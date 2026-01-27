La Capital | Negocios | McDonald's

De Santa Fe a las cocinas de McDonald's: el queso cheddar nace en Milkaut

Con plantas especializadas en la provincia, Milkaut cumple un rol clave en la elaboración del queso cheddar que utiliza McDonald’s en Argentina. La fábrica elabora fetas y salsas que alcanzan entre 7 y 16 toneladas por turno.

27 de enero 2026 · 10:22hs
De Santa Fe a las cocinas de McDonalds: el queso cheddar nace en Milkaut

De Santa Fe a las cocinas de McDonalds: el queso cheddar nace en Milkaut

De Santa Fe a las cocinas de McDonalds: el queso cheddar nace en Milkaut

Un sabor inconfundible. El queso cheddar de McDonald’s mantiene siempre la misma calidad y textura, esa que se reconoce en cada menú. Detrás de esa experiencia hay algo más que una receta, hay un recorrido que comienza mucho antes de llegar a la mesa y que nace en Santa Fe, en el corazón de su proceso productivo.

Para contar esta historia, McDonald’s creó “Del Origen a la Mesa”, una serie de videos que cuentan de manera simple y transparente, cómo es el proceso productivo de sus ingredientes, desde el campo hasta las mesas donde miles de fanáticos disfrutan su combo. En esta oportunidad, la serie suma el capítulo dedicado al Queso Cheddar, protagonizado por @kulinaria.recetas(Agustina Liporace - reconocida influencer de cocina), que revela la clave detrás del color, la textura y el sabor característico del cheddar de McDonald’s. Mirá el episodio completo

Embed - Del Origen a la Mesa: Nuestro Queso

Santa Fe, el origen del sabor que todos reconocen

En este recorrido, la provincia ocupa un rol central gracias a Milkaut, una empresa con raíces en el corazón productivo santafesino, que elabora gran parte del queso que utiliza la compañía en Argentina. El proceso comienza en los tambos ubicados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde el cuidado de los animales, el pastoreo y las buenas prácticas productivas son esenciales para una leche de calidad.

Luego de la recolección diaria, la leche llega a la planta e inicia un proceso de elaboración que, tras el prensado, salado y maduración de entre 60 y 90 días, se transforma en ese queso con la textura y el sabor que tanto distinguen a McDonald’s. Descubrí el proceso completo

A partir de aquí, el proceso continúa en dos plantas que Milkaut tiene en la provincia. En la planta de Franck se elaboran las fetas de cheddar mediante un sistema de mezcla, cocción, laminado, corte y envasado en frío (-5°), con una producción que puede alcanzar hasta 16 toneladas por turno. Luego viaja a la planta de San Jerónimo, donde se cocina y envasa la salsa cheddar, una receta exclusiva para McDonald’s que se completa en solo cuatro horas y alcanza cerca de siete toneladas por turno.

“Nos enorgullece saber que detrás de nuestro queso cheddar hay productores santafesinos y el trabajo industrial de Milkaut, una combinación que garantiza calidad y sabor en cada producto. Los invitamos a visitar nuestros locales en la provincia y conocer experiencias como la pileta de cheddar, que reflejan el origen de nuestros productos”, explica Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Cheddar-Horizontal-4

Visita a las cocinas de McDonald’s

Desde hace 25 años, McDonald’s impulsa el programa Puertas Abiertas, una iniciativa para poder ingresar a sus cocinas y conocer cómo se elaboran los productos que conquistan a miles de fanáticos. Esta acción refleja un nivel de apertura y confianza inédito en la industria, ya que ninguna otra cadena de comida rápida ofrece este acceso directo a sus operaciones. Incluso cualquier cliente puede solicitar esta visita, en cualquier momento del año en horario de baja afluencia. Inscribite acá

Del origen a la mesa: la calidad es el ingrediente principal

El 95% de los insumos de McDonald’s en Argentina son de proveedores locales, lo cual permite impulsar y dinamizar la economía nacional. Con ingredientes provenientes de 11 provincias, la compañía garantiza la calidad de su menú. Los productos se originan en las mejores tierras del país, dentro de una cadena de valor que prioriza la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la colaboración con productores locales de tercera y cuarta generación.

En estos videos, la compañía cuenta todos los detalles detrás de los vegetales, la carne, los lácteos, y sus inconfundibles papas fritas.

Noticias relacionadas
Avanzan las obras para inaugurar una nueva propuesta gastronómica en el local donde funcionó Pan y Manteca.

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de Rosario, da detalles sobre la coyuntura de cada rubro.

Leandro Lopérgolo: "Seguiremos dando herramientas para la instalación de industrias en Rosario"

José Eduardo Reglero y María Sagarraga posan con sus mermeladas.

Están dulces: fabrican mermeladas boutique y lograron escalar

Así será el nuevo desarrollo que llega en la zona del Aeropuerto de Rosario.

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Ver comentarios

Las más leídas

El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Lo último

Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newells

Controversial traspaso: el capitán del campeón pasará a Boca y debutaría frente a Newell's

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Desde Coad rechazan por insuficiente el último aumento otorgado por decreto y exigen que Nación cumpla con la ley de financiamiento universitario

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido
La Ciudad

Descarriló un tren en Avellaneda y Circunvalación y el tránsito en la zona está interrumpido

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario se consolida como plaza de recitales y grandes espectáculos privados

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso
Política

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El auge del perrihijo y los gathijos en Rosario: el alerta de los veterinarios

El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden tarifas congeladas

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: piden "tarifas congeladas"

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Tarjetas rebotadas en Punta del Este: el incómodo momento de Amalia Granata

Ovación
Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad
Ovación

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: ingresaron a una pollería y maniataron a los empleados

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Quedó preso acusado de colaborar con los autores de un homicidio de 2021

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

La Ciudad
Previa de Newells vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso
la ciudad

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Santa Fe ofrece cursos de capacitación laboral gratis: cuáles lanzaron y cómo anotarse

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias
Política

El gobierno suma la ley penal juvenil al temario de sesiones extraordinarias

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo
POLICIALES

Arrancó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19 % respecto de enero del año pasado

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral
Política

Cumbre en Cosquín: Pullaro y Llaryora exigen cambios en la reforma laboral