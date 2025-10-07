Presentan un nuevo libro de Roberto Retamoso Será en el Centro Cultural Contraviento, este miércoles 8 de octubre a las 19. Participarán Olga Suárez y Pablo Bilski, y musicalizará Ezequiel Sanilitro 7 de octubre 2025 · 14:47hs

Roberto Retamoso.

Este miércoles 8 de octubre, a las 19, se presentará en el Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721, el libro “La infancia desvalida”, del ensayista, novelista y poeta rosarino Roberto Retamoso.

Comentarán la obra Olga Suárez y Pablo Bilski, y acompañará con música la lectura de textos Ezequiel Sanilitro.

Escribió sobre el libro Guillermo Korn: “Un territorio que se puebla de recuerdos sobre una infancia. No hay almanaque, sino caleidoscopio que conjuga los retazos de ese tiempo perdido habitado por olores y sabores, un patio, palabras en desuso, aprendizajes. En este libro, ciertos nombres familiares se entremezclan con los que aparecen en las primeras lecturas escolares: Perón y Evita. Un universo de sentidos y sentimientos se traman en poemas donde los lectores rememoran una historia familiar que sin ser la propia tampoco resuena ajena.

“No parece haber nostalgia por aquel tiempo. Sí recuerdos amorosos que se presentan con una nueva materialidad en el momento de la escritura y que permanece como halo ensoñado de las palabras que, con los años, cobran otro significado: los juegos, los amigos, el amor, la familia o la muerte.