Autos eléctricos en Argentina: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

La llegada de unidades de este tipo abre una nueva era en la movilidad del país. Especialista local marca la diferencia con los vehículos híbridos

La llegada de casi 6 mil autos híbridos y eléctricos al país , traídos en barco por la automotriz china BYD, marcó un antes y un después en el sector. La posibilidad de que se extienda el uso de este tipo de vehículos abre una nueva era en la movilidad argentina , aunque especialistas marcan el recorrido que hicieron otros países y remarcan la necesidad de mantener y ampliar la red de suministro eléctrico .

Este martes, el buque BYD Changzhou llegó al puerto de Zárate con unos 5.800 autos híbridos y eléctricos desde China . El suceso sacudió al mercado automotriz en Argentina, con una revolución histórica para la electromovilidad . Este hito significó tanto el desembarco de unidades importadas de mayor magnitud en la historia del país como un anticipo de lo que será el nuevo rumbo del sector en el mediano plazo .

"Es favorable la llegada de autos eléctricos al país. Estamos en un contexto mundial en el que estamos bastante atrasados con respecto a la movilidad eléctrica , pero era inexorable que, en algún momento, iba a llegar", señaló a LT8 Ricardo Berizzo, docente de la cátedra de Movilidad Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien además marcó que la firma que trae los vehículos "es líder en el mundo en referencia a movilidad eléctrica".

Mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico

El desarrollo de un parque automotor eléctrico conlleva que se establezca un sistema robusto de suministro. Berizzo resaltó que esto es fundamental para que pueda darse un progresivo avance en la implementación de este tipo de vehículos.

Si bien existen casos ambiciosos como el de Noruega ("el 95% de su parque automotor es eléctrico y hace 30 años que vienen implementándolos, progresivamente", detalló Berizzo), también hay ejemplos cercanos de gestiones que pueden replicarse.

El ejempo que usó el docente fue el de Uruguay: "En 2010, decidió cambiar su matriz energética, de generación a petróleo a eólica e hidráulica, y, paralelamente, implementó vehículos eléctricos, tanto particulares como en el transporte público".

autos eléctricos (1).jpg

Algo que dejó en claro Berizzo es que esto se trata de un proceso y que pueden aparecer inconvenientes al principio, algo que, remarcó, pasó en todos los países que en algún momento buscaron empezar a cambiar la lógica del parque automotor.

"Es un proceso evolutivo pero que, en el mejor de los casos, nuestros vecinos ya arrancaron. (Con la llegada de los vehículos eléctricos) acá estamos en el punto de arranque", explicó, para sumar que la implementación de este tipo de autos "no es sólo poner vehículos eléctricos (en la calle) porque también hay que alimentarlos y, para eso, hay que mantener bien la red eléctrica y, eventualmente, aumentarla".

Diferencia entre autos eléctricos y autos híbridos

El lote de 5.800 autos que llegaron a Argentina provenientes de China se reparte entre unidades netamente eléctricas y vehículos híbridos, que combinan motorización a combustión y a energía eléctrica.

Berizzo expresó que optar por un auto híbrido "es seguir con lo mismo", aunque marcó que "el funcionamiento del vehículo es espectacular".

Respecto a los autos eléctricos, enumeró sus beneficios, entre los que se encuentran el aprovechamiento energético y la reducción tanto de la polución como de la contaminación sonora.

imagebyd El gigante automotor BYD trajo desde China el modelo Dolphin, un hatchback del segmento C 100% eléctrico.

Entre esos ítems, el docente prevaleció la cuestión energética: "Es la más importante, porque la energía no es eterna. Para que la civilización funcione, hay que generarla y no es ni barato ni fácil hacerlo".

Por su parte, recalcó que las baterías que usan los autos BYD "son casi 100 por ciento reciclables" y que tienen una "segunda vida": "Cuando la batería deja de ser útil, se pueden usar para el almacenamiento de energía fotovoltaica".

Puntos de recarga hogareños

El docente aconsejó que los usuarios de autos eléctricos instalen un cargador de pared (conocido como wall box), que puede sumarse a la red de una casa y sirve para recargar los vehículos.

Berizzo explicó que la marca china obsequia este elemento con la compra de las unidades, pero volvió a resaltar la necesidad de revisar la red eléctrica para saber si soporta la alimentación de un auto: "Los sistemas eléctricos tienen que ser confiables y para eso se necesita inversión y mantenimiento en lo que está, y después ampliación".