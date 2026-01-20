Enganchados a la luz: en dos años, la EPE detectó unas 50 mil conexiones ilegales

La empresa intensificó los controles antifraude y recuperó más de 6 mil millones de pesos. El rol de la IA en la detección de pérdidas

En 2025 fueron casi 28 los enganchados a la luz detectados por la EPE.

En dos años la Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó unas 50 mil conexiones irregulares a la luz y logró recuperar más de 6 mil millones de pesos . El dato se desprende del balance del gobierno santafesino de los operativos antifraude de la EPE correspondientes al período 2024–2025.

Durante 2025 se inspeccionaron 110 mil suministros y se detectaron 27.800 conexiones irregulares , lo que representa un índice de positividad del 25,1%, el más alto en comparativa con los años (2022 - 15.900), (2023 - 18.400) y (2024 - 21.900) . Este resultado permitió recuperar 17,4 GWh de energía y traducirlo en más de 4.100 millones de pesos "que hoy se reinvierten en infraestructura eléctrica, modernización de redes y equipamiento de cuadrillas en toda la provincia", destacaron desde la Casa Gris.

“Aplicando tecnología y modernizando la empresa, estamos teniendo resultados positivos. El robo de energía termina afectando a los santafesinos, porque la luz que se roba, afecta al usuario que si paga el servicio”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Por su parte, la presidenta de la EPE Anahí Rodríguez destacó: “ La magnitud del robo es grande, dimos de baja el equivalente al consumo de 6.000 hogares, es mucho lo que se robaba, y lo estamos atacando . Ahora con la incorporación de telemedición, vamos a empezar a tener menores pérdidas”.

Por otro lado, Rodríguez remarcó que “son más de 6.000 millones que estamos destinando a mejorar el servicio, cambiando cables, ejecutando nuevas estaciones transformadoras y dotando con herramientas de primer nivel a nuestros equipos técnicos”.

Balance bianual

El contraste con 2024 refleja la magnitud del avance. Ese año se habían inspeccionado 114.000 suministros, con la detección de 21.700 irregularidades y un recupero económico de $1.962 millones. Desde la provincia señalaron que la gestión de 2024 fue clave "para sentar las bases de un sistema de control más robusto, con operativos en más de 80 localidades y un refuerzo en sectores estratégicos".

Con unas 49.500 irregularidades detectadas y un recupero económico superior a 6.000 millones de pesos, Puccini dijo que esos “esa plata y esa energía vuelve al usuario" y que están "fortaleciendo la infraestructura eléctrica y garantizando un servicio más confiable para hogares, comercios e industrias de toda la provincia".

Las inspecciones realizadas se llevan adelante gracias al cruzamiento de datos y también la denuncia de usuarios y vecinos de la provincia que pueden hacerse a través del 0800 555 0083 o por el formulario web. En ambos casos es anónimo y no requiere datos personales para poder asentarla en la empresa.