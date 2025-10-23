Matthew Perry: se estrena en Argentina una docuserie sobre su fallecimiento

El próximo martes 28, en el segundo aniversario de la muerte del actor, se lanza la producción que indaga en sus últimos días

Una nueva docuserie explora los últimos días de vida del actor Matthew Perry, fallecido en octubre de 2023

Matthew Perry , actor popularmente conocido por su personaje en “Friends”, falleció el 28 de octubre de 2023, generando shock y tristeza en todo el mundo. Una investigación determinó que murió tras sufrir una sobredosis de ketamina que lo dejó inconsciente. Cinco personas esperan sentencia por facilitar las drogas letales.

En el segundo aniversario de la partida del querido intérprete, se estrena “Matthew Perry: una tragedia de Hollywood”, una docuserie original de Peacock que indaga en sus últimos días de vida. En Argentina, se podrá ver en Universal+, servicio que se puede contratar a través de proveedores como Flow, Mercado Libre, DirectTv y Claro, entre otros.

Dirigida por Robert Palumbo, la producción incluye entrevistas con la actriz Morgan Fairchild (quien interpretó a la madre del actor en “Friends”), el fiscal federal Martin Estrada, el ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading y otras figuras clave del caso.

Por su parte , Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, co-protagonistas de Perry en la serie que los catapultó a la fama, decidieron resguardarse y no dar testimonio. Sin embargo, sus palabras aparecen a través del abundante material de archivo que existe sobre el grupo.

Embed - Matthew Perry: A Hollywood Tragedy | Official Trailer | Peacock Original





Cinco detenidos por la muerte de Matthew Perry

El documental retratará la incesante lucha de Perry contra sus adicciones, hasta los días previos a su trágica muerte, en su casa de Pacific Palisades, en Los Ángeles. El actor fue encontrado muerto en su jacuzzi y posteriormente se identificó al grupo de personas, incluyendo su asistente, que le dieron ketamina.

"Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable", se escucha decir a uno de los entrevistados en el primer adelanto de este documental.

En 2025, cinco personas fueron investigadas en el caso: los doctores Salvador Plasencia y Mark Chavez, que vendían ketamina; Kenneth Iwamasa, el asistente cama adentro de Perry encargado de inyectarle la ketamina; Eric Fleming, dealer del entorno; y Jasveen Sangha, denominada “Reina de la ketamina”, narcotraficante responsable de movilizar grandes cantidades de la sustancia en Los Ángeles. Todos se declararon culpables y recibirán sus sentencias entre noviembre y diciembre.

Además del costado criminal, la docuserie explorará las dificultades de Perry con la fama y su relación con “Friends”, y el dolor de sus amigos en la vida real luego de su fallecimiento.