Cuáles son los 15 autos más icónicos de los videojuegos

El vehículo del Caballero Oscuro es más que un simple medio de transporte; es una extensión de su identidad. En Arkham Knight, el Batimóvil no solo ofrece velocidad, sino que también proporciona al jugador herramientas únicas para combatir el crimen en Gotham. Cuenta con todo lo que se esperaría del vehículo de Batman y tenía diferentes skins que le daban el look de otros batimóviles de otros Batmans.

la85.jpg Quadra Turbo V-Tech, un auto diferente y con estilo.

Quadra Turbo V-Tech es es el emblemático auto deportivo que vimos en Cyberpunk 2077. Estuvo inspirado por vehículos ochenteros y apareció en la mayoría del marketing del juego, haciéndolo un ícono en el mundo donde se encuentra Night City.

la86.jpg Kart es un spin-offs de su marca registrada Super Mario y cuenta con la aparición de los personajes de la franquicia de Mario.

Estos vehículos tan representativos son manejados por varios personajes en Mario Kart y son adorados por fans de todas las edades, debido a que el juego ha sido jugado por prácticamente todos. Pasan los años y este juego sigue vigente. Cabe destacar que es una serie de videojuegos de carreras desarrollados y distribuidos por Nintendo como spin-offs de su marca registrada Super Mario y cuentan con la aparición de los personajes de la franquicia de Mario.

Nissan 350Z es uno de los vehículos más reconocibles de Need for Speed Underground 2 y posiblemente el más icónico. Es un auto altamente modificable, lo cual lo hizo un favorito de los fans.

la87.jpg Este juego lo invita a los jugadores a revivir la magia de la trilogía de Volver al Futuro.

DeLorean DMC-12 (Back to the Future: The Game). Este automóvil no solo es famoso por su diseño futurista, sino también por su capacidad de viajar a través del tiempo. El DeLorean ha dejado una huella perdurable en la cultura pop y su inclusión en este juego lo invita a los jugadores a revivir la magia de la trilogía de Volver al Futuro.

la88.jpg El Regalia conjuga potencia y velocidad.

Este lujoso vehículo Regalia de Final Fantasy XV sirve como la principal manera de transporte en el juego. El coche puede ser modificado altamente y es esencial para el jugador. Es una locura, además de belleza.

la89.jpg La Van de Sweet Tooth es ortodoxa y nada tecnológica pero destruye todo a su paso.

Este vehículo utilizado por Sweet Tooth en la serie Twisted Metal es el más reconocible de estos juegos. Está altamente acorazado y hecho para maximizar destrucción.

la810.jpeg El BMW M3 GTR es un tan picante como atractivo.

Una locura. El BMW M3 GTR es uno de los máximos protagonistas en el impresionante Need for Speed: Most Wanted. Su papel en el juego y su memorable livery lo hacen uno de los autos más icónicos en la historia de los videojuegos.

la811.jpg El Aston Martin DB5 se convirtió en sinónimo de espionaje y aventura.

El Aston Martin DB5 es el clásico vehículo de James Bond. Otro saliente es que ha llegado a numerosas adaptaciones, pero su representación en GoldenEye 007 es particularmente memorable. Equipado con gadgets sorprendentes, este auto se convirtió en sinónimo de espionaje y aventura.

la812.jpg El Toyota Supra se destaca en Need for Speed, Underground.

Toyota Supra es el icónico automóvil japonés alcanzó una fama aún mayor gracias a su aparición en Need for Speed: Underground. Personalizable y veloz, este Supra simboliza la cultura del tuning y las carreras ilegales.

la813.jpg El Porsche 911 de Gran Turismo es furioso y atractivo por naturaleza.

En el mundo de los simuladores de carreras, pocos autos son tan venerados como el Porsche 911. El Gran Turismo ofrece una experiencia de conducción realista que permite a los jugadores disfrutar de la potencia y elegancia de este clásico deportivo.

la814.jpg El Mach Five es un auto que nunca pasará de moda. Para todos es el auto de Meteoro.

Mach Five (Speed Racer) es el auto biónico del clásico anime y serie de televisión Meteoro que hizo su entrada triunfal en varios videojuegos. Con sus características únicas, como los mecanismos de transformación, el Mach Five es un vehículo de culto.

la815.jpg El Lamborghini Countach siempre marca presencia.

Este Lamborghini Countach es inconfundible por su diseño angular y su estilo llamativo. Esta bestia ha tenido un lugar destacado en Saints Row. Representa el lujo y la velocidad en un mundo abierto lleno de acción.