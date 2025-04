El club de emprendedores que lidera un joven de 19 años en Funes

“Queremos brindar un espacio que contenga y forme a las personas que desean emprender y no se animan o no tienen las herramientas necesarias. El objetivo del club es que las personas puedan conectarse y generar networking, quedar vinculadas y potenciarse . Por ejemplo, que alguien que tiene una cafetería y quiere abrir franquicias pueda conocer a una persona que desarrolle este modelo de negocios. Además, tenemos armadas charlas con empresarios que ya tienen marcas exitosas y van a contar sus experiencias, aportando valor a este club”, contó Costa, quien está convencido de que, con tenacidad y apoyo, muchos proyectos pueden convertirse en buenos negocios.

Club de emprendedores

Antes incluso de pensar en formar el Club de Emprendedores, en el 2023 Lautaro cursaba el 5to año de la secundaria en la escuela Raúl Arino cuando decidió animarse con una idea que rondaba su cabeza. Envío mails a decenas de empresas de China para contactarse y comenzar a importar electrodomésticos de ese país. Solo tres le respondieron y quedó vinculado con una sola, a cuyos dueños conoció en un viaje que realizó meses después a la ciudad china de Cantón, donde se realiza la feria comercial internacional más importante del mundo.

“Conectarme con esta empresa me acercó al mundo empresarial, aunque en ese momento no tenía toda la información que necesitaba. Logré hacer los contratos para importar a través de una sociedad que formamos, pero luego nos dimos cuenta de que, por las regulaciones argentinas, teníamos que ingresarlos desarmados porque si no había que pagar una gran cantidad de impuestos. Me sirvió como lección y en mi viaje de regreso, me asocié con un amigo de mi papá para importar otros productos, como batidoras y amasadoras industriales, desde China a terceros.

De hecho, estamos organizando un viaje en octubre a ese país para llevar a personas interesadas en generar lazos e ingresar mercadería de afuera”, explicó Costa, quien, con este recorrido previo, un tiempo atrás abrió Grupo Mediterráneo Hogar, su propio negocio de venta de electrodomésticos en el barrio Funes City, donde comercializa primeras marcas nacionales.

Pero todo esto no fue suficiente para el joven emprendedor que sentía que podía sumar valor en otro proyecto, orientado a trabajar con personas que, al igual que él, quieren incursionar por cuenta propia y no tienen el apoyo o el conocimiento necesario. Antes, incluso, de pensar en lanzar su propio espacio, recorrió otras asociaciones de emprendedores, aunque subrayó que todos estos lugares estaban pensados para personas que ya tienen trayectoria en negocios y no orientan su formación a los principiantes.

Lautaro Costa 2.jpeg El objetivo de Lautaro y su equipo es que todos los interesados puedan asistir al primer encuentro del Club de Emprendedores. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Modalidad de funcionamiento

La idea del primer encuentro es que puedan asistir todas aquellas personas interesadas en conocer más sobre el espacio, por eso la entrada es gratuita, aunque Costa subrayó que la capacidad de la sala es limitada e instó a todo aquel que desee saber más a ingresar a la web para conocer de qué se trata y poder completar el formulario de inscripción. Luego de esta primera reunión se continuarán las formaciones con material que enviarán a cada asistente e invitaciones a cursos que abordarán distintas temáticas vinculadas a los negocios. Para acceder a este programa se cobrará una cuota mensual en dólares aunque señaló que será “muy accesible” ya que el objetivo es que sea masivo.

“Es una membresía para afrontar los costos de los encuentros presenciales, de las transmisiones, la comida y los honorarios de los speakers, pero muy lejos de los pagos que piden otros espacios de emprendedores y que superan los u$s 100. Además, pensamos en que las personas que se sumen al primer encuentro tengan bonificada la mitad de la cuota a futuro y estamos armando un plan para que aquellos que traigan un miembro nuevo al Club puedan sumar otros beneficios”, contó el joven, quien está acompañado en este proyecto por los fundadores de agencia de publicidad Insight Marketing, la responsable de la academia de idiomas Polygloteen más coaches ontológicos y asesores en técnicas de ventas.

“La idea del Club de Emprendedores la empecé yo solo pero ahora somos un equipo de siete profesionales, cada uno aporta su experiencia y conocimientos en áreas específicas, con el fin de ofrecer herramientas valiosas a los emprendedores”, sostuvo Costa y destacó la respuesta positiva de parte de las personas, lo que les da la proyección de que pueden llegar a terminar el año con entre 1000 y 1500 miembros. A su vez, ya plantearon el objetivo de escalar la propuesta a lo largo de la provincia y, más adelante, a todo el país, con un modelo similar al de las franquicias, buscando referentes que quieran llevar la marca a sus localidades.