De Santa Fe a las cocinas de McDonald's: el queso cheddar nace en Milkaut

Con plantas especializadas en la provincia, Milkaut cumple un rol clave en la elaboración del queso cheddar que utiliza McDonald’s en Argentina. La fábrica elabora fetas y salsas que alcanzan entre 7 y 16 toneladas por turno.

Un sabor inconfundible. El queso cheddar de McDonald’s mantiene siempre la misma calidad y textura, esa que se reconoce en cada menú. Detrás de esa experiencia hay algo más que una receta, hay un recorrido que comienza mucho antes de llegar a la mesa y que nace en Santa Fe, en el corazón de su proceso productivo.

Para contar esta historia, McDonald’s creó “Del Origen a la Mesa” , una serie de videos que cuentan de manera simple y transparente, cómo es el proceso productivo de sus ingredientes , desde el campo hasta las mesas donde miles de fanáticos disfrutan su combo. En esta oportunidad, la serie suma el capítulo dedicado al Queso Cheddar , protagonizado por @kulinaria.recetas (Agustina Liporace - reconocida influencer de cocina), que revela la clave detrás del color, la textura y el sabor característico del cheddar de McDonald’s. Mirá el episodio completo

En este recorrido, la provincia ocupa un rol central gracias a Milkaut , una empresa con raíces en el corazón productivo santafesino, que elabora gran parte del queso que utiliza la compañía en Argentina. El proceso comienza en los tambos ubicados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde el cuidado de los animales, el pastoreo y las buenas prácticas productivas son esenciales para una leche de calidad.

Luego de la recolección diaria, la leche llega a la planta e inicia un proceso de elaboración que, tras el prensado, salado y maduración de entre 60 y 90 días, se transforma en ese queso con la textura y el sabor que tanto distinguen a McDonald’s. Descubrí el proceso completo

A partir de aquí, el proceso continúa en dos plantas que Milkaut tiene en la provincia. En la planta de Franck se elaboran las fetas de cheddar mediante un sistema de mezcla, cocción, laminado, corte y envasado en frío (-5°), con una producción que puede alcanzar hasta 16 toneladas por turno. Luego viaja a la planta de San Jerónimo, donde se cocina y envasa la salsa cheddar, una receta exclusiva para McDonald’s que se completa en solo cuatro horas y alcanza cerca de siete toneladas por turno.

“Nos enorgullece saber que detrás de nuestro queso cheddar hay productores santafesinos y el trabajo industrial de Milkaut, una combinación que garantiza calidad y sabor en cada producto. Los invitamos a visitar nuestros locales en la provincia y conocer experiencias como la pileta de cheddar, que reflejan el origen de nuestros productos”, explica Fernando Arango, gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Cheddar-Horizontal-4

Visita a las cocinas de McDonald’s

Desde hace 25 años, McDonald’s impulsa el programa Puertas Abiertas, una iniciativa para poder ingresar a sus cocinas y conocer cómo se elaboran los productos que conquistan a miles de fanáticos. Esta acción refleja un nivel de apertura y confianza inédito en la industria, ya que ninguna otra cadena de comida rápida ofrece este acceso directo a sus operaciones. Incluso cualquier cliente puede solicitar esta visita, en cualquier momento del año en horario de baja afluencia. Inscribite acá

Del origen a la mesa: la calidad es el ingrediente principal

El 95% de los insumos de McDonald’s en Argentina son de proveedores locales, lo cual permite impulsar y dinamizar la economía nacional. Con ingredientes provenientes de 11 provincias, la compañía garantiza la calidad de su menú. Los productos se originan en las mejores tierras del país, dentro de una cadena de valor que prioriza la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la colaboración con productores locales de tercera y cuarta generación.

En estos videos, la compañía cuenta todos los detalles detrás de los vegetales, la carne, los lácteos, y sus inconfundibles papas fritas.