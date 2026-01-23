La Capital | La Ciudad | autos

Autos eléctricos en Argentina: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

La llegada de unidades de este tipo abre una nueva era en la movilidad del país. Especialista local marca la diferencia con los vehículos híbridos

23 de enero 2026 · 12:36hs
Los autos eléctricos ya son una realidad en Argentina.

Los autos eléctricos ya son una realidad en Argentina.

La llegada de casi 6 mil autos híbridos y eléctricos al país, traídos en barco por la automotriz china BYD, marcó un antes y un después en el sector. La posibilidad de que se extienda el uso de este tipo de vehículos abre una nueva era en la movilidad argentina, aunque especialistas marcan el recorrido que hicieron otros países y remarcan la necesidad de mantener y ampliar la red de suministro eléctrico.

Este martes, el buque BYD Changzhou llegó al puerto de Zárate con unos 5.800 autos híbridos y eléctricos desde China. El suceso sacudió al mercado automotriz en Argentina, con una revolución histórica para la electromovilidad. Este hito significó tanto el desembarco de unidades importadas de mayor magnitud en la historia del país como un anticipo de lo que será el nuevo rumbo del sector en el mediano plazo.

"Es favorable la llegada de autos eléctricos al país. Estamos en un contexto mundial en el que estamos bastante atrasados con respecto a la movilidad eléctrica, pero era inexorable que, en algún momento, iba a llegar", señaló a LT8 Ricardo Berizzo, docente de la cátedra de Movilidad Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien además marcó que la firma que trae los vehículos "es líder en el mundo en referencia a movilidad eléctrica".

>> Leer más: Llegarán a la Argentina 50 mil autos eléctricos e híbridos: los 33 modelos que se podrán comprar

Mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico

El desarrollo de un parque automotor eléctrico conlleva que se establezca un sistema robusto de suministro. Berizzo resaltó que esto es fundamental para que pueda darse un progresivo avance en la implementación de este tipo de vehículos.

Si bien existen casos ambiciosos como el de Noruega ("el 95% de su parque automotor es eléctrico y hace 30 años que vienen implementándolos, progresivamente", detalló Berizzo), también hay ejemplos cercanos de gestiones que pueden replicarse.

El ejempo que usó el docente fue el de Uruguay: "En 2010, decidió cambiar su matriz energética, de generación a petróleo a eólica e hidráulica, y, paralelamente, implementó vehículos eléctricos, tanto particulares como en el transporte público".

autos eléctricos (1).jpg

Algo que dejó en claro Berizzo es que esto se trata de un proceso y que pueden aparecer inconvenientes al principio, algo que, remarcó, pasó en todos los países que en algún momento buscaron empezar a cambiar la lógica del parque automotor.

>> Leer más: Los autos eléctricos avanzan, pero a paso lento en Argentina

"Es un proceso evolutivo pero que, en el mejor de los casos, nuestros vecinos ya arrancaron. (Con la llegada de los vehículos eléctricos) acá estamos en el punto de arranque", explicó, para sumar que la implementación de este tipo de autos "no es sólo poner vehículos eléctricos (en la calle) porque también hay que alimentarlos y, para eso, hay que mantener bien la red eléctrica y, eventualmente, aumentarla".

Diferencia entre autos eléctricos y autos híbridos

El lote de 5.800 autos que llegaron a Argentina provenientes de China se reparte entre unidades netamente eléctricas y vehículos híbridos, que combinan motorización a combustión y a energía eléctrica.

Berizzo expresó que optar por un auto híbrido "es seguir con lo mismo", aunque marcó que "el funcionamiento del vehículo es espectacular".

Respecto a los autos eléctricos, enumeró sus beneficios, entre los que se encuentran el aprovechamiento energético y la reducción tanto de la polución como de la contaminación sonora.

imagebyd
El gigante automotor BYD trajo desde China el modelo Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico.

El gigante automotor BYD trajo desde China el modelo Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico.

Entre esos ítems, el docente prevaleció la cuestión energética: "Es la más importante, porque la energía no es eterna. Para que la civilización funcione, hay que generarla y no es ni barato ni fácil hacerlo".

Por su parte, recalcó que las baterías que usan los autos BYD "son casi 100 por ciento reciclables" y que tienen una "segunda vida": "Cuando la batería deja de ser útil, se pueden usar para el almacenamiento de energía fotovoltaica".

Puntos de recarga hogareños

El docente aconsejó que los usuarios de autos eléctricos instalen un cargador de pared (conocido como wall box), que puede sumarse a la red de una casa y sirve para recargar los vehículos.

Berizzo explicó que la marca china obsequia este elemento con la compra de las unidades, pero volvió a resaltar la necesidad de revisar la red eléctrica para saber si soporta la alimentación de un auto: "Los sistemas eléctricos tienen que ser confiables y para eso se necesita inversión y mantenimiento en lo que está, y después ampliación".

Noticias relacionadas
Momento en que el dúo robaba baterias en al zona del barrio La Florida

Capturaron a dos ladrones en La Florida que robaron en varias viviendas y autos de la zona

Juan Galdeano, presidente de Ford, un duro crítico de la presión tributaria.

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Miles de autos de la marca BYD, de origen chino, llegarán al país durante la próxima semana.

Un buque de una marca china de autos llegará a la Argentina con miles de vehículos electrificados

Si bien el gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, quedó suspendida su aplicación

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Ver comentarios

Las más leídas

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Lo último

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Reconquista será sede de la tercera etapa del Campeonato Nacional de Ruta 10K

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

La llegada de unidades de este tipo abre una nueva era en la movilidad del país. Especialista local marca la diferencia con los vehículos híbridos

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Ovación
Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final
Ovación

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo dio la sorpresa y avanzó a los octavos de final

Newells tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Policiales
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

La Ciudad
Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que Nación cumpla con la ley

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal