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Lo nuevo de Intervalo Shop: tienda de instrumentos, academia, café y futuro museo

El tradicional comercio de instrumentos musicales abrirá en abril una casona sobre calle Entre Ríos, donde convivirán la tienda, una academia y un café.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

24 de marzo 2026 · 12:12hs
Alejandro Leva tiene grandes proyectos para su marca en este 2026. El estreno del nuevo espacio será en etapas

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Alejandro Leva tiene grandes proyectos para su marca en este 2026. El estreno del nuevo espacio será en etapas, a partir de abril.

La historia de Intervalo Shop comenzó en 2003 con su fundador Alejandro Leva vendiendo instrumentos musicales por su cuenta, sin ubicación fija. En 2008 llegó a su primer emplazamiento en Mendoza 1732, desde donde se ha convertido en un verdadero clásico de la ciudad. Pero ahora se vienen nuevas inversiones: en el mes de abril inaugurará una propuesta completamente renovada, en Entre Ríos 1338, donde propone que "la música viva”. Se trata de un concepto integral que combinará la tienda tradicional con un punto de encuentro y un proyecto educativo.

“Todo tiene su ciclo y uno piensa siempre en mejorar. Nos vamos a un lugar más grande, hermoso y donde convivirán todas nuestras propuestas”, dice a Negocios de la Capital Alejandro Leva. El nuevo inmueble es una casona antigua con 350 metros cuadrados exclusivos. Allí no solo tendrá continuidad el comercio de instrumentos musicales y el taller de lutería, sino que se pondrá en marcha una Academia de Música Integral Grupal Argentina (AMIGAR). A diferencia de las habituales clases individuales, la academia estará orientada a la enseñanza grupal: “La idea es que te puedas ensamblar con otros y que te entiendas. En la música pasa algo inexplicable cuando tocás con otras personas”, describe.

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Alejandro está en este rubro desde el año 1999, además de empresario es músico.

Alejandro está en este rubro desde el año 1999, además de empresario es músico.

A esta propuesta educativa se sumará más tarde un living con cafetería. “Queremos brindar un lugar para el after office y eventos especiales, desde ciclos de jazz o rock hasta clínicas y días de piano bar”, explica Leva. La apertura se irá haciendo en etapas, hasta que tenga todo a punto, pero el titular del negocio anticipa que tendrá capacidad para hasta 30 personas. “Participarán todos los músicos que son amigos de la casa y los que no nos conocen tanto también estarán invitados. Así es como vamos a hacer que se viva la música”, dice.

Con anclaje en el sector desde 1999

Una de las claves de Leva para desarrollar el negocio está en su perfil comercial y musical. Antes de independizarse, sus primeras experiencias laborales estuvieron siempre vinculadas a las ventas, de hecho, desde 1999 se encuentra ligado a la comercialización de instrumentos. Primero lo hizo como empleado de la tradicional firma local Royal Music y luego pasó a hacerlo por cuenta propia. Además, es guitarrista, cantante y compositor. Tocó como soporte de artistas como Miguel Mateos y Los Abuelos de la Nada, y trabaja en su proyecto personal solista y en la banda tributo a Serú Girán, llamada Ser Un Giran.

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Su trayectoria en el mundo artístico le dio acceso a múltiples contactos y valiosa experiencia en ese plano. Por eso, anécdotas no faltan en Intervalo Shop. A lo largo de los años se ha dado el lujo de vender instrumentos a algunos de los músicos más destacados de la ciudad, como Juan Carlos Baglietto, Lito Nebbia y el propio Fito Páez. Con respecto a este último, recordó: “Fue hace veinte años. Compró una guitarra a su hijo Martín. Unos meses más tarde lo escuché en una entrevista con Mario Pergolini y mencionó que se la había vendido un flaco en Rosario. Se me puso la piel de gallina”.

Un mercado que cambió

Claro que mantener un negocio de estas características a lo largo de las décadas no es sencillo. Los intereses van cambiando y también las preferencias del público. “A finales de los 2000, la mayoría de los adolescentes empezó a tener más interés por las consolas de videojuegos o los celulares que por los instrumentos musicales. El público viró hacia gente de más de 25 años. Por suerte, hoy hay un reflote del rock y de la música en general”, comenta.

Por otro lado, las nuevas tendencias musicales y el auge del género urbano, que se caracteriza por la utilización de pistas pregrabadas y una menor intervención de instrumentos, también provocaron un cambio en la demanda: “De golpe empezamos a vender bandejas de DJ y equipamiento, bafles. Con la digitalización todo cambió mucho”.

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La mudanza está prevista para el mes de abril.

La mudanza está prevista para el mes de abril.

No obstante, Intervalo Shop se mantuvo siempre como una referencia en el mercado. Llegó al punto de ser reconocido nada menos que por el fabricante estadounidense Fender como uno de los comercios con mejores ventas en el interior de Argentina. Hoy proliferaron otras marcas, sobre todo provenientes del sudeste asiático. Sin embargo, según Leva, las grandes firmas siguen marcando la tendencia en cuanto a calidad de construcción: “Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Japón siguen siendo los que guían”.

Más allá de los cambios y el paso del tiempo, la marca sigue apostando por su trayectoria local y su posicionamiento como espacio tradicional. Con la inminente apertura de su nuevo local, Intervalo Shop buscará darle un cambio de ritmo a su recorrido y conectar con su público de otra manera. Incluso, anticipa su titular, se han reservado algunas sorpresas como un museo histórico de la música rosarina y una biblioteca temática. “No queremos que vengas solamente a comprar un instrumento, sino que vivas una experiencia en un lugar donde la música vive. Siempre dijimos que Intervalo es música y eso es lo que queremos mostrar”, concluye.

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