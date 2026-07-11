El minuto a minuto: Argentina está de nuevo en semifinales de un Mundial, tras sufrido triunfo ante Suiza

Argentina derrotó a Suiza en tiempo extra y con un hombre más. Fue 3 a 1, con goles de Alexis, Julián y el Toro, y ahora se viene Inglaterra

Seguir a La Capital en Google

El Kansas Stadium, donde Argentina va por el pase a las semifinales frente a Suiza. Espera Inglaterra.

Enzo Fernández, el héroe ante Egipto, la protege. Argentina arrancó con una ventaja temprano ante Suiza en Kansas.

Tremendo grito de Alexis Mac Allister, para celebrar el 1 a 0 de Argentina sobre Suiza en Kansas.

Dibu Martínez, a los pies de Embolo. El arquero de Argentina con mucho trabajo ante Suiza.

El delirio fue toda de Argentina, en otro final para el infarto. Jugó mal ante Suiza pero pasó a semifinales del Mundial. Ahora, Inglaterra.

Argentina otra vez sufrió hasta lo indecible ante Suiza , en Kansas , lo derrotó 3 a 1 en tiempo suplementario y ahora jugará con Inglaterra una de las semifinales, en busca de alcanzar una nueva final. Alexis Mac Allister, Julián Alvarez con un golazo y el Toro Martínez, marcaron los goles.

122' GOL DE ARGENTINA. Contra de Nico González que la sacó el arquero y gol de Lautaro Martínez.

¡GOL ARGENTINO Y A SEMIFINALES! Luego de una gran contra, Lautaro Martínez puso el 3-1 contra Suiza. pic.twitter.com/fum04cj18M

111' ST. GOLAZO DE ARGENTINA. Gran zapatazo de Julián Alvarez cuando no se le caía una idea a nadie.

¡GOLAZO INCREÍBLE DE JULIÁN! Con un tiro al ángulo, la Araña puso el 2-1 contra Suiza en el tiempo extra y sueña con las semifinales. pic.twitter.com/m0TI3mRLoO

95' Nuevo remate de Almada, de afuera del área, rozó el palo derecho.

¡YA LO GRITÁBAMOS TODOS, THIAGO! Almada y un remate que ilusionó a toda Argentina al inicio de la prórroga. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OpVzMrfvHa

92' TS. Buena combinación del ingresado Almada con Julián, contuvo el arquero.

LICHA CASI SENTENCIÓ EL PARTIDO



Lisandro Martínez, de tijera, intentó marcar el segundo del partido, pero Kobel estuvo sólido tras el intento del argentino.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2q8DNQnrY7 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

98' Mediachilena de Licha Martínez, que no alcanzó a corregir el Toro Martínez.

91' Gran remate de Messi, de derecha, tras un buen enganche de afuera del área. Se fue al lado del palo.

QUÉ CERCA ESTUVO, ALEXIS



Mac Allister casi marca el segundo de Argentina, tras el esfuerzo de Nico González, pero su cabezazo se fue desviado.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ecEXWuErRo — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

88' Centro de Enzo, González se esforzó para llegar y meterla al medio, Mac Allister cabeceó afuera.

¡KOBEL SE HIZO GIGANTE ANTE MESSI!



El arquero suizo le atajó el mano a mano al capitán argentino, aunque la jugada luego fue invalidada por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YSoIaV6dKQ — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

84' Paredes esperó y esperó para habilitar a Messi. La paró de pecho y la sacó el arquero. Fue anulado por off side, pero en la revisión hubiera sido cobrado.

¿ERA PARA EXPULSIÓN LO DE EMBOLO?



Tras revisión en el VAR, Pinheiro expulsó al 7 de Suiza por simular y le quitó la amarilla a Leandro Paredes.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/be5PAjKGiR — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

71' Echaron a Embolo por simular una patada de Paredes. Primero le había sacado amarilla al 5 argentino.

66' GOL DE SUIZA. El equipo helvético insistió e insistió hasta que Ndoye sometió al Dibu, tras buena combinación con Ricardo Rodríguez.

¡GOL DE SUIZA!



Dan Ndoye se escapó y puso el 1-1 ante Argentina. pic.twitter.com/9XgbzWKeN5 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

64' Dibu Martínez salvó a Argentina de nuevo por dos. Primero sacó un cabezazo en un córner y después con un remate de Xhaka envenenado de afuera.

DIBU DIBU DIBU QUERIDO Y SEGURO



El arquero de Argentino negó el primero de Suiza tras el tiro de Xhaka.



LA GENTE APLAUDIÓ Y GRITÓ LA ACCIÓN DE GUARDAMETA ALBICELESTE.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/art8Zroemo — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

50' Off side muy justo que salvó a Argentina. Licha Martínez se jugó la vida para evitar el empate de Ndoye, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada de Embolo.

LICHA AL RESCATE ANTE TODO EVENTO



Lisandro Martínez evitó que Suiza marcara el 1-1 tras una barrida excepcional.



Aun así, la jugada estaba invalidada por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gYyPUCnwlj — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

49' Buen pase de Messi a Molina, que prefirió patear en vez de buscar a Julián Alvarez. Muy desviado.

LICHA Y DIBU SALVARON A ARGENTINA



Entre los Martínez impidieron que Embolo concretara el empate para Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bU8GEdz6q8 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

31' Era empate de Suiza, pero el Dibu lo salvó con su pierna derecha, luego de que Embolo le ganara a Lisandro Martínez y lo encarara mano a mano.

¡HAY ARQUERO, SEÑORAS Y SEÑORES!



Dibu Martínez estuvo atento ante el remate de media distancia de Sow.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YE17HoncK5 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

19' Remate de afuera de Sow, contuvo con seguridad el Dibu Martínez.

¡GOOOOOL DE ARGENTINA!



De cabeza, Alexis Mac Allister puso el 1-0 ante Suiza y sueñan con las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/oVsinBAcRN — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

9' GOL DE MAC ALLISTER. Córner de Messi desde la izquierda, cabezazo del volante y gol. Antes, tiro de esquina desde el otro lado cabeceado por el mismo jugador que fue apenas desviado por Embolo. De ahí vino el córner seguido. Y la jugada la inició el mismo volante, con un disparo que rebotó en Elvedi y se fue al córner.

6' Primer remate al arco, de Suiza. En realidad, fue un disparo a las nubes de Xhaka. Pero los helvéticos empezaron mejor con el mediocampo argentino errático.

El partido en el Kansas Stadium, donde Argentina debutó en el Mundial con victoria 3 a 0 sobre Argelia, empezó a las 22 hora argentina. El árbitro, el portugués Joao Pinheiro.

>>Leer más: Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una legendaria anécdota en la selección argentina