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La Capital | Motores | China

Impacto directo de las marcas chinas de autos en Argentina: "La irrupción fue abrupta"

Los concesionarios apostaron fuerte por estas nuevas propuestas llegadas desde China, con inmediatos resultados que se reflejaron en los rankings de ventas

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

27 de abril 2026 · 11:16hs
BYD llegó desde China y logró colarse en el top del ranking de patentamientos en Argentina.

BYD llegó desde China y logró colarse en el top del ranking de patentamientos en Argentina.

Las marcas chinas irrumpieron en el mercado automotriz argentino y ya lograron ingresar entre las más vendidas en todo el país, con una presencia que deja su huella en las calles de todo el territorio nacional. La tecnología y sus novedades abrieron una puerta de interés para los clientes, que cada vez apuestan más por estos modelos.

Este movimiento no pasó desapercibido para los concesionarios, que apostaron fuerte por las innovadoras tecnologías de estos modelos y acercaron una novedosa carta de vehículos traídos desde China para sus clientes.

La irrupción fue abrupta. En pocos meses, alcanzaron el 8% del mercado total, y si consideramos el mercado sin prendas (impacto subvención de tasas y Plan de ahorro), ese porcentaje aumenta al 17%”, aseguró Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en diálogo con La Capital.

BAIC BJ40 Pro
BAIC es una de las marcas chinas que se posiciona en el mercado argentino.

BAIC es una de las marcas chinas que se posiciona en el mercado argentino.

Un paso al frente para dar pelea en el mercado

El informe de Acara de marzo pasado indicó que se patentaron unos 3.592 autos de las cinco principales marcas de origen chino del mercado, entre las que aparecen BYD, BAIC, Haval, Chery y MG, las cuales conforman un 7,8% del mercado total durante mes de marzo.

“Una vez abierto el mercado argentino, estas marcas tomaron inmediata participación y son la sorpresa entre los clientes. Buscaron ingresar fuertemente en el mercado de SUV, ávido de nuevas ofertas y con migraciones desde el segmento de las pick-up y los vehículos chicos, con mucha participación en el mercado argentino”, añadió el titular de la Asociación de Concesionarios en conversación con este medio.

>> Leer más: Uber y una ecuación económica que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Cada una de estas firmas cuenta con ofertas distintas y modernas, incluyendo tecnologías novedosas en su interior pero también ofreciendo alternativas como vehículos híbridos o eléctricos, aunque los 100% electrificados todavía se encuentran un paso por detrás.

Nueva oferta y objetivo directo de los concesionarios

Al respecto, Beato valoró que las novedosas marcas chinas “aumentan la oferta para los clientes y brindan alternativas de uso”, así como también destacó que llegaron al país “con energías alternativas y nuevas tecnologías”. Por ello, remarcó que convirtieron “el mercado en ultra competitivo tanto en equipamientos como en precios”.

En el informe mensual de Acara, el presidente de la asociación había señalado que notaron que “en los tres meses transcurridos del año” las cifras de patentamientos de autos se estaba “emparejando al año pasado”, aunque con un “crecimiento más lento de lo que se preveía”. En esta línea, resaltó: “Claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”.

Durante su diálogo con La Capital, Beato analizó la respuesta de la red de concesionarios y consideró que “en general apuestan a las nuevas propuestas”. A su vez, sentenció: “Hubo una gran expansión de las mismas hacia estas marcas en poco tiempo, derivando capitales y apostando al desarrollo de las marcas chinas”.

Las marcas chinas más vendidas en Argentina

BYD lideró el ranking de las marcas chinas en el país con 1.353 unidades patentadas durante marzo, posicionado en el 10º puesto del ranking general en la Argentina. Esta firma, que marcó presencia con un imponente stock de importados a comienzos del año, venía de comercializar 813 autos en febrero y acumula un total de 3.081 vehículos patentados en los primeros tres meses del 2026.

Siguiendo bien de cerca al líder aparece BAIC, la cual registró unas 930 unidades patentadas en marzo y se posicionó en el 12º lugar del ranking nacional. La marca alcanzó los 2.929 autos comercializados en el primer trimestre y tuvo el modelo chino más vendido del mes: el BAIC BJ30 con 672 unidades.

BAIC BJ30

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El podio lo completa Haval, que con 504 vehículos patentados se quedó con el 17º puesto del ranking mensual, seguido por Chery en el 18º con 443 autos y MG en el 20º con 362 unidades.

En el apartado de los modelos que ingresaron de lleno al mercado nacional, el ya mencionado BJ30 de BAIC aparece en la cima entre las marcas chinas. Este vehículo es el caballito de batalla de BAIC y cuenta con un sistema de propulsión de este SUV combina un 1.5 turbo que desarrolla 156 caballos de potencia y 235 Nm de torque con otro eléctrico de 174 CV y 315 Nm de torque.

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