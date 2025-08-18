La Capital | Zoom | ketamina

La Reina de la Ketamina admitió haber vendido a Matthew Perry la droga que lo mató

Jasveen Sangha es una traficante de drogas conocida por sus clientes como la Reina de la Ketamina

18 de agosto 2025 · 23:15hs
La Reina de la Ketamina admitió haber vendido a Matthew Perry la droga que lo mató

Una mujer conocida como la Reina de la Ketamina, acusada de vender a Matthew Perry la droga que lo mató, acordó declararse culpable.

Jasveen Sangha se convirtió en la quinta y última acusada en la muerte por sobredosis del actor de “Friends” en llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, evitando un juicio que se había programado para septiembre.

En una declaración firmada presentada en el tribunal, la Reina de la Ketamina acordó declararse culpable de cinco cargos criminales federales, incluyendo proporcionar la ketamina que llevó a la muerte de Perry.

El abogado de Sangha, Mark Geragos, dijo sucintamente: “Ella está asumiendo la responsabilidad por sus acciones”.

2025-08-18
Jasveen Sangha, la Reina de la Ketamina.

Jasveen Sangha, la Reina de la Ketamina.

Los fiscales habían presentado a Sangha, de 42 años, como una traficante de drogas conocida por sus clientes como la Reina de la Ketamina, utilizando el término a menudo en comunicados de prensa y documentos judiciales.

Ella aceptó declararse culpable de un cargo de mantener un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

Cinco acusados

El acuerdo final de culpabilidad llegó un año después de que los fiscales federales anunciaran, tras una amplia investigación, que cinco personas habían sido acusadas por la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

Sangha cambiará oficialmente su declaración a culpable en una próxima audiencia, donde se programará la sentencia. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión.

Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles por su asistente, Kenneth Iwamasa. El médico forense determinó que la ketamina, utilizada típicamente como anestésico quirúrgico, fue la causa principal de la muerte.

El actor, famoso por su personaje de Chandler Bing, había estado usando ketamina por prescripción de su médico como un tratamiento (legal, pero poco ortodoxo) para la depresión. Perry, de 54 años, buscaba más ketamina de la que su médico le proporcionaba, y desde un par de semanas antes de fallecer le era proporcionada por Sangha, dijeron los fiscales.

