Lola Latorre renunció al "Cantando 2020" después de su fuerte polémica con Nacha Guevara

Antes de que se conociera el voto secreto de Karina La Princesita, Lucas Spadafora tomó la palabra en la pista para hablar de su compañera presente. “Me duele que Lola no esté acá. Me duele su decisión, pero la entiendo y la respeto. Siento que no soy nadie para cuestionar los sentimientos de otra persona y si a ella le dolía, está perfecto que ponga un límite. A mí me encantaría seguir, pero la decisión no está en mí”, dijo con cara de circuntancia.

“Con Lola no sucede eso. No es que ella sea buena y yo mala, o al revés. El caso perdido es la relación. Yo abandono la relación si es un caso perdido para mí. Si no encuentro la llave para abrir la puerta, me retiro. Por otro lado, aquí hay tres compañeros profesionales que pueden encontrar la llave. Para mí, ella no es un caso perdido, la relación con ella es un caso perdido”, agregó el influencer, que había sido parte de la polémica con Nacha.

“Y, por otro lado, esto es una impresión personal, yo creo que toda esta experiencia que le ha sido difícil, es una experiencia de gran crecimiento para ella. Si lo sabe interpretar así, volverá a hacerlo. En el tiempo se va a dar cuenta que es así”, comentó en un esfuerzo por poner punto final a la polémica y ver si su continuidad en el "Cantando" no será afectada por la renuncia de Lola y los estertores de una pelea que dejó heridas que no dejan de sangrar.

Finalmente, en la pantalla gigante se vio el video donde la hija de Yanina Latorre anuncio su renuncia: “Estoy acá porque después de hablar con mi equipo y con la producción, hoy decido no estar más en el programa. La verdad decido cuidarme, hacerme respetar, preservarme y por sobre todas las cosas ponerle un límite a la falta de respeto. Quiero agradecerles a todos”.

Nacha pidió la palabra y explicó qué fue lo que quiso decir con que Lola es “un caso perdido”, las palabras que desataron el conflicto: “Ninguna vida es un caso perdido. Toda vida humana es una posibilidad, siempre. Ahora, cuando doy por perdida una relación… Eso es lo que di por perdido, porque no encuentro la manera de comunicar, no tenemos empatía. Ella ofrece mucha resistencia. No así con Lucas, con él hemos conectado, hablado y nos comunicamos bien”.