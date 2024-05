Argenway pide pista en Cusco para replicar su modelo de Bariloche

Este trío de socios tiene algunas similitudes, los tres son ingenieros -aunque de distintas especialidades-, los tres rondan los cincuenta años, se conocen hace más de 25 años y, por otra parte, Andrés y Martín fueron primero inversores y luego al ver el potencial de la empresa entraron como socios. Dice Martín que decidió ingresar a la empresa por “la pujanza de Argenway". Amplía: "Me gusta su dinámica y la proyección fuertemente hotelera con desafíos a nivel Sudamérica. Dentro de un marco difícil del país, es una empresa muy pujante. Y en lo personal me pareció importante pertenecer”. Y se refiere a que él es rosarino, primo de Lisandro, pero desde 1993 no vive en la ciudad, sino en Corrientes. Es por eso que, para él, esto significa “volver a la ciudad después de 30 años”.

80119771.jpeg La maqueta de Hampton Bariloche, su primer desarrollo junto a Hilton que fue la punta de lanza para todos los proyectos que tienen hoy. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Para hacer el desarrollo desde cero están estudiando dos terrenos posibles, aunque también analizan la posibilidad de transformar un hotel ya funcionando, algo que le da mucha celeridad al proyecto. Sobre esto último, cuenta Lisandro que tienen visto un gran hotel de 160 habitaciones que se podría convertir, en un formato de negocios que contempla distintos caminos: “Se puede comprar, se puede alquilar a largo plazo o se puede hacer un contrato de derecho de superficie, que se usa para terrenos de muy alto valor”. Un dato que los inclina por esta opción es que los permisos de construcción en Perú demoran mucho tiempo en conseguirse.

En lo que respecta a los negocios, el desafío es doble, por un lado, llevar a Perú inversores argentinos que quieran diversificar su cartera en dólares y, por el otro, traer capital peruano al país, fundamentalmente para el nuevo proyecto de Bariloche, Tru by Hilton, que está en etapa de anteproyecto, dirigido por Martín, y tendrá dos años y medio de ejecución. Lisandro agrega que también estudian Buenos Aires y Mendoza como posibles plazas turísticas para crecer.

Rentabilidad, coyuntura y diversificación

Argenway tiene una cartera de 230 inversores en sus proyectos en Argentina y República Dominicana, donde hacen inversiones en real state siempre en zonas turísticas. Actualmente la rentabilidad media va del 7% al 9% anual que se liquida de forma trimestral. El mínimo para ingresar como inversor es u$s35 mil, por lo cual tienen una cartera atomizada con capitales de unos 30 rubros donde ellos destacan a los profesionales independientes.

Andrés detalla a Negocios que “hay inversores argentinos con voluntad de invertir pero muchos no quieren hacerlo en el país, quieren diversificarse porque los negocios en Argentina no dejan de ser en pesos”. Aclara que la hotelería no es como los alquileres que tienen una renta en pesos a mediano plazo, sino que tiene tarifas mucho más dinámicas. Lisandro agrega que más o menos un tercio de la cartera de Argenway está esperando propuestas para apostar afuera. De esta forma, la diversificación no sólo es de lo inversores sino también de Argenway que puede ofrecer un abanico mayor.

80119769.jpeg Los socios de Argenway viven en tres ciudades diferentes del país, pero siguen juntos de cerca los avances de cada proyecto. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Respecto de la coyuntura actual, Lisandro da su visión respecto a cómo reaccionan los inversores: “Creo que las condiciones de este gobierno van a tender a que los flujos de capitales puedan entrar y salir. La preocupación de los inversores extranjeros era como retiraban sus utilidades, me parece que este gobierno está yendo en la dirección de que eso pueda darse con más facilidad. Por lo tanto, probablemente podamos traer inversores peruanos y de otros países”.

La obra del Hampton Rosario e Iconcenter

“El proyecto está en una fase de ejecución de la estructura de hormigón y en una fase proyectual terminando el interiorismo del hotel, el lobby, las habitaciones, más el rooftop en el piso más alto con una vista hacia el centro de manzana que será muy protagónico en el proyecto”, explica Andrés sobre el Hampton Rosario e Iconcenter.

Ya hicieron los tres subsuelos y ahora comienza la obra hacia arriba, deben llegar a los 30 metros. Además, para todo el complejo de sus múltiples, llamado Iconcenter, compraron un terreno lindero para ampliar el desarrollo, pasando de 11 mil metros cuadrados a 14 mil, lo que implicó además sumar más habitaciones al hotel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Argenway (@argenway)

En dos años el Hampton by Hilton Rosario debe estar listo, y luego comenzará la segunda etapa del paseo peatonal y locales comerciales para llegar a la ejecución de la torre alta que coronará el complejo.