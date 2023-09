Leo Senatore: "Lionel cambió la historia en Qatar, los Pumas van a hacerlo en Francia"

Inglaterra venció a Los Pumas con un hombre menos en el debut de la Copa Mundial de Francia 2023 y explicaciones puede haber muchas. Como por ejemplo, que Cheika puso un equipo muy joven en un debut mundialista, que no nos salió una, etc, etc. Lo cierto es que Argentina no pudo durante los ochenta minutos generar juego con la pelota aun cuando a los 11 minutos del primer tiempo La Rosa perdía a Tom Curry, quien fue expulsado por un tackle alto contra Mallía.