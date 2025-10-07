Presentan un nuevo libro de Roberto Retamoso

Este miércoles 8 de octubre, a las 19, se presentará en el Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721, el libro “La infancia desvalida”, del ensayista, novelista y poeta rosarino Roberto Retamoso.
Será en el Centro Cultural Contraviento, este miércoles 8 de octubre a las 19. Participarán Olga Suárez y Pablo Bilski, y musicalizará Ezequiel Sanilitro
Comentarán la obra Olga Suárez y Pablo Bilski, y acompañará con música la lectura de textos Ezequiel Sanilitro.
Escribió sobre el libro Guillermo Korn: “Un territorio que se puebla de recuerdos sobre una infancia. No hay almanaque, sino caleidoscopio que conjuga los retazos de ese tiempo perdido habitado por olores y sabores, un patio, palabras en desuso, aprendizajes. En este libro, ciertos nombres familiares se entremezclan con los que aparecen en las primeras lecturas escolares: Perón y Evita. Un universo de sentidos y sentimientos se traman en poemas donde los lectores rememoran una historia familiar que sin ser la propia tampoco resuena ajena.
“No parece haber nostalgia por aquel tiempo. Sí recuerdos amorosos que se presentan con una nueva materialidad en el momento de la escritura y que permanece como halo ensoñado de las palabras que, con los años, cobran otro significado: los juegos, los amigos, el amor, la familia o la muerte.
"Roberto Retamoso elabora una lengua poética propia a partir de voces y figuras que resuenan en su memoria: poveretto, el hombre del poni, la chinchibirra, las películas de caubois, una canción donde resuena uno forsemi omadali… El tiempo verbal empleado para describir La infancia desvalida es el presente, aunque el libro hable del pasado. No es azarosa la elección de ese recurso. El país de la inocencia se resquebraja al irrumpir un acontecimiento histórico que hace que los niños escuchen por primera vez esas palabras que los adultos omitían pronunciar (revolución, bombardeos, ojalá lo maten). La libertad se presenta bajo formas cruentas. El pasado, una vez más, parece ofrecer un contrapunto con ciertas imágenes del presente".
