el mercado. “Mi padre hacía helados con nieve y dentro de un periodo del año. En 1948, cuando vino a Argentina no se fabrica en invierno. Eso se fue estirando poco a poco y ahora las fábricas no cierran en todo el año”, destacó el titular de Montehelados S.A. y agregó: “Lógicamente en invierno se vende menos”.

Por otro lado, enumeró “los 15 gustos de helado que había cuando era pequeño” y recordó “no salía del kilo de helado, cucurucho y palitos de vainilla, bañados en chocolate o de agua”. En la actualidad, el helado tiene diferentes formas y “cualquier heladería tiene arriba de 30 gustos, los rotan y renuevan y tienen distintas formas y tamaños”. Al tradicional palito o cucurucho, en La Montevideana se suman el Bugy, helado de americana y frutilla con la forma del camión característico de la marca y elegido por los más pequeños.

De la vainilla al pistacho, de la casata a la variedad

Los tradicionales gustos de helado pueden salir de memoria: vainilla, frutilla, chocolate, dulce de leche y americana. También frutales como el limón. “Yo soy del clásico, a mí me encanta la vainilla con limón”, señaló Comanducci.

De todas formas, en los mostradores y heladeras se ve otra cosa. “Hoy la gente busca variedad. Ahora está de moda el pistacho que antes nadie te lo comía. Hay muchos gustos variados. La gente busca experiencias y la vainilla es lo que menos se pide. Fue mutando el paladar de la gente”.

Helado 10.4 (2)

En la misma línea se encuentran los productos. Décadas atrás la casata era la tradición y el palito de helado se agotaban rápidamente. Mientras que en los últimos años “todo es muy variado, hay más cosas”. Las copas de helado encabezan las ventas de La Montevideana y los conos aparecen como alternativa.

Desde Salta hasta Chubut se pueden encontrar helados La Montevideana. Heladerías, quioscos, almacenes y supermercados de Rosario y todo el país exhiben los productos.

El secreto

“Primero y principal, si vos no usas productos de alta calidad, nunca vas a lograr un buen producto”, subrayó Mauricio Comanducci para comenzar a explicar el secreto de sostener más de 100 años a una familia de heladeros.

Pero Comanducci no se quedó ahí. Redobló la apuesta y apuntó: “Después tenés que poner la cantidad justa sin picotear. Mucho dulce de leche, mucho chocolate, mucha crema. Insumos de buena calidad y en buena cantidad”.

Además, existe la mano de cada productor, que el titular de la marca la relacionó con “la pasión, el amor y el cariño” que el heladero le pone a la preparación.