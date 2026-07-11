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El minuto a minuto: Argentina está de nuevo en semifinales de un Mundial, tras sufrido triunfo ante Suiza

Argentina derrotó a Suiza en tiempo extra y con un hombre más. Fue 3 a 1, con goles de Alexis, Julián y el Toro, y ahora se viene Inglaterra

11 de julio 2026 · 21:56hs
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El delirio fue toda de Argentina

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El delirio fue toda de Argentina, en otro final para el infarto. Jugó mal ante Suiza pero pasó a semifinales del Mundial. Ahora, Inglaterra.
Dibu Martínez

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Dibu Martínez, a los pies de Embolo. El arquero de Argentina con mucho trabajo ante Suiza.
Tremendo grito de Alexis Mac Allister

FOTOBAIRES

Tremendo grito de Alexis Mac Allister, para celebrar el 1 a 0 de Argentina sobre Suiza en Kansas.
Enzo Fernández

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Enzo Fernández, el héroe ante Egipto, la protege. Argentina arrancó con una ventaja temprano ante Suiza en Kansas.
El Kansas Stadium

El Kansas Stadium, donde Argentina va por el pase a las semifinales frente a Suiza. Espera Inglaterra.

Argentina otra vez sufrió hasta lo indecible ante Suiza, en Kansas, lo derrotó 3 a 1 en tiempo suplementario y ahora jugará con Inglaterra una de las semifinales, en busca de alcanzar una nueva final. Alexis Mac Allister, Julián Alvarez con un golazo y el Toro Martínez, marcaron los goles.

Lo que pasa en Kansas

122' GOL DE ARGENTINA. Contra de Nico González que la sacó el arquero y gol de Lautaro Martínez.

111' ST. GOLAZO DE ARGENTINA. Gran zapatazo de Julián Alvarez cuando no se le caía una idea a nadie.

95' Nuevo remate de Almada, de afuera del área, rozó el palo derecho.

92' TS. Buena combinación del ingresado Almada con Julián, contuvo el arquero.

98' Mediachilena de Licha Martínez, que no alcanzó a corregir el Toro Martínez.

91' Gran remate de Messi, de derecha, tras un buen enganche de afuera del área. Se fue al lado del palo.

88' Centro de Enzo, González se esforzó para llegar y meterla al medio, Mac Allister cabeceó afuera.

84' Paredes esperó y esperó para habilitar a Messi. La paró de pecho y la sacó el arquero. Fue anulado por off side, pero en la revisión hubiera sido cobrado.

71' Echaron a Embolo por simular una patada de Paredes. Primero le había sacado amarilla al 5 argentino.

66' GOL DE SUIZA. El equipo helvético insistió e insistió hasta que Ndoye sometió al Dibu, tras buena combinación con Ricardo Rodríguez.

64' Dibu Martínez salvó a Argentina de nuevo por dos. Primero sacó un cabezazo en un córner y después con un remate de Xhaka envenenado de afuera.

50' Off side muy justo que salvó a Argentina. Licha Martínez se jugó la vida para evitar el empate de Ndoye, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada de Embolo.

49' Buen pase de Messi a Molina, que prefirió patear en vez de buscar a Julián Alvarez. Muy desviado.

31' Era empate de Suiza, pero el Dibu lo salvó con su pierna derecha, luego de que Embolo le ganara a Lisandro Martínez y lo encarara mano a mano.

19' Remate de afuera de Sow, contuvo con seguridad el Dibu Martínez.

9' GOL DE MAC ALLISTER. Córner de Messi desde la izquierda, cabezazo del volante y gol. Antes, tiro de esquina desde el otro lado cabeceado por el mismo jugador que fue apenas desviado por Embolo. De ahí vino el córner seguido. Y la jugada la inició el mismo volante, con un disparo que rebotó en Elvedi y se fue al córner.

6' Primer remate al arco, de Suiza. En realidad, fue un disparo a las nubes de Xhaka. Pero los helvéticos empezaron mejor con el mediocampo argentino errático.

El partido en el Kansas Stadium, donde Argentina debutó en el Mundial con victoria 3 a 0 sobre Argelia, empezó a las 22 hora argentina. El árbitro, el portugués Joao Pinheiro.

>>Leer más: Dolor en Boca: murió Antonio Rattín, dueño de una legendaria anécdota en la selección argentina

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